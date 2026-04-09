Trang chủ Bất động sản

Show - Window: Kiến trúc biểu tượng không thể sao chép tại Hanoi Oriental

Tuấn Sơn

09/04/2026, 08:53

Từ biểu tượng kiến trúc tại các đô thị phương Tây, show - window đang được hiện thực hóa tại Hanoi Oriental, kiến tạo dòng sản phẩm nhà phố vừa ở vừa kinh doanh, đón đầu xu hướng sống hiện đại tại khu Đông Hà Nội.

KHI MẶT TIỀN TRỞ THÀNH “NGÔN NGỮ SỐNG” CỦA KHÔNG GIAN

Tại các đô thị phương Tây, kiến trúc show - window từ lâu đã trở thành tuyên ngôn của thẩm mỹ và phong cách sống. Từ những tuyến phố mua sắm tại Paris, Milan đến các khu nhà phố tại London hay New York, thiết kế mặt tiền với các ô kính lớn, không gian mở đã trở thành chuẩn mực của sự kết nối, hiện đại và bền vững.

Khác với kiểu mặt tiền truyền thống mang hơi hướng “đóng kín”, kiến trúc show - window hướng tới việc mở rộng tầm nhìn, chủ động kết nối không gian bên trong với cảnh quan bên ngoài. Sự kết hợp giữa vật liệu kính khổ lớn, công nghệ xây dựng tiên tiến cùng cách tổ chức ánh sáng giúp không gian sống biến đổi theo thời gian trong ngày, tạo nên hiệu ứng thị giác sống động, nơi mỗi căn nhà trở thành một “tác phẩm trưng bày” mang dấu ấn riêng.

Kiến trúc show - window giúp căn nhà trở thành “không gian trưng bày”. Ảnh phối cảnh: Hanoi Oriental.

Không dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, xu hướng này còn gắn liền với các giải pháp mặt tiền thích ứng (adaptive facade), cho phép công trình tối ưu nguồn sáng tự nhiên, hạn chế hấp thụ nhiệt và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Nhờ đó, các công trình show - window không chỉ đáp ứng tiêu chí xanh – bền vững mà còn gia tăng giá trị khai thác thương mại, cũng như tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Bên cạnh đó, yếu tố an toàn và độ bền cũng được chú trọng thông qua hệ kính đa lớp, vật liệu chịu lực cao và các giải pháp kỹ thuật hiện đại. Hệ kính khổ rộng mặt tiền không chỉ đóng vai trò là “tấm khiên” bảo vệ ngôi nhà trước tác động của thời tiết mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn an ninh cho không gian sống bên trong. Đây cũng là lý do kiến trúc show - window ngày càng được ưa chuộng trong cả nhà ở cao cấp lẫn bất động sản thương mại tại các thị trường phát triển.

HANOI ORIENTAL: ĐƯA CHUẨN MỰC KIẾN TRÚC QUỐC TẾ VÀO NHÀ PHỐ THẤP TẦNG

Tại khu Đông Hà Nội, xu hướng kiến trúc này đang được hiện thực hóa tại dự án Hanoi Oriental – khu nhà ở thấp tầng cao cấp tọa lạc tại khu TQ5, đường Nguyễn Mậu Tài, Gia Lâm.

Hanoi Oriental gây chú ý tại Gia Lâm với kiến trúc show - window biểu tượng. Ảnh phối cảnh: Hanoi Oriental.

Hanoi Oriental có quy mô khoảng 8,3 ha, gồm 201 sản phẩm thấp tầng cao cấp, trong đó nổi bật là 185 căn nhà phố liền kề được phát triển theo phong cách kiến trúc show - window. Việc tiên phong đưa ngôn ngữ kiến trúc “mặt tiền trình diễn” vào dòng sản phẩm nhà phố liền kề giúp Hanoi Oriental trở thành một trong những dự án được chú ý tại khu vực phía Đông Thủ đô.

Với kiến trúc này, các sản phẩm nhà phố liền kề tại Hanoi Oriental được phát triển theo hướng tối ưu công năng kép: Mặt tiền rộng, độ mở lớn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, trưng bày sản phẩm hoặc cho thuê, đồng thời gia tăng hiệu quả khai thác thương mại. Song song, không gian mở giúp đón ánh sáng tự nhiên, tăng cường kết nối trong - ngoài, mang đến trải nghiệm sống thoáng đãng, hiện đại.

Đáng chú ý, kiến trúc khác biệt và khó sao chép show - window góp phần nâng cao giá trị tài sản, đáp ứng xu hướng tìm kiếm sản phẩm mang tính cá nhân hóa và bền vững của người mua hiện nay.

Trong bối cảnh Gia Lâm đang dần trở thành một cực tăng trưởng mới của Hà Nội, những dự án mang tiêu chuẩn kiến trúc quốc tế như Hanoi Oriental được kỳ vọng sẽ góp phần định hình diện mạo đô thị, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong trung và dài hạn.

Hiện tại, dự án đã hoàn thiện phần thô và dự kiến bàn giao vào quý 2/2026, mang đến sự yên tâm cho khách hàng về tiến độ triển khai. Bên cạnh đó, yếu tố pháp lý minh bạch cùng sự đồng hành của Vietcombank tiếp tục củng cố niềm tin thị trường khi người mua ngày càng ưu tiên những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Lãi suất tín dụng khiến thanh khoản căn hộ, nhà phố tại TP. Hồ Chí Minh chững lại

Thị trường căn hộ và nhà phố TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều thách thức từ việc tăng lãi suất tín dụng, chi phí vốn tăng cao, nguồn cung chững lại; tuy nhiên, với sự phát triển của hạ tầng và xu hướng dịch chuyển ra ngoại thành, thị trường này vẫn có nhiều tiềm năng phát triển…

Một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh và là duy nhất

Mã định danh thửa đất là một mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc. Một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh gồm 12 ký tự và là duy nhất....

Quốc hội xem xét “gói cơ chế mới” cho Thủ đô và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Chiều 8/4, trong chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Lãi suất tăng, nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản tạo dòng tiền ổn định

Khi lãi suất tăng, nhà đầu tư bất động sản ưu tiên tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định, chuyển từ lướt sóng sang tích sản bền vững.

Từ 7/4/2026: Vợ chồng có thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Theo quy định mới có hiệu lực từ 7/4/2026, người độc thân có thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, có thu nhập không quá 35 triệu đồng/tháng; vợ chồng có thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng sẽ được mua nhà ở xã hội…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

