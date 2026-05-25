Thị trường bất động sản Nghệ An trước vận hội mới

Sự bứt phá về kinh tế, hạ tầng và dòng vốn FDI đang mở ra một chu kỳ phát triển mới cho Nghệ An, kéo theo sức nóng của thị trường bất động sản. Giữa xu hướng dòng tiền tìm về các tài sản thực, những bất động sản biển sở hữu lâu dài, nằm tại các vùng biển nguyên sơ đang trở thành tài sản chiến lược được săn đón.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội quý 1/2026, Nghệ An có tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,15%, cao hơn mức 6,95% cùng kỳ năm trước. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực, đặc biệt là nguồn vốn FDI, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 65.219 tỷ đồng, gấp 8,74 lần cùng kỳ năm 2025, cho thấy sức hút ngày càng lớn của địa phương đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

NGHỆ AN – “BẾN ĐỖ” CỦA DÒNG VỐN DÀI HẠN

Song song đó, loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai như cao tốc Vinh - Thanh Thủy với tổng vốn đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2026 - 2029, hay tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua Nghệ An với chiều dài hơn 85km.

Nghệ An đang thể hiện sức bật mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Ảnh minh họa.

Trong chiến lược phát triển đó, khu kinh tế Đông Nam tiếp tục giữ vai trò hạt nhân tăng trưởng của Nghệ An với các lĩnh vực chủ lực như công nghiệp, năng lượng và logistics. Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế này với quy mô tăng gấp 5 lần được xem là cú hích đặc biệt cho toàn bộ khu vực ven biển, thúc đẩy nhu cầu về hạ tầng, dịch vụ và bất động sản chất lượng cao.

Những tín hiệu tích cực đó mở ra một giai đoạn bứt tốc mới cho Nghệ An, kéo theo làn sóng đón đầu cơ hội tại các khu vực giàu tiềm năng. Khi hạ tầng liên vùng được kích hoạt, khoảng cách di chuyển được rút ngắn, những khu vực còn nhiều dư địa phát triển sẽ trở thành “thỏi nam châm” hút dòng vốn đổ về.

Không chỉ các nhà đầu tư, nhiều người con xứ Nghệ thành đạt cũng có xu hướng quay về tìm kiếm những tài sản mang giá trị bền vững tại quê hương, nhằm sở hữu ngôi nhà bên biển hoặc tích lũy tài sản lâu dài cho gia đình.

SỰ XUẤT HIỆN CỦA “BIỂU TƯỢNG” BÊN “VỊNH TRĂNG” XỨ NGHỆ

Trong dòng dịch chuyển đó, Bãi Lữ đang trở thành tâm điểm chú ý khi hội tụ địa thế “tựa sơn hướng hải”, nơi sắc xanh của rừng và biển giao hòa trong một không gian thuần khiết. Đồng thời, khu vực này còn được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện khi chỉ cách bãi biển Cửa Lò khoảng 12 phút và sân bay Quốc tế Vinh khoảng 20 phút di chuyển.

Tại đây, Mey Retreat Bãi Lữ gây ấn tượng với quỹ sản phẩm giới hạn chỉ 98 căn biệt thự mặt biển sở hữu lâu dài, nằm ở vị trí trung tâm toàn khu. Với vị trí trực diện và kề cận biển, cùng ngôn ngữ kiến trúc tôn vinh cảnh quan và yếu tố bản địa, dự án mang đến trải nghiệm sống tinh tuyển giữa vịnh biển nguyên sơ, thanh bình.

Mey Retreat Bãi Lữ nằm bên “vịnh trăng” kỳ vĩ và yên bình. (Nguồn ảnh: Meygroup).

Mey Retreat Bãi Lữ được phát triển theo định hướng “well-being” toàn diện, nơi con người tìm lại sự cân bằng về thể chất, tinh thần và cảm xúc giữa thiên nhiên nguyên bản. Dự án ghi điểm bởi hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe nổi bật như tổ hợp onsen khoáng nóng giữa rừng thông, các liệu trình phục hồi chuẩn Nhật cùng những không gian mở hướng ra đại dương.

Tất cả được kiến tạo nhằm mang đến trải nghiệm sống đề cao sự tĩnh tại, chữa lành và tái tạo năng lượng từ sâu bên trong. Đây cũng là phong cách tận hưởng được giới thượng lưu và nhóm khách hàng sở hữu ngôi nhà thứ hai ưu tiên lựa chọn.

Đặc biệt, các căn biệt thự tại dự án đều sở hữu pháp lý lâu dài – yếu tố “khan hiếm” trong thị trường bất động sản hiện nay. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển tại Việt Nam đang dần thu hẹp, bất động sản mặt biển sở hữu lâu dài trở thành dòng tài sản khan hiếm, nhất là tại những vùng biển còn giữ được vẻ đẹp nguyên bản và giàu tiềm năng như Bãi Lữ. Không chỉ được săn đón nhờ dư địa tăng giá, đây còn là sản phẩm tích sản bền vững bởi đặc tính không thể nhân bản trong tương lai. Với nhiều khách hàng, sở hữu một bất động sản biển lâu dài cũng giống như nắm giữ một “tài sản sưu tầm” có giá trị truyền đời.

Biệt thự hướng biển Nghệ Lam thuộc Mey Retreat Bãi Lữ. (Nguồn ảnh: Meygroup).

Thêm vào đó, dự án còn có ưu thế nổi bật khi đang trong quá trình hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao, giúp khách hàng và nhà đầu tư có thể sớm đưa vào sử dụng, vận hành tài sản để tối ưu dòng tiền và lợi nhuận thay vì phải chờ đợi trong thời gian dài.

Cùng với đà tăng trưởng của Nghệ An, Bãi Lữ đang từng bước khẳng định vị thế như một trong những vùng biển giàu tiềm năng của địa phương và khu vực Bắc Trung Bộ. Khi quỹ đất ven biển ngày càng trở nên hữu hạn, những bất động sản sở hữu lâu dài, hội tụ vị thế đẹp cùng giá trị bản địa đang trở thành lựa chọn được ưu tiên.

Giữa bức tranh đó, việc sở hữu một biệt thự biển tại Bãi Lữ không đơn thuần là lựa chọn cho ngôi nhà thứ hai hay tích sản, mà còn là cách chạm tới một chuẩn mực sống hạng sang, tinh tế kết nối với thiên nhiên nguyên bản trong không gian đậm “chất Nghệ”. Bởi vậy, Mey Retreat Bãi Lữ được định vị như một “biểu tượng hào khí xứ Nghệ” dành cho những chủ nhân mong muốn lưu giữ giá trị bền vững bên vùng biển bình yên.