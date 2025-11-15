Thứ Bảy, 15/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Khánh thành Công trình Tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô

Thiên Anh

15/11/2025, 07:33

​Sáng ngày 14/11/2025, không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm tại Km 19, đường tỉnh lộ 562 (Đường 20 Quyết thắng), thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 08 thanh niên xung phong và 05 chiến sĩ pháo binh vào đúng ngày này 53 năm trước, ngày 14/11/1972.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô. Ảnh: Hồng Lựu
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô. Ảnh: Hồng Lựu

​Tuyến đường 20 “Quyết thắng” trong suốt giai đoạn 1966 - 1973 là một trong những huyết mạch giao thông quan trọng và cũng là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Hàng triệu giọt mồ hôi, máu và nước mắt của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông và người dân địa phương đã hòa vào lòng đất nơi đây, tô đậm thêm khúc tráng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Hang Tám Cô, biểu tượng của khí phách kiên cường, dũng cảm, sự thông minh, sáng tạo và tinh thần lao động quên mình của các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đường chiến lược, đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Lựu
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Lựu

​Trong những năm qua, với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn," tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, triển khai trùng tu và tôn tạo các hạng mục nhằm gìn giữ, nâng tầm giá trị của di tích. Công trình tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô lần này bao gồm việc hoàn thiện mộ phần của các Anh hùng Liệt sĩ và cải tạo cảnh quan khu di tích, tất cả đều được thực hiện từ nguồn kinh phí quý báu do các tổ chức và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ.

Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Phương Ly cũng đã có những phần quà gửi đến các gia đình liệt sĩ. Ảnh: Hồng Lựu
Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Phương Ly cũng đã có những phần quà gửi đến các gia đình liệt sĩ. Ảnh: Hồng Lựu

​Việc khánh thành công trình này là một hoạt động văn hóa - lịch sử có ý nghĩa sâu sắc, là lời tri ân, thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các tổ chức, cá nhân đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, sự kiện này còn góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử của các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

​Tại buổi lễ đầy xúc động, các vị lãnh đạo, đại biểu, khách mời, thân nhân các gia đình liệt sĩ, cùng bà con Nhân dân đã trang trọng dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm thiêng liêng. Đây là khoảnh khắc thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc nhất đối với những người con ưu tú đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Đại diện thân nhân các gia đình Liệt sĩ phát biểu. Ảnh: Hồng Lựu
Đại diện thân nhân các gia đình Liệt sĩ phát biểu. Ảnh: Hồng Lựu

​Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã nhấn mạnh: Lễ khánh thành công trình tôn tạo là sự kiện văn hóa - lịch sử mang ý nghĩa sâu sắc, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị trong việc gìn giữ, tôn vinh và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng của quê hương anh hùng. Ông cũng gửi lời ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đơn vị thi công, cán bộ Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã vượt qua mọi khó khăn, thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thể hiện lòng thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ. Chủ tịch tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Tuyên Quang, Ninh Bình, Lào Cai đã về tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Hồng Lựu
Các đại biểu tham dự. Ảnh: Hồng Lựu

​Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Trị khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị nguyện tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị di tích, để Hang Tám Cô trở thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc khát vọng phát triển, đây chính là sự tri ân thiết thực nhất đối với những người đã ngã xuống. Ông mong muốn và đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Quảng Trị trong công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, đặc biệt là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô, để các di tích ngày càng khang trang, xứng tầm với giá trị lịch sử và sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

​Cũng nhân dịp ý nghĩa này, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Phương Ly đã gửi những phần quà ấm áp đến các gia đình liệt sĩ đã hy sinh trong trận bom ngày 14/11/1972.

Nghệ An kỷ niệm 995 năm danh xưng, 95 năm Xô viết và đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

09:00, 13/09/2025

Nghệ An kỷ niệm 995 năm danh xưng, 95 năm Xô viết và đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Khánh thành Công trình tu bổ Di tích lịch sử Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

14:00, 07/08/2024

Khánh thành Công trình tu bổ Di tích lịch sử Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Từ khóa:

Anh hùng Liệt sĩ công trình văn hóa lịch sử di tích Quốc gia đặc biệt quảng trị tôn tạo di tích Hang Tám Cô

Đọc thêm

Quy định mới về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái tàu đường sắt

Quy định mới về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái tàu đường sắt

Bộ Y tế nêu rõ người mắc một số tình trạng bệnh, tật theo quy định thì không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông đường sắt...

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tạm dừng phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập vượt quy mô hay chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu, cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ...

Xác định các khoản bổ sung trả theo lương tính đóng bảo hiểm

Xác định các khoản bổ sung trả theo lương tính đóng bảo hiểm

Trường hợp người lao động được trả các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương, thì mức tiền lương tháng đó là mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…

Việt Nam có nguy cơ cao xâm nhập virus bại liệt

Việt Nam có nguy cơ cao xâm nhập virus bại liệt

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá thời điểm hiện tại, Việt Nam là một trong các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập virus bại liệt, đe dọa thành quả thanh toán bệnh bại liệt đã đạt được từ năm 2000...

Công an các tỉnh, thành triệt phá nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Công an các tỉnh, thành triệt phá nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Cơ quan công an các tỉnh thành liên tiếp triệt phá nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, có trường hợp cho vay thời hạn 7 ngày với lãi suất tương đương hơn 2.000%/năm, cao gấp 104 lần so với mức lãi suất cho phép.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lan tỏa tiêu dùng thông minh, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Doanh nghiệp

2

Việt Nam lần đầu tiên có gian hàng quốc gia tại Singapore Fintech Festival 2025

Doanh nghiệp

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Dân sinh

4

Chưa rõ xu hướng, dòng tiền cá nhân vẫn thận trọng

Chứng khoán

5

Áp thuế 20% cho thu nhập từ bồi thường của nhà thầu nước ngoài

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy