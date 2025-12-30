Dragon Capital nâng sở hữu tại TAL lên hơn 9%

Ngày 22/12, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã mua 350,000 cổ phiếu TAL và nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 32 triệu cổ phiếu, chiếm 8,93% lên 32,5 triệu cổ phiếu, chiếm 9,03% vốn tại TAL

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã TAL-HOSE).

Theo đó, ngày 22/12, Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã mua 350,000 cổ phiếu TAL và nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 32 triệu cổ phiếu, chiếm 8,93% lên 32,5 triệu cổ phiếu, chiếm 9,03% vốn tại TAL

Cụ thể: Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital gồm quỹ Amersham Industries Limited, Norges Bank và Vietnam Enterprise Investments Limited mua vào lần lượt 87,500 cổ phiếu, 100,000 cổ phiếu và 162,500 cổ phiếu TAL.

Chốt phiên ngày 22/12, giá cổ phiếu TAL tăng lên 50.000 đồng/cổ phiếu, ước tính nhóm quỹ đã chi 17.5 tỷ đồng cho các giao dịch trên.

Được biết, ngày 24/12, HĐQT TAL đã thông qua chủ trương tham gia thành lập CTCP Bất động sản Taseco Miền Nam. Taseco Miền Nam dự kiến có trụ sở tại số 34 Phan Đình Giót, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM; vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó TAL sẽ góp 80%, tương đương 80 tỷ đồng.

TAL cử Phó Tổng Giám đốc Vũ Quốc Huy làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp 80 tỷ đồng tại Taseco Miền Nam.

Theo Báo cáo cập nhật Hội nghị đầu tư tháng 12/2025 của VCBS. Theo đó, VCBS ghi nhận TAL có tiềm năng dài hạn nhờ lượng quỹ đất lớn.

Theo VCBS, sau thời gian tích lũy quỹ đất lớn tại Hà Nội và vùng vệ tinh, TAL đã triển khai mở bán các dự án như Taseco Long Biên, KCN Đồng Văn, đồng thời tiếp tục phát triển hạ tầng cho các dự án kế tiếp. Việc mở rộng sang Hà Nam và Bắc Ninh phù hợp xu hướng dịch chuyển dòng vốn, nhu cầu nhà ở tăng cùng sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn.



Bên cạnh đó, việc niêm yết trên HOSE giúp TAL tăng khả năng huy động vốn, đảm bảo nguồn lực để triển khai dự án và hỗ trợ kế hoạch phát triển trung dài hạn.

Do đó, VCBS đưa ra mức định giá hợp lý đối với cổ phiếu TAL là 54.765 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng năm 2025 của TAL ghi nhận tăng 74% so với cùng kỳ, động lực tăng trưởng chính đến từ mảng bất động sản hà ở tăng 55%, đến từ dự án số 4 Thanh Hóa (735 tỷ), dự án Nguyên

Bình Thanh Hóa (254 tỷ) và các dự án khác và mảng cho thuê hạ tầng KCN: ghi nhận doanh thu 636 tỷ đồng từ việc cho thuê dài hạn 25ha KCN Đồng Văn 3.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24,6% lên 34,6%, nhờ mảng khu công nghiệp có biên lợi nhuận gộp tốt hơn so với hoạt động chuyển nhượng dự án khu dân cư (47% so với 34%).

VCBS tước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2025 lần lượt đạt 3.800 tỷ đồng và 615 tỷ đồng. Quý 4/2025, TAL dự kiến ghi nhận 231 tỷ đồng từ dự án Central Riverside, 179 tỷ đồng từ dự án Nam Thái và 1.119 tỷ đồng từ KCN Đồng Văn 3.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026: Doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 12.000 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng, dự kiến đến từ phần còn lại của Central Riverside, Nghi Sơn Central Park, Central Square, và các dự án mở bán mới trong giai đoạn 2025-2026: Long Biên Central, Đồng Văn 3, Phố đi bộ Thái Nguyên, Duy Tiên Hà Nam và Trung Văn.