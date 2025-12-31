Đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Liên quan trong vụ án, có 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Có 5 bị can bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng.

SAI PHẠM ĐẤU THẦU GÂY THIỆT HẠI HƠN 251 TỶ ĐỒNG

Theo kết luận điều tra, Công ty Hoàng Dân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi nên có nhiều mối quan hệ.

Khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) có kế hoạch triển khai đầu tư các công trình thủy lợi, bị can Nguyễn Văn Dân đã cấu kết, thỏa thuận chi hơn 40 tỷ đồng cho các lãnh đạo thuộc Bộ và Cục Quản lý xây dựng công trình để họ tác động cấp dưới;

Đồng thời bị can Dân thỏa thuận chi tiền để Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Với cách thức trên, Công ty Hoàng Dân đã trúng thầu 5 gói thầu thuộc 4 dự án gồm gói thầu số 13,17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm đấu thầu của bị can Nguyễn Văn Dân và đồng phạm gây thiệt hại cho tài sản nhà nước tổng cộng hơn 251 tỷ đồng.

MUA HÓA ĐƠN KHỐNG ĐỂ HẠCH TOÁN, KÊ KHAI THUẾ

Đối với vi phạm kế toán, kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2009 – 2024, bị can Dân nhờ người thân đứng tên thành lập 7 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Công ty Hoàng Dân.

Để hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào của các doanh nghiệp, bị can Dân chỉ đạo Vũ Thị Kim Liên, kế toán trưởng và Bùi Cao Nguyên, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Dân mua hóa đơn khống để hạch toán, kê khai thuế.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 – 2024, thực hiện chỉ đạo của bị can Dân, bị can Liên và Nguyên đã mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 512 tỷ đồng. Các bị can thực hiên hành vi nâng khống một phần đối với 125 hóa đơn của 19 công ty với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Hoàng Dân sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa đơn đầu vào, quyết toán với chủ đầu tư của 4 dự án nông nghiệp và hạch toán vào chi phí khác nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để cơ quan chức năng không phát hiện sai phạm, bị can Dân chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi. Trong đó có hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của công ty và phần mềm đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi.

Cơ quan điều tra xác định với vi phạm kế toán, các bị can gây thiệt hại cho nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Dân khai nhận khi thi công các dự án, công ty phải thuê thêm nhân công, máy móc ở các địa phương nơi có dự án để thi công một số phần việc nhỏ lẻ.

Do không có hóa đơn, chứng từ thanh toán nên bị can Dân chỉ đạo nhân viên cân đối chi phí phân bổ, mua thêm hóa đơn khống hoặc nâng khống một phần giá trị hóa đơn đầu vào nhằm hợp thức giá trị đầu ra để quyết toán với chủ đầu tư.

Hiện nay, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi trái phép và nộp khắc phục hậu quả hơn 49 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ tại nhà của bị can Dân số lượng 175 miếng vàng; 204 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đồng thời, kê biên 39 tài sản là quyền sử dụng đất, với tổng giá trị khoảng 241,7 tỷ đồng để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của các bị can trong vụ án.