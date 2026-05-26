Giá vàng tăng mạnh nhờ cú lao dốc 7% của giá dầu

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (25/5), khi đồng USD giảm giá và giá dầu lao dốc nhờ những tia hy vọng mới về một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.571,3 USD/oz, tăng 60,8 USD/oz so với mức chốt của tuần trước trước, tương đương tăng gần 1,35% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay đạt 78,2 USD/oz, tăng 2,56 USD/oz, tương đương tăng gần 3,4%.
Phiên này, nhiều sàn giao dịch ở Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Memorial Day, gồm sàn giao dịch hàng hóa COMEX, nên hợp đồng vàng giao sau không có giá đóng cửa.
Nguồn động lực cho phiên tăng này của giá vàng là những dấu hiệu về bước tiến trong đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày thứ Hai, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã kêu gọi Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan gia nhập Thỏa thuận Abraham và thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Ông cho biết thêm đàm phán hòa bình “đang diễn ra tốt đẹp”, nhưng cũng cảnh báo Mỹ sẽ tấn công Iran trở lại nếu đàm phán đổ vỡ.
“Đó phải là một thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả các bên, hoặc chẳng có thỏa thuận nào cả”, ông Trump viết.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi có cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani để thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng để kết thúc xung đột - hãng tin Reuters dẫn nguồn tin là quan chức cho hay.
Dù còn nhiều bất định, những thông tin này đã làm dấy lên hy vọng về việc chiến tranh có thể sắp kết thúc và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại.
Do đó, giá dầu thô sụt giảm mạnh, với giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm khoảng 7%, đóng cửa ở mức 96,14 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York sụt hơn 6%, chốt ở mức 90,3 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất của dầu trong 2 tuần qua.
Giá dầu xuống thang giúp làm dịu áp lực lạm phát, do đó làm giảm bớt khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Đồng USD cũng xuống giá do vai trò “hầm trú ẩn” suy yếu và lợi thế quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ giảm bớt.
Chỉ số Dollar Index giảm 0,23%, đóng cửa ở mức 99,01 điểm, thấp nhất trong 1 tuần trở lại đây.
Những diễn biến này có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD.
“Tổng thống Trump đã làm dấy lên hy vọng của thị trường về một thỏa thuận nào đó với Iran, có thể dẫn tới việc mở cửa lại eo biển Hormuz. Triển vọng đó gây áp lực giảm lên giá dầu và mang lại cho vàng một lực hỗ trợ từ góc độ lạm phát”, trưởng phân tích thị trường Tim Waterer của công ty KCM Trade nói với Reuters.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Hai, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.034,9 tấn vàng.
Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (26/5), giá vàng giằng co giữa tăng và giảm, cho thấy tâm lý trên thị trường còn bấp bênh trong lúc tiến trình đàm phán hòa bình chưa có kết quả cuối cùng.
Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,25% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch gần mức 4.560 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,6%, còn hơn 77,7 USD/oz.
Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương xấp xỉ 145 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, website ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 26.132 đồng (mua vào) và 26.392 đồng (bán ra), tăng 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.
Giá vàng bật tăng mạnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran
