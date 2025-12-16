Mỹ đẩy mạnh tích trữ, giá đồng không ngừng leo thang

Giá kim loại đồng đã tăng mạnh trong năm nay, thiết lập một loạt kỷ lục, do sự khan hiếm nguồn cung và mối lo ngại về thuế quan Mỹ dẫn đến nhu cầu tích trữ cao. Xu hướng tăng này của giá đồng được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm 2026...

Các nhà phân tích của ngân hàng Citi nhận định giá kim loại đồng còn tăng mạnh trong năm tới nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngành năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo (AI). Quá trình điện khí hóa, mở rộng lưới điện và xây dựng trung tâm dữ liệu đòi hỏi một khối lượng đồng khổng lồ cho hệ thống dây điện, truyền tải điện và cơ sở hạ tầng làm mát.

Theo Citi, dự báo về tình trạng thiếu hụt đồng do nguồn cung từ các mỏ bị hạn chế và hoạt động tích trữ đồng được đẩy mạnh ở Mỹ do cơ hội chênh lệch giá sẽ là những yếu tố quan trọng dẫn tới mức giá đồng cao hơn. "Chúng tôi dự báo Mỹ sẽ tiếp tục hút đồng tích trữ trên toàn cầu và trong kịch bản giá lên, hoạt động này của Mỹ sẽ khiến cho các kho đồng ngoài Mỹ thêm cạn kiệt”.

MỸ RA SỨC TÍCH TRỮ ĐỒNG

Các nhà phân tích của Citi dự báo giá đồng sẽ đạt 13.000 USD/ tấn vào đầu năm 2026, và thậm chí 15.000 USD vào quý 2/2026.

Tương tự, CEO của công ty Avatar Commodities, ông Andrew Glass, dự báo giá đồng sẽ đạt mức cao mới, đặc biệt khi việc tích trữ đồng vật chất ở Mỹ tiếp tục làm giảm mức độ sẵn có của đồng ở các quốc gia khác.

Cũng theo ông Glass, xu hướng tăng giá đồng đang diễn ra phản ánh một "sự biến dạng rất bất thường” chủ yếu do mối lo ngại về thuế quan hơn là các yếu tố cung cầu truyền thống. Đồng thời, ông nói lưu ý rằng nhu cầu đồng của Trung Quốc đã gây thất vọng trong những tháng gần đây.

Chiến lược gia hàng hóa Ewa Manthey của ngân hàng ING - người dự báo giá đồng sẽ tăng lên 12.000 USD mỗi tấn vào quý 2 năm tới - nói rằng giá đồng cao hơn sẽ làm giảm biên lợi nhuận trong các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng.

Giá giao ngay của đồng - kim loại được coi là chỉ báo hàng đầu cho sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu - đã đạt mức cao kỷ lục mới là 11.816 USD/tấn trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME) vào thứ Sáu tuần trước. Giá đồng giao sau 3 tháng đóng cửa ở mức 11.515 USD/tấn.

Giá giao ngay đồng LME, được coi là giá tiêu chuẩn của thị trường đồng toàn cầu, đã tăng khoảng 36% trong năm nay và tăng 9% trong tháng qua. Giai đoạn tăng giá mới nhất được thúc đẩy mạnh mẽ bởi lo ngại về thuế quan, khi có nhiều lo ngại rằng Washington có thể áp thuế đối với nhập khẩu đồng tinh chế từ năm 2027 - mối lo khiến hoạt động tích trữ đồng ở Mỹ được đẩy mạnh.

Bà Natalie Scott-Gray, nhà phân tích kim loại cao cấp tại công ty StoneX, cho biết: "Phần lớn tình trạng thắt chặt trên thị trường đồng hiện nay có liên quan đến mối lo ngại về khả năng Mỹ áp thuế quan đối với đồng tinh chế nhập khẩu”.

Theo dữ liệu của StoneX, lượng nhập khẩu đồng tinh chế vào Mỹ đã tăng khoảng 650.000 tấn trong năm nay, đẩy khối lượng dự trữ đồng tinh chế ở nước này lên mức khoảng 750.000 tấn. Vì giá đồng ở Mỹ cao hơn so với các nơi khác, các nhà giao dịch có động lực mạnh mẽ để vận chuyển lượng lớn đồng vào nước này - bà Scott-Gray cho biết.

NGUỒN CUNG ĐỒNG HẠN CHẾ

Phiên ngày 15/12, giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn LME có lúc giao dịch ở mức khoảng 11.515 USD mỗi tấn. Cùng lúc, hợp đồng tương lai đồng giao tháng 3 trên sàn COMEX của Mỹ có giá khoảng 11.814 USD mỗi tấn, tạo ra cơ hội chênh lệch giá.

Việc giá đồng ở Mỹ cao hơn đã thu hút đồng chảy về Mỹ, dẫn tới tình trạng thắt chặt nguồn cung bên ngoài Mỹ, đặc biệt là kho dự trữ đồng ở LME. Sàn giao dịch này thường được coi là thị trường cuối cùng vì vai trò hấp thụ lượng đồng dư thừa khi nhu cầu yếu và giải phóng đồng tồn trữ khi nguồn cung thắt chặt ở nơi khác. Dữ liệu kho dự trữ LME thường được hiểu là một chỉ báo về tương quan cung - cầu của thị trường đồng toàn cầu.

Diễn biến giá đồng giao ngay trên sàn LME ở London từ đầu năm đến nay - Nguồn: LME/CNBC.

Dữ liệu do LME công bố tuần trước cho thấy kho dự trữ đồng tại sàn này đang đứng ở mức khoảng 165.000 tấn, trong đó có 66.650 tấn, tương đương khoảng 40%, đã được đánh dấu để giao hàng. Mức tồn kho này thấp hơn khoảng 40% so với ở thời điểm đầu năm.

Đà tăng của giá đồng cũng được hỗ trợ bởi những gián đoạn liên tục trong hoạt động khai mỏ đồng - yếu tố làm giảm kỳ vọng về sự tăng trưởng nguồn cung trong tương lai. Một báo cáo của ngân hàng Đức Deutsche Bank đã mô tả năm 2025 là "một năm với những gián đoạn nghiêm trọng” trong hoạt động khai mỏ đồng, khiến một số công ty khai thác lớn phải cắt giảm mạnh ước tính sản lượng.

Trong tuần qua, một số nhà sản xuất đồng chủ chốt cập nhật dự báo sản lượng đồng, với tổng lượng giảm của cả năm 2026 là khoảng 300.000 tấn so với ước tính ban đầu - dữ liệu do Deutsche Bank tổng hợp cho thấy.

"Nhìn chung, thị trường đồng sẽ ở trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung rõ ràng, với thời điểm nguồn cung đồng từ các mỏ khai thác sẽ yếu nhất vào quý 4/2025 và quý 1/2026”, báo cáo của Deutsche Bank cho biết và dự báo giá đồng sẽ lập đỉnh cùng sự thắt chặt nghiêm trọng nhất của nguồn cung sẽ xảy ra trong nửa đầu năm 2026.

Công ty hàng hóa cơ bản Glencore đã cắt giảm dự báo sản lượng đồng năm 2026 của công ty xuống còn khoảng 810.000 - 870.000 tấn. Tập đoàn khai mỏ Rio Tinto cũng giảm dự báo sản lượng đồng của mình trong năm tới còn 800.000 - 870.000 tấn, so với dự báo sản lượng của năm nay là 860.000-875.000 tấn.