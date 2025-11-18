Sạt lở diễn biến phức tạp tại Quảng Trị

Mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, làm hư hỏng nhà cửa, chia cắt nhiều tuyến giao thông và buộc hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Tại xã Khe Sanh, ngày 17/11 một vụ sạt lở lớn xảy ra ngay gần khu dân cư khiến nhiều căn nhà bị hư hỏng nặng, phần móng phía sau của 11 căn nhà dọc đường Hùng Vương bị khoét sâu, nhiều tường nhà xuất hiện vết nứt.

Đến chiều cùng ngày, mưa lớn vẫn tiếp tục, đất đá liên tục dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường và tổ chức di dời 11 hộ với 45 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Các lực lượng công an, quân sự, đoàn thể được huy động hỗ trợ vận chuyển tài sản, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.

Video: Hiện trường vụ sạt lở tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

Lãnh đạo xã Khe Sanh cho biết nguyên nhân sạt lở nhiều khả năng xuất phát từ mưa lớn kéo dài khiến nền đất suy yếu. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị nhân lực, phương tiện để sẵn sàng xử lý nếu tình huống xấu tiếp tục xảy ra.

Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản

Cùng thời điểm, tại xã Ái Tử, gần 100m kè đường ở thôn Trà Liên Tây bị lũ xoáy làm sạt lở nghiêm trọng. Rất may thời điểm xảy ra sạt lở không có người qua lại.

Mưa lũ cũng khiến hàng loạt tuyến đường thôn, xóm ở vùng thấp trũng như Trà Liên Tây, Cồn Bồi Kiệt, Lưu Nghĩa, Đại Thượng Hạ, Đừng Hỏi Bàu, Bích Khê bị ngập sâu.

Nước tràn vào nhiều nhà dân từ 0,2 – 0,3m, buộc xã phải sơ tán 11 hộ với 22 nhân khẩu đến nơi an toàn. Gần 70 ha hoa màu và 10 ha cây lưu niên bị ngập úng.

Video: Nước lũ nhấc bổng một đoạn kè đường tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị

Trong 24 giờ qua, Quảng Trị có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực núi phía nam có mưa rất to với lượng mưa từ 307 đến 370mm, gây ra hơn 7 điểm sạt lở lớn nhỏ.

Tại Km 285 đường Hồ Chí Minh và tuyến gần cầu A Vao (xã Tà Rụt), sạt lở gây ách tắc hoàn toàn. Ở km 165+300 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, khoảng 100m3 đất đá đổ xuống chia cắt giao thông.

Tại xã La Lay, thêm hai điểm sạt lở mới xuất hiện ở thôn A Bung và Km 9+400 Quốc lộ 15D.

Một điểm sạt lở đất đá trên đường mòn Hồ Chí Minh nhanh Tây đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xã Hướng Hiệp là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất với ba điểm sạt lở lớn: tuyến nội thôn đi cụm dân cư Ta Bung (thôn Xa Vi) bị vùi lấp khoảng 1.000m3 đất đá; mố cầu tràn Khe Nghi sạt lở khoảng 20m3; đường nội thôn Khe Luồi – Đồng Đờng – Phú Thiềng xuất hiện nhiều điểm sạt lở với tổng khối lượng khoảng 60m3.

Máy móc, phương tiện được huy động để thông đường tại các điểm sạt lở trên đườngm Hồ Chí Minh nhanh Tây đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mực nước các sông thượng lưu đang xuống chậm; riêng sông Thạch Hãn vẫn tiếp tục lên. Hiện toàn tỉnh ghi nhận 1 người mất tích tại xã La Lay; 3 nhà bị sạt lở; 86 điểm ngập; 1.416 hộ với 5.479 nhân khẩu bị ảnh hưởng ngập lụt, chủ yếu tại các xã Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng, Ba Lòng, Tà Rụt, Quảng Trị, Triệu Phong. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã di dời 364 hộ với 1.259 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hình ảnh nước sông Thạch Hãn dâng cao, gây ngập lụt ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, chủ động phương án ứng phó, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, vùng thấp trũng, ven sông suối.

Lực lượng công an, quân sự, dân quân được huy động hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, đồng thời tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn, khu vực nguy cơ cao để ngăn người dân qua lại.

Công tác rà soát, kiểm tra các điểm sạt lở mới tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong những ngày mưa lớn tiếp diễn.