Trang chủ Doanh nghiệp

Sắp kiểm toán EVN và Tổng công ty phát điện 2

Khánh Linh

09/09/2025, 21:51

Kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy; quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

Kiểm toán nhằm kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm và xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
Kiểm toán nhằm kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm và xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị triển khai kiểm toán sáng 9/9, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV Trần Văn Hảo công bố Quyết định số 1423/QĐ-KTNN ngày 04/9/2025 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo quyết định này, Đoàn kiểm toán sẽ kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy và quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 trong 53 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Các đơn vị thuộc diện kiểm toán gồm: Công ty mẹ - EVN; Văn phòng EVNGENCO2; các Chi nhánh EVNGENCO2: Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Thủy điện An Khê - KaNak, Công ty Thủy điện Quảng Trị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy điện Trung Sơn.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; đánh giá việc tuân thủ pháp luật về quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - EVNGENCO2 và việc đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy;

Phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm và xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán gồm: Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; việc tuân thủ pháp luật về cổ phần hóa và xử lý tài chính khi cổ phần hóa từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ EVNGENCO2. Kiểm toán việc tuân thủ pháp luật trong việc đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy.

Phạm vi kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy: thời điểm 0h ngày 01/7/2021; kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần: từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 01/01/2019 đến 0h ngày 01/7/2021 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ nhấn mạnh, đây là cuộc kiểm toán quan trọng, được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ để đánh giá lại tài sản, vốn nhà nước của các nhà máy thủy điện, từ đó có cơ sở đầu tư phát triển các dự án điện nhằm cơ cấu lại tài chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của EVN.

Kiểm toán EVN

VnEconomy
VnEconomy

