Trang chủ Kinh tế số

Số vụ lừa đảo trên không gian mạng vẫn chiếm 59% trong cơ cấu tội phạm

Phạm Hồng Vinh

07/10/2025, 09:54

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong quý 3/2025 phức tạp hơn, tuy giảm về số vụ nhưng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (đối tượng lừa đảo trên không gian mạng chiếm đến 59%), gây thiệt hại lớn về tài sản…

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát biểu tại họp báo, chiều 6/10.
Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát biểu tại họp báo, chiều 6/10.

Liên quan đến tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3/2025 được tổ chức chiều 6/10, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thông tin về tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân.

Theo Đại tá Lê Khắc Sơn, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 09 tháng đầu năm 2025 và quý 3/2005 đều đã được kéo giảm sâu. Tuy nhiên, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong quý 3/2025 phức tạp hơn, tuy giảm về số vụ nhưng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Cụ thể, tội phạm lừa đảo chiếm đến trên 50%, riêng đối tượng lừa đảo trên không gian mạng chiếm đến 59% và gây thiệt hại tương đối lớn về tài sản.

Đặc biệt, các đối tượng chủ yếu là người nước thứ 3 thường lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của người dân để hoạt động phạm tội. Hiện nay, có hơn 193 nước quan tâm về vấn đề tội phạm trên không gian mạng.

Đại tá Lê Khắc Sơn cho biết thêm, thời gian vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự đã trực tiếp phối hợp với công an địa phương triển khai điều tra, khám phá một số chuyên án, vụ án; trong đó có một số vụ đã bắt giữ gần 200 đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân: “Cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại”. Mọi thông tin làm việc đều thông qua chính quyền địa phương, thông qua thông cáo báo chí, tuyên truyền bằng loa phường, xã hoặc các văn bản chính thống.

đối tượng lừa đảo không gian mạng kính tế số tội phạm lừa đảo

