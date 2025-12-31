14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026 đối với 14 nhóm người có công với cách mạng…

Bộ Nội vụ đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Việc tặng quà thực hiện theo Nghị quyết 418/NQ-CP năm 2025 của Chính phủ; Quyết định 2814/QĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đồng thời, việc tặng quà căn cứ công văn số 20467 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn các địa phương thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước theo Nghị quyết 418/NQ-CP năm 2025.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà. Một là, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Hai là, người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Ba là, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Bốn là, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Năm là, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, và thân nhân của từ hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Sáu là, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Bảy là, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Tám là, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Chín là, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, bao gồm cả thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Mười là, đại diện thân nhân liệt sĩ. Mười một, là người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

Mười hai, là người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mười ba, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mười bốn, là người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Bộ Nội vụ đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để tổ chức tặng quà cho các đối tượng người có công, bảo đảm đơn giản, thuận lợi, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Các địa phương có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện, lập báo cáo theo biểu mẫu thống nhất do Bộ Nội vụ ban hành. Báo cáo cần nêu rõ từng nhóm đối tượng được tặng quà, số lượng người thụ hưởng và tổng kinh phí thực hiện tại địa phương.

Theo kế hoạch, việc chi trả quà của Đảng, Nhà nước được thực hiện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Kinh phí được bố trí trong năm ngân sách 2025.

Theo Nghị quyết 418/NQ-CP năm 2025, đối tượng là người có công với cách mạng sẽ được tặng 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026. Cùng với đó, người có công vẫn được hưởng chính sách tặng quà Tết Nguyên đán 2026 theo quy định hiện hành.