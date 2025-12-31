TP Hồ Chí Minh: Chính thức hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi từ tháng 1/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 31/12/2025
Bảo Châu
31/12/2025, 12:07
Từ tháng 1/2026, hơn 500 trường (bao gồm THCS, THPT và giáo dục nghề nghiệp) tại TP.HCM sẽ hạn chế học sinh dùng điện thoại giờ ra chơi nhằm tăng cường vận động và tương tác trực tiếp...
Quy định hạn chế học sinh dùng điện thoại giờ ra chơi vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành và chính thức thông tin tại hội nghị sơ kết chiều ngày 30/12.
Theo đó, từ tháng 1/2026 ngành giáo dục thành phố chính thức hạn chế tối đa việc học sinh sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử trong giờ ra chơi.
Phía Sở nhấn mạnh, quy định mới tập trung vào việc định hướng hành vi và tạo thói quen tích cực, mang tính chất điều chỉnh thay vì áp đặt các biện pháp cấm đoán cực đoan đối với học sinh.
Thay vì phụ thuộc vào điện thoại, học sinh được khuyến khích tham gia hệ thống hoạt động đa đạng giữa các nhóm vận động (thể thao, văn nghệ) và nhóm giải trí tĩnh (đọc sách, cờ vua, hội họa).
Việc chú trọng đầu tư cho các không gian giao lưu và vui chơi lành mạnh được xem là giải pháp then chốt, nhằm tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích học sinh thư giãn lành mạnh giữa các tiết học.
Đối với nhu cầu học tập hoặc tra cứu, nhà trường vẫn cho phép sử dụng thiết bị điện tử nhưng phải có sự đồng ý của giáo viên. Các hoạt động này chỉ được diễn ra tại khu vực quy định và dưới sự giám sát trực tiếp, đảm bảo tính kỷ luật nhưng không gây gò bó cho học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo không khuyến khích học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử một cách cá nhân, thụ động, tách biệt như chơi game cá nhân, lướt mạng xã hội một mình, xem video kéo dài không có tương tác.
Sở cũng đề nghị các trường xây dựng nội quy, quy định rõ khu vực, thời điểm, hình thức sử dụng điện thoại; phân công giáo viên, lực lượng hỗ trợ trong giờ ra chơi; không thu giữ, xử lý thiết bị trái quy định pháp luật.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, việc hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi đã được triển khai thí điểm tại 16 trường từ tháng 10/2025, ghi nhận những chuyển biến rõ rệt về hành vi học sinh và không khí trường học.
Kết quả bước đầu cho thấy tình trạng sử dụng điện thoại thụ động, đơn lẻ, tách biệt trong giờ ra chơi giảm rõ rệt. Học sinh tương tác trực tiếp với nhau nhiều hơn với trên 80% tham gia vào ít nhất một hoạt động như chơi thể thao, đọc sách.
Đáng chú ý, mức độ đồng thuận của phụ huynh đạt gần 98%, trong khi hơn 70% học sinh đồng ý hạn chế sử dụng điện thoại nếu có hoạt động thay thế hấp dẫn.
Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhìn nhận việc thay đổi thói quen của một bộ phận học sinh vẫn là thách thức cần sự kiên trì trong công tác giáo dục, nhất là tình trạng lạm dụng trò chơi điện tử và mạng xã hội.
Bên cạnh đó, rào cản về kinh phí và sự hạn chế của cơ sở vật chất tại một số đơn vị cũng gây khó khăn trong việc làm mới các hoạt động thay thế, dễ dẫn đến tâm lý nhàm chán cho học sinh nếu không có sự đầu tư dài hạn.
Trong lộ trình sắp tới, ngành giáo dục thành phố sẽ tập trung đa dạng hóa các loại hình giải trí và không gian tương tác nhằm định hướng học sinh rời xa màn hình điện thoại, trong đó chú trọng phát huy mô hình học sinh tự quản.
Chủ trương này được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong việc xây dựng môi trường học đường lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện và làm chủ công nghệ một cách văn minh.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
