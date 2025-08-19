Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

SHS đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB theo phương thức thỏa thuận

Hà Anh

19/08/2025, 07:58

Chứng khoán SHS đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB trong khoảng thời gian từ 21/8 tới 17/9 theo phương thức thỏa thuận trên sàn.

Sơ đồ giá cổ phiếu SHB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SHB trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã SHS-HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HOSE).

Theo đó, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) do ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB trong khoảng thời gian từ 21/8 tới 17/9 theo phương thức thỏa thuận trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, Chứng khoán SHS sẽ giảm sở hữu từ gần 59,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,463% giảm về còn gần 39,5 triệu cổ phiếu SHB, chiếm 0,97% vốn điều lệ.

Chốt phiên ngày 18/8, giá cổ phiếu SHB tăng thêm 2,16% lên 18.850 đồng/cổ phiếu và tăng gần gấp đôi so với hồi đầu tháng 7/2025. Tạm tính mức giá này, Chứng khoán SHS có thể thu về khoảng 377 tỷ đồng.

Được biết, hôm nay (18/8) cũng là ngày ngày giao dịch không hưởng quyền để SHB trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13%.

Theo đó, SHB sẽ phát hành gần 528,5 triệu cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024. 

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm gần 5.285 tỷ đồng, từ 40.657 tỷ đồng lên mức 45.942 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 20/6/2025, SHB đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

Về kết quả kinh doanh, SHB ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 đạt 3.606 tỷ đồng, tăng 57,82% so với cùng kỳ (2.285 tỷ đồng). Nguyên nhân là do trong 6 tháng đầu năm 2025, SHB cho biết đã tích cực phát triển mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển khách hàng, thu hồi nợ xấu, áp dụng công nghệ hiện đại hóa ngân hàng nâng cao hiệu quả và năng suất lao động...

Lũy kế 6 tháng đầu năm SHB ghi nhận SHB lãi trước thuế đạt hơn 8.900 tỷ đồng, tăng 30% và thực hiện 61% kế hoạch năm và lãi sau thuế đạt 7.102 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 5.494 tỷ đồng).

Đối với cổ phiếu SHS, tính đến hết 30/6/2025, SHS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 1.255,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 788,7 tỷ đồng, hoàn thành 57,6% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Từ khóa:

bán ra đỗ quang vinh shb SHS

SHS đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB theo phương thức thỏa thuận

SHS đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB theo phương thức thỏa thuận

Chứng khoán SHS đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB trong khoảng thời gian từ 21/8 tới 17/9 theo phương thức thỏa thuận trên sàn.

Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu

Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu

Nếu thành công, ông Hải sẽ giảm giảm sở hữu từ hơn 6 triệu cổ phiếu, chiếm 9,82% xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn tại VGS và qua đó không còn là cổ đông lớn.

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

HOSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu VAF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Hai quỹ thuộc VinaCapital không mua được hết cổ phiếu KDH như đã đăng ký

Hai quỹ thuộc VinaCapital không mua được hết cổ phiếu KDH như đã đăng ký

Từ ngày 16/7- 14/8/2025, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital thông báo đã mua 141.000 cổ phiếu KDH theo phương thức khớp lệnh trên tổng số 500.000 cổ phiếu đã đăng ký trước đó.

Không công thông tin, TST bị phạt tiền

Không công thông tin, TST bị phạt tiền

TST không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

