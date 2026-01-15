Hợp tác công - tư quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững

Việc ký kết hợp tác năm 2026 tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài giữa Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Hiệp hội CropLife Việt Nam, thể hiện sự gắn kết giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong thúc đẩy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trong giai đoạn tới...

Ngày 14/1/2026, tại Hà Nội, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Hiệp hội CropLife (Hiệp hội Khoa học cây trồng quốc tế) tại Việt Nam đã ký kết Phụ lục hoạt động hợp tác năm 2026 trong khuôn khổ Chương trình Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững giai đoạn 2023–2028.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BỀN VỮNG

Cùng ngày, Phụ lục hợp tác chi tiết năm thứ 5, cũng là năm cuối cùng của Chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm tại tỉnh Đồng Tháp giữa Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp và Hiệp hội CropLife Việt Nam cũng được ký kết, đánh dấu chặng đường 5 năm triển khai liên tục của chương trình tại địa phương (2022–2026).

Theo báo cáo kết quả thực hiện hợp tác, năm 2025 được xác định là năm bản lề trong lộ trình, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thuốc bảo vệ thực vật theo hướng khoa học, dựa trên đánh giá rủi ro và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Sự kiện diễn ra tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 14/1/2026.

Trong năm, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều nhóm hoạt động trọng tâm, gồm: nâng cao năng lực chuyên môn cho cơ quan quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực đánh giá rủi ro môi trường của thuốc bảo vệ thực vật và quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; thúc đẩy ứng dụng các giải pháp bảo vệ thực vật tiên tiến như thuốc bảo vệ thực vật sinh học và công nghệ phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái; mở rộng đào tạo, tập huấn và truyền thông về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm thông qua các hình thức trực tiếp, trực tuyến và hợp tác báo chí.

Riêng tại Đồng Tháp, trong năm thứ tư triển khai chương trình, các hoạt động tập huấn đã tiếp cận hơn 1.000 nông dân và 250 đại lý, xây dựng 2 mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bền vững, cung cấp trang bị bảo hộ và tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh. Đồng thời, chương trình phối hợp với các đơn vị nghiên cứu để đánh giá tác động về thay đổi nhận thức và hành vi, tạo cơ sở khoa học cho việc tổng kết và nhân rộng mô hình.

CHUYỂN TIẾP VÀ LAN TOẢ MÔ HÌNH

Phụ lục hợp tác năm 2026 tiếp tục bám sát Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững giai đoạn 2023–2028, tập trung vào bốn định hướng lớn: Hỗ trợ rà soát, hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Thúc đẩy ứng dụng các giải pháp bảo vệ thực vật tiên tiến, trong đó chú trọng thuốc bảo vệ thực vật sinh học thông qua việc tham gia Chương trình Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật sinh học khu vực ASEAN; Hoàn thiện và vận hành các nền tảng đào tạo, tập huấn, đổi mới phương thức tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm; Tăng cường truyền thông chính sách và truyền thông mô hình, lan tỏa kết quả hợp tác tới cộng đồng và các bên liên quan.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bên trái) ký kết hợp tác với đại diện CropLife Việt Nam.

Đối với chương trình tại Đồng Tháp, năm 2026 là năm tổng kết, đánh dấu giai đoạn chuyển từ triển khai sang đúc kết và lan tỏa mô hình. Chương trình sẽ được mở rộng về quy mô và phạm vi, tăng số lượng nông dân và đại lý tham gia, mở rộng địa bàn theo địa giới hành chính mới, đồng thời xây dựng các mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bền vững gắn với ứng dụng công nghệ phun bằng thiết bị bay không người lái.

Các bên cũng sẽ hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động sau 5 năm, tổ chức lễ tổng kết và các hoạt động tham quan, đánh giá mô hình thực tiễn làm cơ sở đề xuất nhân rộng tại các địa phương khác.