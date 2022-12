Sẵn sàng chuyển đổi cho sự phát triển bền vững

Chương trình do Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và các đại học trong nước và quốc tế tổ chức, gồm 4 hội thảo khoa học quốc tế với cách thức tiếp cận mới mẻ về tri thức đa lĩnh vực và 25 phiên hội thảo chuyên sâu, hội thảo khoa học xoay quanh bền vững, công nghệ, thiết kế và nghệ thuật.

Với động lực tạo lập một cộng đồng cùng hướng đến phát triển bền vững, UEH sẽ ra mắt 2 hub kết nối cộng đồng trong và ngoài nước, cùng 6 hoạt động sáng tạo, truyền cảm hứng nghệ thuật, triển lãm về phát triển bền vững, công nghệ đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh… Đây là chuỗi hoạt động mở, dành cho cộng đồng với thông điệp “Một xã hội bền vững cần có những con người thấu hiểu và hành động bền vững”

GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng UEH nhấn mạnh, chuyển đổi vì sự bền vững không còn là câu chuyện của riêng UEH nữa mà là câu chuyện của xã hội và thế giới. Thời gian qua, UEH tiên phong học hỏi, nghiên cứu và đem những giải pháp đổi mới sáng tạo kết nối và lan tỏa những tri thức đa ngành của thế giới đến Việt Nam, đóng góp vào quá trình chuyển đổi vì sự phát triển bền vững, thông qua chuỗi hoạt động Ready for Next.

Cụ thể, 4 hội thảo khoa học quốc tế bao gồm: Hội thảo khoa học quốc tế “Resilience by Technology and Design 2022” (RTD) lần thứ nhất với chủ đề là “Smart Living” từ ngày 8-11/12/2022. Công nghệ và thiết kế sẽ là động lực tăng trưởng và phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam cũng như các nước trong kỷ nguyên mới, RTD sẽ lan tỏa tri thức và đề xuất những công cụ, giải pháp về công nghệ và thiết kế lấy con người làm trung tâm, tăng cường sự linh hoạt, khả năng thích ứng, cũng như hướng đến một cuộc sống thông minh trong bối cảnh của một thế giới nhiều biến động.

Hai là, hội thảo khoa học quốc tế “Sustainable University Development: Opportunity and Challenge” (SUDOC) từ ngày 7-10/12. Đây là diễn đàn trao đổi về xu thế tất yếu của việc phát triển đại học bền vững, các trụ cột và các tiêu chuẩn về bền vững, các mô hình xây dựng đại học bền vững cũng như những cơ hội và thách thức mà trường đại học phải đối mặt. Đặc biệt, hội thảo sẽ là nơi bàn luận về vai trò của các đơn vị giáo dục đại học trong thực hiện và liên kết với các tổ chức bên trong và ngoài để thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu do Liên hợp quốc phát động nhằm đưa thế giới đi tới một tương lai bền vững vào năm 2030.

Ba là, hội thảo quốc tế ArtTech Fusion 2022 (ATF) “Cuộc sống thông minh: thay đổi lối sống hướng tới phát triển bền vững qua lăng kính nghệ thuật - công nghệ” từ ngày 4-11/12. ATF sẽ giới thiệu các hoạt động giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực ArtTech, tạo sự kết nối giữa một số trường đại học trong và ngoài nước, các nhà khoa học, mạng lưới chuyên gia và các doanh nghiệp trong lĩnh vực ArtTech. Chuỗi chương trình hướng đến lan tỏa những tri thức và trải nghiệm mới mẻ, tiên phong về kết hợp giữa Art và Tech hiện nay.

Bốn là, hội thảo khoa học quốc tế “A Future Resilience through Smart City Lens” (RF) (Khả năng phục hồi trong tương lai qua lăng kính thành phố thông minh) từ ngày 7-11/12. RF hướng đến xây dựng thành phố thông minh, hội thảo RF 2022 đặt trọng tâm vào 2 lĩnh vực chính là sống thông minh (smart living) và giáo dục thông minh (smart education) với mục tiêu giới thiệu các xu hướng thiết kế, quy hoạch, phát triển và quản lý thông qua ứng dụng công nghệ để phát triển một xã hội có khả năng thích ứng linh hoạt trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động. RF sẽ có hoạt động triển lãm và các phiên thảo luận đặc biệt với sự tham gia của nhiều giáo sư, chuyên gia đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước từ nhiều quốc gia như Pháp, Ý, Hàn Quốc, Mỹ, Úc…

Ngoài ra, còn có các hoạt động khác như Diễn đàn Quốc tế Bền vững “International Forum on Sustainability - IFS”; Chương trình hòa nhạc cổ điển New York Classical Music Society Asia; Không gian nghệ thuật “Voice from Ocean” từ ngày 4 - 11/12/2022; Triển lãm Media Art - Beyond the Forest từ ngày 4 - 11/12/2022; Triển lãm Inspiring Sustainability Initiatives từ ngày 07 - 09/12/2022; Fashion Show “The wow factor” ngày 7/12/2022; Triển lãm ArtCamp từ ngày 4-11/12/2022;…