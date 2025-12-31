Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 31/12/2025
Song Hoàng
31/12/2025, 12:05
Sáng 31/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hồ Chí Minh chính thức ra mắt tại địa chỉ 43 Nguyễn Văn Bá (phường Thủ Đức). Đây là trung tâm hành chính công đầu tiên của TP.Hồ Chí Minh sau khi đưa bộ phận một cửa của các sở, ngành về chung một đầu mối, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính…
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong suốt thời gian qua, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, luôn được Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác này và đưa vào chương trình giám sát, đánh giá thường xuyên của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị.
Thành phố đã giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, Trung tâm đã chính thức hoàn thành, sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Để Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố hoạt động thực chất, hiệu quả, bền vững và là nơi hiện thực hóa tinh thần “một điểm đến”, tất cả các thủ tục hành chính cấp thành phố được “quy về một mối”; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Cụ thể, Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của Trung tâm; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoạt động tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính diễn ra thông suốt, hiệu quả. Đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.
Các sở, ban, ngành Thành phố chú trọng lựa chọn đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tác phong chuẩn mực; chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố khẩn trương triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ từ Thành phố đến cấp xã theo Đề án đã được phê duyệt.
Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Thành phố trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và dữ liệu số.
Trung tâm có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành hằng ngày theo thời gian thực; Tổng hợp, phân tích đầy đủ dữ liệu về số lượng hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn, quá hạn, nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.
Trên cơ sở đó, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ thông qua nền tảng ứng dụng Chính quyền số, phục vụ Lãnh đạo Thành phố giám sát, theo dõi và chỉ đạo điều hành trực tuyến, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. Đồng thời, Trung tâm phải trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, doanh nghiệp và là đầu mối hỗ trợ hiệu quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.
Thành phố đặt mục tiêu thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và 100% thủ tục cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến...
17:57, 11/12/2025
07:11, 24/10/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương có liên quan.
Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm việc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa được 90 ngày phù hợp tình trạng bệnh của bệnh nhân, không phân biệt người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ...
Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc xây dựng phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Một số doanh nghiệp không phải xây dựng phương án điều chỉnh do đang áp dụng mức lương cơ bản thấp nhất vẫn cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới...
Theo Kế hoạch số 373/KH-UBND UBND thành phố Hà Nội, trước ngày 30/1/2026, thành phố sẽ hoàn thành giải toả 75 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, tức nhóm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: