Soosan Vina Motor - Dấu ấn 20 năm phát triển, khẳng định vị thế thương hiệu tại Việt Nam
P.V
13/06/2026, 07:30
Trải qua 20 năm đồng hành và phát triển tại thị trường Việt Nam, Soosan Vina Motor - công ty thành viên của Tập đoàn Soosan - đã từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất sơ mi rơ mooc và xe chuyên dụng.
Với năng lực sản xuất 3.000 xe mỗi năm cùng hệ thống nhà máy tại Bắc Ninh và Đồng Nai trên tổng diện tích 80.000m2, doanh nghiệp đang tiếp tục tối ưu hóa chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
NĂNG LỰC R&D TỰ CHỦ – CHÌA KHÓA CỦA SỰ THÀNH CÔNG
Soosan Vina Motor từng bước xây dựng nền tảng vững chắc bằng tinh thần tiên phong, sự chuyên nghiệp và cam kết đặt chất lượng làm giá trị cốt lõi. Sau 20 năm hình thành và phát triển, Soosan Vina Motor khẳng định vị thế là một trong những nhà sản xuất sơ mi rơ moóc và xe chuyên dụng hàng đầu tại Việt Nam, với các sản phẩm đạt chuẩn ISO, phục vụ đa dạng nhu cầu các lĩnh vực: Vận tải, xây dựng, khai thác….
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, Soosan Vina Motor luôn chú trọng xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) tự chủ. Công ty tập trung phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam, từ môi trường làm việc, nhu cầu sử dụng đến đặc thù của từng nhóm khách hàng. Chính khả năng linh hoạt trong nghiên cứu, cải tiến và tùy chỉnh sản phẩm đã trở thành nền tảng giúp Soosan Vina Motor nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dựng niềm tin bền vững trên thị trường, khẳng định vị thế trong tương lai.
TỰ HÀO TOP 10 DOANH NGHIỆP FDI TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG TẠI GIẢI THƯỞNG RỒNG VÀNG LẦN THỨ 25
Bên cạnh những thành tựu về sản xuất kinh doanh, Soosan Vina Motor còn được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng và chứng nhận uy tín. Tháng 5/2026, Soosan Vina Motor vinh dự nhận danh hiệu Top 10 doanh nghiệp FDI tăng trưởng ấn tượng tại chương trình Rồng Vàng lần thứ 25.
Đây là sự khẳng định cho năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và những đóng góp tích cực của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam.
ĐÓNG GÓP CHO XÃ HỘI VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT TẠI VIỆT NAM
Tại Việt Nam, Tập đoàn Soosan hiện đang vận hành nhà máy điện mặt trời tại Vũng Tàu với công suất 70MW, góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và tăng trưởng bền vững.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tập đoàn cũng tích cực thực hiện các chương trình đóng góp cho cộng đồng. Từ năm 2021, Soosan đã triển khai chương trình học bổng “Dean Choi Grant by SOOSAN” dành cho sinh viên Trường Đại học VinUni. Đến năm 2025, Tập đoàn tiếp tục gia hạn chương trình học bổng này thêm 5 năm, giai đoạn 2026–2030, với tổng giá trị tài trợ lên tới 350.000 USD.
DẤU MỐC 20 NĂM PHÁT TRIỂN - KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Soosan Vina Motor chính thức giới thiệu tới Qúy đối tác và khách hàng hình ảnh logo 20 năm như một biểu tượng cho hành trình phát triển bền vững và khát vọng vươn xa. Hình ảnh số 20 được cách điệu theo biểu tượng vô cực (∞), thể hiện sự phát triển không ngừng, tinh thần đổi mới và cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Thông điệp “Niềm tin của bạn, cam kết của chúng tôi” chính là lời khẳng định cho triết lý lấy khách hàng làm trung tâm và nỗ lực không ngừng của Soosan Vina Motor trong việc mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao.
Hai mươi năm qua là hành trình Soosan Vina Motor không ngừng kiến tạo giá trị, đồng hành cùng khách hàng, đối tác và thị trường Việt Nam. Đây là một cột mốc đáng tự hào, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những mục tiêu và thách thức lớn hơn. Bước sang chặng đường 20 năm tiếp theo, công ty tiếp tục khẳng định cam kết về chất lượng, đổi mới và phát triển bền vững. Với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, Soosan Vina Motor hướng tới tương lai với niềm tin mạnh mẽ, tiếp tục phát triển, mở rộng và đóng góp nhiều hơn cho ngành công nghiệp tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.
20 năm kiến tạo giá trị
20 năm đồng hành và phát triển
20 năm tự hào mang tên Soosan Vina Motor
Soosan Vina Motor
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Chi Nhánh: Khu công nghiệp Nhơn Trạch III - GĐ 2, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
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