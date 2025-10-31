SGO Land ký kết hợp tác chiến lược dự án Việt Yên Riverside: Khu đô thị dịch vụ sinh thái tại Bắc Ninh

Sự xuất hiện của Việt Yên Riverside đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo một khu đô thị sinh thái sôi động bậc nhất Việt Yên, mở ra hướng đi mới cho thị trường bất động sản Bắc Ninh nói riêng và khu vực ven đô nói chung.

BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG TRONG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI BẮC NINH

Sáng ngày 30/10, tại Bắc Ninh, Chủ đầu tư Công ty TNHH BĐS Việt Yên đã chính thức ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản SGO (SGO Land) nhằm phát triển chiến lược bao tiêu và tư vấn phát triển sản phẩm đối với dự án Việt Yên Riverside.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển tích cực, Việt Yên nổi lên như một điểm sáng với tốc độ đô thị hóa nhanh, là thủ phủ công nghiệp thu hút hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động đến sinh sống và làm việc. Giá bất động sản tại khu vực này đã ghi nhận mức tăng 20–40% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của một thị trường đang phát triển năng động.

Lễ ký kết hợp tác bao tiêu & tư vấn phát triển sản phẩm Dự án Việt Yên Riverside.

Nhận thấy tiềm năng ấy, Chủ đầu tư Công ty TNHH BĐS Việt Yên – đơn vị sở hữu tiềm lực tài chính vững vàng, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô – đã lựa chọn bắt tay cùng SGO Land, hệ sinh thái uy tín trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản, để cùng nhau kiến tạo nên một sản phẩm có chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu thực tế và kỳ vọng của nhà đầu tư.

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa SGO Land và Công ty TNHH BĐS Việt Yên được tổ chức trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo hai bên cùng các đối tác chiến lược, ngân hàng bảo trợ. Theo nội dung ký kết, SGO Land đảm nhận vai trò đơn vị bao tiêu và tư vấn phát triển sản phẩm, tham gia toàn diện vào quá trình nghiên cứu thị trường, định vị chiến lược và triển khai bán hàng.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển chuyên sâu của SGO Land và tầm nhìn đầu tư dài hạn của Chủ đầu tư không chỉ hứa hẹn mang đến một dự án đáng sống, có giá trị thực, mà còn góp phần tạo ra động lực tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản khu vực Việt Yên – Bắc Ninh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Đình Chung, Phó TGĐ SGO Land khẳng định: “Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án tại Bắc Ninh, SGO Land hiểu rõ tiềm năng tăng trưởng của thị trường này. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Chủ đầu tư trong việc phát triển Việt Yên Riverside trở thành khu đô thị kiểu mẫu – nơi hội tụ các giá trị sống sinh thái, hiện đại, mở ra tiềm năng giao thương, kinh doanh năng động tại khu vực”.

VIỆT YÊN RIVERSIDE – BIỂU TƯỢNG SINH THÁI MỚI CỦA VIỆT YÊN

Dự án Việt Yên Riverside tọa lạc tại vị trí trung tâm xã Việt Yên, Bắc Ninh, là khu vực hưởng lợi lớn khi Bắc Ninh có định hướng trở thành Thành phố trực thuộc trung ương năm 2028, trở thành thủ phủ công nghiệp, “điểm sáng” phát triển đô thị và dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Sở hữu vị trí đắc địa trên trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 37, dự án dễ dàng kết nối tới trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh và chỉ cách Hà Nội chưa đầy một giờ di chuyển. Từ vị trí này, cư dân tương lai có thể tận hưởng khả năng liên kết vùng linh hoạt, tiếp cận nhanh các trung tâm hành chính – thương mại sầm uất.

Việt Yên Riverside mang đến cho khu vực một khu đô thị sinh thái năng động giữa vị trí tâm điểm thuận tiện kết nối.

Không chỉ dừng lại ở lợi thế vị trí, Việt Yên Riverside còn khẳng định tầm vóc bằng quy hoạch bài bản và định hướng sinh thái toàn diện. Dự án nằm liền kề hồ điều hòa lớn, được bao quanh bởi các công viên cây xanh và hệ thống mặt nước cảnh quan, mang lại không gian sống trong lành hiếm có giữa trung tâm đô thị sầm uất.

Mỗi tuyến phố, mỗi góc đường đều được thiết kế theo triết lý “đưa thiên nhiên vào từng nhịp sống” – nơi cư dân có thể hít thở không khí trong lành mỗi sáng, dạo bộ bên hồ, hay tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa lòng khu đô thị năng động.

Việt Yên Riverside còn tạo dấu ấn riêng với sự đa dạng trong dòng sản phẩm – từ biệt thự đẳng cấp, shophouse thương mại đến đất nền tiềm năng – đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu an cư và đầu tư. Sự kết hợp giữa không gian sống xanh và hoạt động thương mại sôi động giúp dự án trở thành trung tâm giao thương, dịch vụ và giải trí mới của khu vực Việt Yên.

Hướng đến tầm nhìn dài hạn, dự án được định vị trở thành khu đô thị dịch vụ sinh thái sôi động bậc nhất Bắc Ninh – nơi dung hòa hoàn hảo giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại, giữa giá trị an cư và tiềm năng đầu tư bền vững. Không chỉ mang đến chuẩn mực sống mới, Việt Yên Riverside còn được kỳ vọng định hình diện mạo đô thị hiện đại, văn minh cho khu vực Việt Yên – vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ trong dòng chảy phát triển kinh tế – xã hội.

Sự kiện ký kết hợp tác giữa SGO Land và Chủ đầu tư Công ty TNHH Bất động sản Việt Yên đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình kiến tạo khu đô thị kiểu mẫu. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển sản phẩm, năng lực triển khai thị trường của SGO Land cùng uy tín và tiềm lực vững mạnh của Chủ đầu tư hứa hẹn sẽ đưa Việt Yên Riverside trở thành biểu tượng đô thị mới – nơi phồn hoa hội tụ, sinh thái lan tỏa.