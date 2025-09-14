Sắp đánh thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động mua, bán vàng

Ngày 13/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP theo nội dung Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (phiên thứ nhất). Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết là chỉ đạo việc xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), do Bộ Tài chính chủ trì, trong đó đề cập loại thuế này đối với giao dịch vàng…

Đáng chú ý nhất trong loạt chỉ đạo lần này là việc đưa thu nhập từ hoạt động giao dịch mua, bán vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Mục tiêu của chính sách là nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).

Ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Thuế Trọng Tín, cho biết hiện nay hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam chịu sự điều chỉnh của nhiều sắc thuế, bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

“Hiện nay, việc người dân mua bán vàng miếng gần như không phải chịu bất kỳ loại thuế, phí nào. Do đó, lợi dụng chính sách “miễn thuế” này, rất nhiều cá nhân đã thực hiện hành vi gom mua vàng với số lượng lớn để đầu cơ, tích trữ, bán kiếm lời". (Luật sư Nguyễn Đức Hùng, Đoàn Luật sư Hà Nội)

Tuy nhiên, thị trường vàng miếng có đặc thù riêng. Trước khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012) về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được ban hành (có hiệu lực từ 10/10/2025), việc nhập khẩu, xuất khẩu vàng nguyên liệu chỉ do Ngân hàng Nhà nước thực hiện và được miễn thuế. Vàng miếng chủ yếu được dùng để tích trữ nên hiện không chịu thuế giá trị gia tăng. Những doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng có thể bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp, còn cá nhân thì hầu như không bị áp thuế khi giao dịch vàng miếng.

Các chuyên gia đều nhất trí rằng việc đánh thuế thu nhập cá nhân khi mua, bán vàng miếng sẽ ngăn chặn được tình trạng đầu cơ, giúp ổn định giá vàng trong nước.

Ngoài nội dung liên quan đến thuế giao dịch vàng, Nghị quyết 278/NQ-CP cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác như rà soát bổ sung các khoản thu nhập được miễn thuế, hoàn thiện biểu thuế lũy tiến, đánh giá tác động của chính sách thuế với hộ kinh doanh và tăng cường phân cấp trong quản lý.

Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát các quy định tại dự thảo Luật nhằm bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan (Luật Đất đai, Luật Chứng khoán, Luật Bảo hiểm xã hội, các luật về công nghệ cao,...); đồng thời, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, và bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ có quy định về mức thuế với thu nhập từ giao dịch mua, bán vàng; dự kiến Luật này được Quốc hội thông qua vào tháng 10/2025.

Rà soát, bổ sung các khoản thu nhập như trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả,... vào diện được miễn thuế.

Hoàn thiện quy định về biểu thuế lũy tiến theo phương án 2 như Bộ Tài chính đã trình tại Tờ trình số 570/TTr-BTC ngày 7/9/2025.

Đánh giá kỹ lưỡng tác động của quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân; đồng thời, bảo đảm triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ cơ chế khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân.

Tăng cường hơn nữa việc phân cấp, phân quyền; trong đó, Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề còn biến động nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025).

Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo quá trình hoàn thiện dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (thay thế).