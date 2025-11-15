​Sáng ngày 14/11/2025, không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm tại Km 19, đường tỉnh lộ 562 (Đường 20 Quyết thắng), thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 08 thanh niên xung phong và 05 chiến sĩ pháo binh vào đúng ngày này 53 năm trước, ngày 14/11/1972.

​Tuyến đường 20 “Quyết thắng” trong suốt giai đoạn 1966 - 1973 là một trong những huyết mạch giao thông quan trọng và cũng là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Hàng triệu giọt mồ hôi, máu và nước mắt của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông và người dân địa phương đã hòa vào lòng đất nơi đây, tô đậm thêm khúc tráng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Hang Tám Cô, biểu tượng của khí phách kiên cường, dũng cảm, sự thông minh, sáng tạo và tinh thần lao động quên mình của các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đường chiến lược, đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Lựu

​Trong những năm qua, với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn," tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, triển khai trùng tu và tôn tạo các hạng mục nhằm gìn giữ, nâng tầm giá trị của di tích. Công trình tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô lần này bao gồm việc hoàn thiện mộ phần của các Anh hùng Liệt sĩ và cải tạo cảnh quan khu di tích, tất cả đều được thực hiện từ nguồn kinh phí quý báu do các tổ chức và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ.

Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Phương Ly cũng đã có những phần quà gửi đến các gia đình liệt sĩ. Ảnh: Hồng Lựu

​Việc khánh thành công trình này là một hoạt động văn hóa - lịch sử có ý nghĩa sâu sắc, là lời tri ân, thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các tổ chức, cá nhân đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, sự kiện này còn góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử của các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

​Tại buổi lễ đầy xúc động, các vị lãnh đạo, đại biểu, khách mời, thân nhân các gia đình liệt sĩ, cùng bà con Nhân dân đã trang trọng dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm thiêng liêng. Đây là khoảnh khắc thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc nhất đối với những người con ưu tú đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Đại diện thân nhân các gia đình Liệt sĩ phát biểu. Ảnh: Hồng Lựu

​Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã nhấn mạnh: Lễ khánh thành công trình tôn tạo là sự kiện văn hóa - lịch sử mang ý nghĩa sâu sắc, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị trong việc gìn giữ, tôn vinh và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng của quê hương anh hùng. Ông cũng gửi lời ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đơn vị thi công, cán bộ Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã vượt qua mọi khó khăn, thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thể hiện lòng thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ. Chủ tịch tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Tuyên Quang, Ninh Bình, Lào Cai đã về tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Hồng Lựu

​Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Trị khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị nguyện tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị di tích, để Hang Tám Cô trở thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc khát vọng phát triển, đây chính là sự tri ân thiết thực nhất đối với những người đã ngã xuống. Ông mong muốn và đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Quảng Trị trong công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, đặc biệt là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô, để các di tích ngày càng khang trang, xứng tầm với giá trị lịch sử và sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

​Cũng nhân dịp ý nghĩa này, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Phương Ly đã gửi những phần quà ấm áp đến các gia đình liệt sĩ đã hy sinh trong trận bom ngày 14/11/1972.