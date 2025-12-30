QCG thông báo bán 2 công ty liên kết để gom tiền trả nợ

HĐQT QCG vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại 2 công ty là Công ty Xây dựng - Kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc. Thời gian hoàn thành chuyển nhượng dự kiến trong quý 1/2026.

HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại 2 công ty là Công ty Xây dựng - Kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc. Thời gian hoàn thành chuyển nhượng dự kiến trong quý 1/2026.

Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư và được xác định trên cơ sở thẩm định của tổ chức định giá độc lập theo đúng quy định pháp luật. Bên nhận chuyển nhượng là các đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính đảm bảo khả năng thanh toán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý quý 3/2025 của Quốc Cường Gia Lai, cả 2 công ty trên đều là doanh nghiệp liên kết của doanh nghiệp, cùng hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Trong đó, Công ty Nhà Phạm Gia có vốn điều lệ 260 tỷ đồng với tỷ lệ sở hữu là 43,81%; còn Bất động sản Hiệp Phúc vốn hơn 419 tỷ đồng với tỷ lệ sở hữu là 34%.

Tại ngày 30/9, khoản đầu tư vào 2 công ty liên kết trên đều lỗ với mức lỗ lần lượt là lỗ gần 31 triệu đồng và hơn 62 triệu đồng. Giá trị phần sở hữu cuối kỳ của QCG tại Công ty Nhà Phạm Gia đạt gần 115 tỷ đồng và Bất động sản Hiệp Phúc là hơn 154 tỷ đồng. Tổng cộng, giá trị phần sở hữu tại 2 công ty này 269,262 tỷ đồng.

Cũng tại ngày 30/9, QCG ghi nhận mượn tiền của Công ty Bất động sản Hiệp Phúc và các bên liên quan đến là hơn 1.197 tỷ đồng - trong đó, nhiều nhất là bà Lại Thị Hoàng Yến là gần 507 tỷ; ông/bà Lầu Đức Duy là 527,5 tỷ; Công ty Bất động sản Hiệp Phúc là 15,9 tỷ...

Trước đó, HĐQT QCG đã có văn bản trình cổ đông phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Liên quan khoản phải trả 2.882,8 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, theo ban lãnh đạo QCG, giao kết hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và công ty đã nhận 2.882,8 tỷ đồng từ Sunny Island.

Tuy nhiên, do đối tác vi phạm thỏa thuận, công ty khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). VIAC từng tuyên công ty được chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đối tác trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, TAND TP HCM sau đó hủy phán quyết trọng tài do hồ sơ này là chứng cứ của vụ án hình sự.

Cuối tháng 12/2024, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên phúc thẩm, buộc công ty hoàn trả khoản tiền 2.882,8 tỷ đồng để nhận lại các tài liệu này.

Thực hiện theo quyết định thi hành án trên. Đến nay, công ty đã thanh toán 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án, chủ yếu bằng nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và khoản vay cá nhân.

Tiếp đến ngày 17/12, QCG đã công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết; đồng thời hợp tác đầu tư, kinh doanh các sản phẩm và dự án bất động sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp với các nhà đầu tư có năng lực, bao gồm cả bên liên quan.

Theo đó, 30/4.454 cổ đông, đại diện gần 62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã gửi ý kiến tán thành và trên cơ sở này, cả hai phương án đều được thông qua theo đúng quy định.