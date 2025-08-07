Quỹ ngoại Pyn Elite Fund vừa bán ra 600.000 cổ phiếu HAX

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE).

Theo đó, Quỹ ngoại PYN Elite (Phần Lan) đã bán 600.000 cổ phiếu HAX theo hình thức bán qua sàn, trong phiên 29/07 và giảm tỷ lệ sở hữu từ 11,92 triệu cổ phiếu, chiếm 11,1% xuống còn 11,32 triệu cổ phiếu, chiếm 10,54% vốn tại HAX.

Chốt phiên ngày 29/7, giá cổ phiếu giảm về còn 16.400 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ thu về gần 10 tỷ đồng.

Trước đó, ông Trần Văn Mỹ - Thành viên HĐQT bán ra 1,6 triệu cổ phiếu HAX, từ ngày 08-15/07; ông Trần Quốc Hải đã bán 1,5 triệu cổ phiếu từ ngày 15-25/07, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã bán 650.000 cổ phiếu từ ngày 29-30/07.

Được biết, cổ đông công ty đã thông qua việc bán bất động sản tọa lạc tại đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Tân Bình, Tp.HCM có diện tích 6.282,6m2 với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 180 triệu đồng/m2. Tổng giám trị chuyển nhượng không thấp hơn 1.130,868 tỷ đồng. Thời gian giao dịch dự kiến từ quý 2/2025.

Theo đó, công ty đã chọn Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam - chi nhánh Tp.HCM là đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức bán đấu giá công khai đối với lô trên.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025, bất động sản đầu tư Haxaco nguyên giá hơn 542 tỷ đồng. Đây là giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đường Võ Văn Kiệt, Khu Phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ- HĐQT-HAX ngày 11/08/2022 và số 21/NQ- HĐQT-HAX ngày 28/11/2024) chờ tăng giá hoặc phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.

Giá trị hợp lý các bất động sản này được Tập đoàn xác định cao hơn giá trị ghi sổ tại ngày 31/03/2025.

Tuy nhiên, cuộc đấu giá này không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia khi hết hạn đăng ký vào 17h ngày 31/07.

Kết thúc quý 2/2025, HAX ghi nhận doanh thu thuần giảm 8% về 1.029 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ (gần 22 tỷ đồng). Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ bị âm 4,4 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 7,5 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, HAX ghi nhận doanh thu thuần giảm 8% còn gần 1.988 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ, giảm 42% so với cùng kỳ (69,33 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế cũng giảm một nửa từ gần 54 tỷ xuống còn 27 tỷ; lãi ròng lao dốc 98% xuống mốc 700 triệu đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh từ gần 128 tỷ xuống chỉ còn hơn 22 tỷ đồng.