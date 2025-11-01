Thứ Bảy, 01/11/2025

Trang chủ Thị trường

Sản xuất xanh và FTA: “Đôi cánh” đưa xuất khẩu của Thanh Hóa vươn xa

Nguyễn Thuấn

01/11/2025, 16:28

Bằng việc đẩy mạnh sản xuất xanh, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, Thanh Hóa đang tăng tốc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa...

Hàng hóa “Made in Thanh Hóa” đã có mặt tại gần 70 quốc gia, với hơn 55 nhóm sản phẩm chủ lực
Hàng hóa “Made in Thanh Hóa” đã có mặt tại gần 70 quốc gia, với hơn 55 nhóm sản phẩm chủ lực

Giai đoạn 2021–2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Thanh Hóa ước đạt hơn 73,7 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 29,27 tỷ USD, nhập khẩu đạt 44,48 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 14,9% mỗi năm.

Hàng hóa “Made in Thanh Hóa” hiện đã có mặt tại gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 55 nhóm sản phẩm chủ lực như dệt may, giày da, xi măng, dầu thô, thủy sản, dăm gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ.

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM XUẤT KHẨU

Theo đại diện Sở Công thương Thanh Hóa, ngoài các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động mở rộng sang các thị trường tiềm năng có sức tiêu thụ cao như châu Âu, Ấn Độ, Trung Đông và châu Phi. Việc mở rộng này không chỉ giúp đa dạng hóa đầu ra cho sản phẩm mà còn tạo nền tảng phát triển ổn định trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu ngày càng gay gắt.

Dệt may thuộc nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh Thanh Hoá
Dệt may thuộc nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh Thanh Hoá

Trước ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ với một số mặt hàng nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, da giày, đồ gỗ, thủy sản đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, chuyển hướng sang các thị trường mới nhằm duy trì chuỗi sản xuất và bảo đảm việc làm cho người lao động.

Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa, cho biết chúng tôi mở rộng sang các thị trường như châu Âu, Canada, Trung Đông, đa dạng hoá chứ không tập trung vào một thị trường. Trước mắt, phải đảm bảo tiêu chí tiêu chuẩn, xuất xứ đầu vào và tiến tới sản xuất xanh, công nghệ sạch, đảm bảo quy định của các hiệp định quốc tế.

THU HÚT ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO, MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Song song với xuất khẩu hàng hóa, Thanh Hóa chú trọng mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, giáo dục và đô thị thông minh.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với thành phố Seongnam (Hàn Quốc) – trung tâm công nghệ cao hàng đầu với thế mạnh về trí tuệ nhân tạo, y tế, giao thông và nông nghiệp thông minh, Thanh Hóa đang tích cực xúc tiến các chương trình hợp tác toàn diện.

Tỉnh đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác về chính quyền điện tử, đô thị thông minh, đồng thời kết nối doanh nghiệp hai bên trong lĩnh vực công nghệ cao, giáo dục và du lịch.

Đại diện Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp thành phố Seongnam đánh giá: "Thanh Hóa là địa phương có vị trí chiến lược, nguồn nhân lực dồi dào và tốc độ công nghiệp hóa nhanh, là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại khu vực Đông Nam Á".

Hội nghị gặp gỡ và kết nối doanh nghiệp giữa thành phố Seongnam (Hàn Quốc) và Thanh Hóa tháng 6/2025.
Hội nghị gặp gỡ và kết nối doanh nghiệp giữa thành phố Seongnam (Hàn Quốc) và Thanh Hóa tháng 6/2025.

Cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng của Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất. Hiện địa phương có 17 dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản và liên doanh, trong đó mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Niigata và Thanh Hóa được xem là điểm sáng. Hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021–2025 và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa – Nhật Bản năm 2024.

Niigata có thế mạnh về công nghiệp chế biến nông sản, công nghệ xanh và sản xuất kim loại – những lĩnh vực Thanh Hóa đang hướng tới phát triển. Từ nền tảng hợp tác này, Thanh Hóa đang thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật và năng suất lao động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

TẬN DỤNG FTA, NÂNG CAO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU

Thị trường Hoa Kỳ và châu Âu vẫn là điểm đến xuất khẩu quan trọng của Thanh Hóa. Giai đoạn 2021–2025, kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt hơn 7,26 tỷ USD, sang châu Âu đạt khoảng 1,64 tỷ USD, chủ yếu là các mặt hàng dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ và hải sản.

Tỉnh đang hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đồng thời, thúc đẩy sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu tại Cảng quốc tế Nghi Sơn
Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu tại Cảng quốc tế Nghi Sơn

Ngoài ra, việc Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (CEPA) với cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 99% kim ngạch xuất khẩu mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa Thanh Hóa thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Đông. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm chế biến cũng đang tận dụng chứng nhận Halal – “tấm visa thương mại” để tiếp cận thuận lợi hơn các quốc gia Hồi giáo.

