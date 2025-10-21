Thứ Tư, 22/10/2025

Trang chủ Thị trường

Xuất khẩu của Thanh Hóa đạt gần 5,9 tỷ USD sau 10 tháng

Nguyễn Thuấn

21/10/2025, 08:53

Bất chấp ảnh hưởng của thiên tai, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Thanh Hoá tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong tháng 10 và 10 tháng năm 2025. Nhờ nỗ lực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực hội nhập đã giúp doanh nghiệp trong tỉnh thích ứng tốt hơn với yêu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn...

Hoạt động xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu tại Cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa.
Hoạt động xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu tại Cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Thanh Hóa, tổng giá trị xuất khẩu tháng 10/2025 ước đạt 591,1 triệu USD, tăng 2,9% so với tháng trước và bằng 99,7% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu chính ngạch chiếm gần như toàn bộ, đạt 587,4 triệu USD, tăng 3% so với tháng 9 và bằng 99,8% so cùng kỳ.

Xuất khẩu tiểu ngạch và các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh ước đạt 3,7 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước và thấp hơn cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, mức giảm này không ảnh hưởng đáng kể đến bức tranh chung khi giá trị xuất khẩu chính ngạch vẫn duy trì đà tăng ổn định.

Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh Thanh Hoá ước đạt gần 5,9 tỷ USD, tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2024 và bằng 73,3% kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu chính ngạch đạt 5,8 tỷ USD, tăng 18,4% và bằng 72,8% kế hoạch. Xuất khẩu tiểu ngạch cùng doanh nghiệp ngoài tỉnh đạt 40,7 triệu USD, tăng nhẹ 1,2%.

Đại diện Sở Công Thương Thanh Hóa nhận định, kết quả này phản ánh khả năng thích ứng tốt của doanh nghiệp địa phương trước những biến động của thị trường thế giới. Các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm thị trường mới, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết.

Thời gian qua, Sở Công Thương Thanh Hóa đã phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu. Nhiều chương trình tập huấn, tư vấn quy tắc xuất xứ hàng hóa, hướng dẫn tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc… được tổ chức thường xuyên, giúp doanh nghiệp trong tỉnh nắm vững quy định về kỹ thuật, môi trường, lao động trong các FTA thế hệ mới.

Cùng với đó, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cũng được tỉnh đẩy mạnh. Thanh Hóa đã tham gia hàng loạt sự kiện lớn như khu trưng bày “Thu đất Việt - Sắc nước hương Thu” tại Hội chợ mùa Thu 2025; các phiên chợ kết nối cung - cầu hàng hóa ở nông thôn; chuỗi sự kiện ngành Công Thương tại Tuyên Quang; Hội chợ xúc tiến thương mại cho nông sản và sản phẩm OCOP khu vực Tây Bắc – Sơn La; hay Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng năm 2025.

Nhờ đó, nhiều sản phẩm tiêu biểu và sản phẩm OCOP đặc trưng của Thanh Hóa được quảng bá tới các thị trường mới, tiềm năng hơn. Không chỉ góp phần khẳng định thương hiệu địa phương, các sự kiện này còn mở ra cơ hội hợp tác, kết nối đối tác cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh, thúc đẩy mở rộng sản xuất, gia tăng giá trị xuất khẩu.

Trong những tháng cuối năm, ngành công thương Thanh Hóa tiếp tục tập trung vào các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và giá trị gia tăng cho hàng hóa. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh trong sản xuất, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

