Từ Vịnh Hạ Long, du lịch Quảng Ninh liên tục mở rộng không gian trải nghiệm
Tường Bách
26/05/2026, 07:53
Mới đây, Tạp chí du lịch quốc tế Travel and Tour World đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026. Trong đó, tạp chí nhắc tới “bảo chứng” cho sức hấp dẫn của Việt Nam là Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long…
Travel and Tour World nhận định, cùng với hạ tầng du lịch
ngày càng hoàn thiện, mạng bay quốc tế mở rộng và chất lượng dịch vụ nâng cao,
Quảng Ninh - Hạ Long tiếp tục khẳng định vị thế là biểu tượng du lịch hàng đầu
của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
Cùng với đó, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cũng vừa đón
Giám đốc Tổ chức New7Wonders khảo sát các điều kiện tổ chức sự kiện quốc tế
“Ngày 7 kỳ quan”, dự kiến diễn ra ngày 7/7 tại Vịnh Hạ Long. Sự kiện dự kiến có
sự tham dự của các đại sứ, tổ chức quốc tế cùng nhiều hãng truyền thông quốc tế.
Đối với trải nghiệm du lịch trên vịnh di sản, vượt qua hàng
trăm đề cử trong khu vực, du thuyền Athena Premium Cruise mới đây cũng vừa được
vinh danh là du thuyền có thiết kế tiên phong, đột phá tại giải thưởng Asia
Hospitality Awards 2026. Đây là giải thưởng vinh
danh các cá nhân, tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực kiến trúc, du lịch, khách sạn
tại châu Á.
Từ ngày 22 đến 25/5 vừa qua, đoàn famtrip gồm 20 công ty lữ
hành đến từ Úc đã triển khai khảo sát trực tiếp các dịch vụ, điểm đến tiêu biểu
của tỉnh Quảng Ninh. Gần 30 doanh nghiệp lưu trú, du thuyền, dịch vụ đã làm việc với
các công ty lữ hành của Úc để trao đổi thông tin, kết nối sản phẩm, sẵn sàng
đón khách du lịch từ thị trường đầy tiềm năng này...
Có thể thấy, sau hơn 20 năm được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới,
Vịnh Hạ Long đã trở thành thương hiệu của du lịch Quảng Ninh, là điểm đến
được lựa chọn hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế. Trước xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng chất
lượng cao ngày càng gia tăng, việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đang được Quảng Ninh triển khai theo hướng mở rộng không gian và tăng cường liên kết giữa
các vùng vịnh.
Đáng chú ý, các tuyến du lịch kết nối di sản giữa vịnh Hạ Long
và vịnh Lan Hạ đã chính thức được đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực lên
những điểm tham quan truyền thống trên vịnh Hạ Long. Đây cũng là cơ sở để các
doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch linh hoạt 2 - 3 ngày, kết hợp nhiều trải
nghiệm như chèo kayak, khám phá hang động, tham quan làng chài, tắm biển, nghỉ
đêm trên vịnh...
Bên cạnh Vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã ban
hành kế hoạch truyền thông, quảng bá, thu hút khách du lịch đến Yên Tử năm
2026. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu năm 2026 thu hút khoảng 2,3
triệu lượt khách tại khu vực phường Yên Tử, trong đó có 1,5 triệu lượt khách
tham quan di sản thế giới Yên Tử.
Các đối tượng du khách đa dạng từ khách hành hương, gia
đình, học sinh - sinh viên, MICE (hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch), du lịch
sinh thái - trải nghiệm đến từ trong nước và thị trường quốc tế trọng điểm Ấn Độ
(Phật giáo), Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, châu Âu, Úc, Mỹ…
Thời gian thực hiện của kế hoạch này đến hết tháng 12/2026. Theo đó, trong quý 2: Du lịch di sản - lễ hội biển, chủ đề “Di sản rực rỡ", sẽ thu
hút, kết nối du khách từ các sự kiện thể thao, du lịch biển đến với Yên Tử. Quý
3: Du lịch nghỉ dưỡng - chữa lành, chủ đề: Thiền dưỡng tâm - Hành trình chữa
lành”, sẽ tập trung khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, Wellness.
Quý 4: Sắc thu Yên Tử, chủ đề “Yên Tử - Di sản hội nhập và phát triển”…
Trong đó, một số hoạt động trọng tâm có thể kể đến như xây dựng
và tổ chức thí điểm tour du lịch trong 2 ngày/1 đêm và 3 ngày/2 đêm kết nối
hành trình di sản sông - biển - núi (vịnh Hạ Long - Yên Tử) dành cho khách quốc
tế tàu biển, charter, MICE.
Năm 2026, đặc khu Cô Tô cũng đang làm mới du lịch biển đảo
theo hướng trải nghiệm và thông minh hơn với hàng loạt sản phẩm mới. “Nhiều
sản phẩm du lịch của Cô Tô giờ đây gắn với văn hóa, đời sống cộng đồng và câu chuyện chủ quyền biển đảo, qua
đó tạo thêm trải nghiệm khác biệt cho du khách”, bà Ngô Thị Minh Sao, Phó Phòng
Văn hóa - Xã hội đặc khu Cô Tô, cho biết.
Trong hành trình làm mới sản phẩm du lịch, năm 2026, đặc khu
xác định đưa Lễ thượng cờ tại các cột cờ chủ quyền trên đảo Cô Tô, Thanh Lân và
đảo Trần trở thành sản phẩm du lịch đặc thù. Cùng với đó là danh mục sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với phát triển nông nghiệp
sinh thái biển tại khu vực Hòn Ngang và các đảo lân cận như Cô Tô Con, hòn Cá
Chép, hòn Sư Tử, hòn 7 Sao.
Tại đây, du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động
như cho cá ăn, chăm sóc lồng nuôi, thu hoạch hải sản, câu cá, câu mực, chèo
kayak, SUP hay thưởng thức hải sản tươi ngay trên bè nuôi biển. Những trải nghiệm
này cho thấy, du lịch biển đảo ở Cô Tô đang dần chuyển từ “đi ngắm biển” sang
“sống cùng biển”, nơi du khách được chạm gần hơn vào đời sống ngư dân và nhịp
sinh hoạt của vùng đảo.
Song song với việc nâng cấp không gian du lịch, Cô Tô cũng
đang từng bước chuyển mình theo hướng điểm đến thông minh. Mô hình “Làng du lịch
thông minh Hồng Hải” cùng hệ sinh thái “Cô Tô Digital” được kỳ vọng sẽ tạo thêm
tiện ích và trải nghiệm hiện đại cho du khách, từ lịch tàu, bản đồ số, điểm
check-in đến phản ánh trực tuyến và trải nghiệm VR360...
Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng sản phẩm và không gian du lịch,
bài toán bảo vệ môi trường biển, kiểm soát sức tải và giữ gìn bản sắc cộng đồng
tại Quảng Ninh vẫn đặt ra không ít áp lực. Việc phát triển tour trải nghiệm sinh thái biển cũng đòi hỏi sự cân bằng giữa khai thác và bảo
tồn để giữ sức hấp dẫn lâu dài cho điểm đến.
Một số vụ việc liên quan người nước ngoài xảy ra trên địa
bàn Quảng Ninh thời gian gần đây cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao trong công
tác quản lý cư trú, nắm tình hình địa bàn và phòng ngừa vi phạm tại các khu vực
tập trung đông khách du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ về đêm.
Thực tế cho thấy, khi hoạt động du lịch, giao thương quốc tế
ngày càng sôi động, việc giữ vững
môi trường an toàn, văn minh không chỉ là yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự mà
còn góp phần giúp Quảng Ninh củng cố hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn và phát triển bền vững.
Phát huy sức mạnh báo chí để thúc đẩy kinh tế du lịch trong kỷ nguyên số
Từ nghi lễ rước rồng trên sông Ngô Đồng, dâng sản vật lên Đức Thần Nông đến cánh đồng nghệ thuật “Song mã chầu báo công”, lễ hội mang đến một bức tranh mùa vàng vừa linh thiêng vừa rực rỡ, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước...
Bên cạnh cảnh quan đô thị, kinh tế đêm và hệ thống di sản dày đặc, Hà Nội là địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước. Sự giao thoa thú vị này đem đến cho du lịch thủ đô rất nhiều gam màu và bản sắc thú vị…
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) đang dần hé lộ diện mạo sân khấu và khán đài với quy mô được xem là lớn nhất từ trước tới nay.
Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản đã trở thành một sự kiện thường niên không thể thiếu, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về phố cổ Hội An. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của hai quốc gia mà còn là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản...
Trong bối cảnh ngành du lịch bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, báo chí được xác định là “cầu nối mềm” quan trọng giữa điểm đến với du khách, giữa giá trị văn hóa với thị trường và giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế...
