Thanh Hóa: Xuất khẩu tháng 9/2025 tăng gần 62%

Tháng 9/2025, kinh tế Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc ở cả hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại nội địa. Một số doanh nghiệp mới tham gia xuất khẩu, góp phần nâng cao kim ngạch toàn tỉnh...

Trong tháng 9/2025, hoạt động xuất khẩu của Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, khi có thêm một số doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường quốc tế; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 649,3 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng tới 61,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng chủ lực duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. P-xylen đạt 59.056 tấn (tăng 94,5%); ba lô du lịch 1,38 triệu cái (tăng 75,1%); hàng may mặc 53,9 triệu sản phẩm (tăng 64,1%); giày dép 43,6 triệu đôi (tăng 62,2%); dăm gỗ 112 nghìn m3 (tăng 30,7%) và xi măng 166.648 tấn (tăng 16,8%).

Tính chung 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 5.353,5 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 66,9% kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu chính ngạch chiếm chủ yếu với 5.316,4 triệu USD (tăng 22,7%), còn lại là xuất khẩu tiểu ngạch và từ doanh nghiệp ngoài tỉnh đạt 37,1 triệu USD (tăng 2,7%).

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 868,4 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2024. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo, với kim ngạch nhập khẩu 849,4 triệu USD (tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2024). Một số mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh như: vải may mặc 45,5 triệu USD (tăng 50,9%), phụ liệu may mặc 6,2 triệu USD (tăng 39,9%), phụ liệu giày dép 22,8 triệu USD (tăng 37,5%), nguyên phụ liệu dược phẩm 1,7 triệu USD (tăng 28,7%). Dầu thô nhập khẩu đạt 1,13 triệu tấn (tăng 1,4%), trong khi nhập khẩu máy móc thiết bị và phương tiện khác đạt 39,12 triệu USD (giảm nhẹ, còn 91,5% so với cùng kỳ năm 2024).

Lũy kế 9 tháng, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa đạt 7.481 triệu USD, bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng với đó, hoạt động thương mại nội địa vẫn giữ đà tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 đạt 19.650 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 16,1% so vơi cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng, con số này ước đạt 164.743 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2024 và bằng 78,8% kế hoạch năm.

Ngoài ra, các hoạt động thương mại điện tử và chuyển đổi số tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, dịch vụ và nâng cao tỷ lệ giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh.