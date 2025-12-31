Thứ Tư, 31/12/2025

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hồ Chí Minh chính thức ra mắt

Song Hoàng

31/12/2025, 12:05

Sáng 31/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hồ Chí Minh chính thức ra mắt tại địa chỉ 43 Nguyễn Văn Bá (phường Thủ Đức). Đây là trung tâm hành chính công đầu tiên của TP.Hồ Chí Minh sau khi đưa bộ phận một cửa của các sở, ngành về chung một đầu mối, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính…

Các đại biểu bấm nút khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công
Các đại biểu bấm nút khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong suốt thời gian qua, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, luôn được Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác này và đưa vào chương trình giám sát, đánh giá thường xuyên của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị.

Thành phố đã giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, Trung tâm đã chính thức hoàn thành, sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Để Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố hoạt động thực chất, hiệu quả, bền vững và là nơi hiện thực hóa tinh thần “một điểm đến”, tất cả các thủ tục hành chính cấp thành phố được “quy về một mối”; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của Trung tâm; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoạt động tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính diễn ra thông suốt, hiệu quả. Đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.

Các sở, ban, ngành Thành phố chú trọng lựa chọn đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tác phong chuẩn mực; chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố khẩn trương triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ từ Thành phố đến cấp xã theo Đề án đã được phê duyệt.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Thành phố trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và dữ liệu số.

Trung tâm có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành hằng ngày theo thời gian thực; Tổng hợp, phân tích đầy đủ dữ liệu về số lượng hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn, quá hạn, nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở đó, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ thông qua nền tảng ứng dụng Chính quyền số, phục vụ Lãnh đạo Thành phố giám sát, theo dõi và chỉ đạo điều hành trực tuyến, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. Đồng thời, Trung tâm phải trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, doanh nghiệp và là đầu mối hỗ trợ hiệu quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Thành phố đặt mục tiêu thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và 100% thủ tục cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến...

Từ khóa:

cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh cải cách thủ tục hành chính công nghệ thông tin trong hành chính giám sát tiến độ hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp một điểm đến Nguyễn Mạnh Cường quản lý nhà nước hiệu quả Thủ tục hành chính trực tuyến trung tâm phục vụ hành chính công

