Masterise Homes chính thức bàn giao dự án LUMIÈRE Evergreen: Dấu ấn đầu tiên của LUMIÈRE series tại Hà Nội
Tuấn Sơn
25/05/2026, 16:14
Giữa tâm điểm đại đô thị Smart City phía Tây Hà Nội, Masterise Homes chính thức tổ chức lễ bàn giao LUMIÈRE Evergreen, đánh dấu cột mốc hiện thực hóa dấu ấn đầu tiên của bộ sưu tập LUMIÈRE Series tại Hà Nội.
Không chỉ bảo chứng cho chất lượng và năng lực triển khai của Masterise Homes, dự án còn mở ra trải nghiệm xứng tầm cùng những giá trị “Sống là nhiều hơn thế” được hiện hữu trong từng điểm chạm mỗi ngày.
HIỆN THỰC HÓA DẤU ẤN ĐẦU TIÊN CỦA LUMIÈRE SERIES TẠI HÀ NỘI
Ngày 15/05 vừa qua, Lễ bàn giao dự án LUMIÈRE Evergreen đã diễn ra rộn ràng và thành công, đánh dấu thời khắc các cư dân tòa Aura về tới tổ ấm mơ ước và bắt đầu chương sống mới. Sự kiện đồng thời là lời khẳng định những giá trị khác biệt của dòng sản phẩm LUMIÈRE Series cùng năng lực phát triển và thực thi theo tiêu chuẩn quốc tế của Masterise Homes tại thị trường Hà Nội.
Kế thừa tinh thần xuyên suốt của bộ sưu tập LUMIÈRE Series, LUMIÈRE Evergreen theo đuổi triết lý "Sống là nhiều hơn thế", kiến tạo một không gian sống duy mỹ, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên, tiện ích và trải nghiệm sống nhằm nuôi dưỡng cảm hứng sống cân bằng và giàu cảm xúc mỗi ngày.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, cư dân cùng khách mời đã bước vào hành trình “về nhà” đáng nhớ giữa không gian ngập tràn sắc xanh lấy cảm hứng từ các nguyên tố tự nhiên, gợi mở tinh thần sống thanh lịch và tinh tế mà LUMIÈRE Evergreen theo đuổi.
Nghi thức cắt băng hòa cùng âm hưởng rộn ràng của tiết mục múa lân sư rồng đã chính thức mở ra hành trình bàn giao những tổ ấm được mong đợi nhất tại tâm điểm Smart City. Khởi đầu mang tính biểu tượng này không chỉ gửi gắm ước nguyện về sự may mắn, thịnh vượng cho một cuộc sống mới hanh thông, mà còn khơi mở nguồn sinh khí tích cực lan tỏa khắp cộng đồng. Những món quà tri ân cũng được trân trọng gửi trao đến cư dân và hàng xóm như một lời chào mừng đầy ấm áp từ Masterise Homes.
Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Giám đốc cao cấp quản lý bất động sản Masterise Property Management Miền Bắc đã gửi lời chào mừng và tri ân tới cư dân LUMIÈRE Evergreen, đồng thời nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, chúng tôi không chỉ trao gửi một ngôi nhà mà còn trao gửi cam kết về một môi trường sống chất lượng - nơi cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết cùng nhau vun đắp những giá trị bền vững mỗi ngày. Với chúng tôi, hành trình về nhà là khởi đầu cho những trải nghiệm sống được nâng niu và hoàn thiện theo thời gian”.
Trực tiếp tham quan hệ tiện ích và trải nghiệm quy trình nhận nhà ngay sau lễ bàn giao, chị Trần Kiều Chinh, đại diện cư dân tòa Aura - LUMIÈRE Evergreen bày tỏ sự hài lòng: “Ngay từ khoảnh khắc bước vào sảnh, tôi thực sự ấn tượng với không gian tinh tế và sự đón tiếp nồng hậu, chỉn chu từ đội ngũ bàn giao và Ban Quản lý dự án. Sau khi cắt băng và bước vào căn hộ của mình, từng chi tiết được hoàn thiện chỉn chu khiến tôi vô cùng hài lòng”.
HÀNH TRÌNH “SỐNG LÀ NHIỀU HƠN THẾ” TẠI LUMIÈRE EVERGREEN
Hiện diện nổi bật tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, LUMIÈRE Evergreen mang đến khả năng kết nối nhanh chóng với hệ sinh thái tiện ích toàn diện của khu vực. Chỉ mất 2 đến 5 phút, cư dân đã có thể tiếp cận AEON Mall Hà Đông, Đại lộ Thăng Long, Trung tâm Hội nghị Quốc gia hay Trung tâm hành chính mới tại Mỹ Đình. Đặc biệt, với lộ trình tối ưu chỉ 20 phút đến trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và 40 phút chạm ngõ sân bay quốc tế Nội Bài, lợi thế này góp phần tạo nên nhịp sống hiện đại, đồng thời duy trì sự cân bằng trong trải nghiệm sống của cộng đồng cư dân quốc tế mới.
Mỗi căn hộ được bàn giao chỉn chu đến từng chi tiết, từ sàn gỗ xương cá, bếp và phòng tắm ốp đá tự nhiên, điều hòa âm trần đến hệ cửa kính Low-E tràn viền mở ra tầm nhìn khoáng đạt và ánh sáng tự nhiên... Thiết bị phòng bếp, phòng tắm và hệ nội thất liền tường được hoàn thiện đồng bộ từ những thương hiệu quốc tế hàng đầu, mang đến chất lượng vượt trội và sự an tâm trong từng trải nghiệm. Mọi không gian đều được chăm chút đồng bộ để mang đến trải nghiệm sống lịch lãm, tinh tế và tiện nghi cho cộng đồng cư dân.
Không dừng lại ở đó, chất lượng sống chuẩn quốc tế tại tòa Aura LUMIÈRE Evergreen còn được mở rộng qua hệ thống tiện ích đa dạng như: Phòng tập Gym trong nhà rộng hơn 250m² cùng trang bị thiết bị hiện đại, Business lounge và phòng sinh hoạt cộng đồng gắn kết nhịp sống, thư viện trong nhà yên tĩnh giàu cảm hứng, khu vui chơi trẻ em rực rỡ sắc màu và hệ tiện ích đặc quyền tại tầng 20... Quy hoạch đồng bộ này khơi mở một nơi an trú cân bằng và giàu cảm xúc cho những trải nghiệm thường nhật.
Hiện tại, song song với hoạt động bàn giao tòa tháp The Aura, hai tòa tháp The Atmos và The Aqua cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài cùng các hạng mục cuối cùng, sẵn sàng chào đón cộng đồng cư dân trong thời gian tới.
Với sứ mệnh “Kiến tạo trải nghiệm xứng tầm”, Masterise Homes phát triển LUMIÈRE Evergreen với mong muốn mang đến một không gian sống tinh tế và giàu cảm hứng tại tâm điểm Smart City. Từ thời điểm cánh cửa đầu tiên được mở ra, những nhịp sinh hoạt thường nhật, những kết nối cộng đồng và những trải nghiệm được bồi đắp theo thời gian đã và đang từng bước tạo nên diện mạo của một cộng đồng quốc tế mới tại phía Tây Hà Nội.
