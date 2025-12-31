Thứ Tư, 31/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Nhật Dương

31/12/2025, 12:09

Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026 đối với 14 nhóm người có công với cách mạng…

Đại biểu người có công với cách mạng dự hội nghị tri ân người có công năm 2025. Ảnh: Tống Giáp.
Đại biểu người có công với cách mạng dự hội nghị tri ân người có công năm 2025. Ảnh: Tống Giáp.

Bộ Nội vụ đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Việc tặng quà thực hiện theo Nghị quyết 418/NQ-CP năm 2025 của Chính phủ; Quyết định 2814/QĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đồng thời, việc tặng quà căn cứ công văn số 20467 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn các địa phương thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước theo Nghị quyết 418/NQ-CP năm 2025.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà. Một là, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Hai là, người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Ba là, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Bốn là, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Năm là, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, và thân nhân của từ hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Sáu là, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Bảy là, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Tám là, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Chín là, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, bao gồm cả thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Mười là, đại diện thân nhân liệt sĩ. Mười một, là người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

Mười hai, là người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mười ba, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mười bốn, là người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Bộ Nội vụ đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để tổ chức tặng quà cho các đối tượng người có công, bảo đảm đơn giản, thuận lợi, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Các địa phương có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện, lập báo cáo theo biểu mẫu thống nhất do Bộ Nội vụ ban hành. Báo cáo cần nêu rõ từng nhóm đối tượng được tặng quà, số lượng người thụ hưởng và tổng kinh phí thực hiện tại địa phương.

Theo kế hoạch, việc chi trả quà của Đảng, Nhà nước được thực hiện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Kinh phí được bố trí trong năm ngân sách 2025.

Theo Nghị quyết 418/NQ-CP năm 2025, đối tượng là người có công với cách mạng sẽ được tặng 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026. Cùng với đó, người có công vẫn được hưởng chính sách tặng quà Tết Nguyên đán 2026 theo quy định hiện hành.

Tăng mức trợ cấp hằng tháng với thanh niên xung phong

18:16, 30/12/2025

Tăng mức trợ cấp hằng tháng với thanh niên xung phong

Tổng Bí thư Tô Lâm: Chăm lo cho người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

14:24, 24/07/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm: Chăm lo cho người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Mức chuẩn trợ cấp người có công phải cao nhất trong các chính sách xã hội

14:15, 24/07/2025

Mức chuẩn trợ cấp người có công phải cao nhất trong các chính sách xã hội

Từ khóa:

Nghị quyết 418/NQ-CP năm 2025 người có công với cách mạng tặng quà Tết Nguyên đán 2026

Đọc thêm

TP Hồ Chí Minh: Chính thức hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi từ tháng 1/2026

TP Hồ Chí Minh: Chính thức hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi từ tháng 1/2026

Từ tháng 1/2026, hơn 500 trường (bao gồm THCS, THPT và giáo dục nghề nghiệp) tại TP.HCM sẽ hạn chế học sinh dùng điện thoại giờ ra chơi nhằm tăng cường vận động và tương tác trực tiếp...

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hồ Chí Minh chính thức ra mắt

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hồ Chí Minh chính thức ra mắt

Sáng 31/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hồ Chí Minh chính thức ra mắt tại địa chỉ 43 Nguyễn Văn Bá (phường Thủ Đức). Đây là trung tâm hành chính công đầu tiên của TP.Hồ Chí Minh sau khi đưa bộ phận một cửa của các sở, ngành về chung một đầu mối, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính…

Đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân

Đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Bộ Y tế yêu cầu thống nhất kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày

Bộ Y tế yêu cầu thống nhất kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm việc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa được 90 ngày phù hợp tình trạng bệnh của bệnh nhân, không phân biệt người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ...

Doanh nghiệp Đồng Nai chuẩn bị cho tăng lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026

Doanh nghiệp Đồng Nai chuẩn bị cho tăng lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026

Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc xây dựng phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Một số doanh nghiệp không phải xây dựng phương án điều chỉnh do đang áp dụng mức lương cơ bản thấp nhất vẫn cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản, dư nợ margin sẽ bùng nổ năm 2026 nhờ các bom tấn IPO?

Chứng khoán

2

Nhà đầu tư Bitcoin dài hạn đã dừng xả hàng?

Kinh tế số

3

Siết chặt xác thực và ứng dụng công nghệ để ngăn chặn gian lận thương mại số

Thị trường

4

Khởi công xây dựng Trung tâm y tế trị giá 200 tỷ đồng tại Cao Bằng

Thị trường

5

Loạt UAV, robot Make in Viet Nam được trình diễn

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy