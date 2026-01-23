Siết chặt và chuẩn hóa điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định 33/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững trong giai đoạn mới...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21/1/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Nghị định này tập trung điều chỉnh các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư và thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

ĐIỀU CHỈNH NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Nghị định 33 quy định rõ: tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 61 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đồng thời bảo đảm một số yêu cầu cụ thể. Trong đó, người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất phải có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành hóa học, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc nông học. Người lao động trực tiếp tham gia sản xuất phải được huấn luyện an toàn chuyên ngành hóa chất.

Về cơ sở vật chất, nhà xưởng và kho chứa thuốc bảo vệ thực vật phải được bố trí trong cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp, đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hóa chất nguy hiểm. Hệ thống thiết bị sản xuất, từ sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật đến thuốc thành phẩm và đóng gói, cũng phải phù hợp với quy trình công nghệ và đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định.

Đối với hoạt động buôn bán, Nghị định 33 quy định tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 63 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, cùng các yêu cầu chi tiết. Cụ thể, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật. Địa điểm cửa hàng buôn bán phải tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học và bệnh viện.

Đối với kho chứa, cơ sở bán buôn phải đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hóa chất; cơ sở bán lẻ phải bố trí khu vực chứa thuốc có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn và cách tường tối thiểu 20 cm.

BỊ XỬ PHẠT 3 LẦN, SẼ THU HỒI GIẤY PHÉP

Nghị định 33 quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật gồm: đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận và bản thuyết minh điều kiện sản xuất hoặc buôn bán. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cơ quan tiếp nhận sẽ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ ngay khi nộp trực tiếp hoặc trong vòng 1 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp qua mạng, bưu chính.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người có thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận. Trước 3 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sản xuất hoặc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại.

Thời hạn thẩm định và kiểm tra thực tế là 20 ngày làm việc đối với cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và 10 ngày làm việc đối với cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau đó, hồ sơ được trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Nghị định 33 cũng quy định rõ các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận, bao gồm: Giấy chứng nhận bị tẩy xóa, sửa chữa; tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật từ 03 lần trong một năm hoặc 03 lần liên tiếp về cùng một hành vi; hoặc các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.