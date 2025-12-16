Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì cổ phiếu AI bị nghi ngờ, giá dầu cũng đi xuống

Thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/12), khi các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục đương đầu áp lực bán...

Giá dầu thô cũng giảm vì mối lo thừa cung lấn át rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,16%, còn 6.816,51 điểm, dù đã tăng điểm khi mới bắt đầu phiên giao dịch. Chỉ số Dow Jones giảm 0,09%, còn 48.416,56 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,59%, còn 23.057,41 điểm.

Một số cổ phiếu AI vốn hóa lớn bị bán mạnh, gây sức ép mất điểm lên toàn thị trường trong phiên đầu tuần. Giảm mạnh nhất là Broadcom và Oracle, với mức giảm tương ứng hơn 5% và hơn 2%. Những cái tên khác như Microsoft ghi nhận mức giảm nhẹ hơn.

Thời gian gây đây, cổ phiếu AI - giao dịch phổ “nóng” nhất ở Phố Wall trong năm nay - đã vấp phải mối lo ngại bong bóng từ phía các nhà đầu tư và giới phân tích. Nhà đầu tư vì thế đã dịch chuyển vốn khỏi các cổ phiếu này để mua các cổ phiếu thuộc trường phái giá trị và có độ nhạy cảm cao với chu kỳ kinh tế. Phiên ngày thứ Hai, các nhóm được mua mạnh bao gồm hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghiệp và y tế.

Tuần trước, nhóm cổ phiếu công nghệ thuộc S&P 500 đã giảm 2,3%, dẫn đầu là Oracle với mức giảm 12,7% và Broadcom với mức giảm hơn 7%.

“Có vẻ như mọi người bây giờ đều ngại cổ phiếu AI… Dù vậy, tôi cho rằng thị trường vẫn tiếp tục được dẫn dắt bởi một nhóm ít cổ phiếu, trong đó có nhóm Magnificent 7… Miễn là doanh thu của các công ty này vẫn tăng trưởng, biên lợi nhuận của họ sẽ mở rộng trong năm tới”, ông David Wagner - trưởng bộ phận chứng khoán của công ty Aptus Capital Advisors - nhận định với hãng tin CNBC.

Nhìn trong ngắn hạn, ông Wagner cho biết ông không mấy lo lắng về thị trường nói chung, cho rằng sự thoái lui là lành mạnh và bình thường. Ông cũng cho rằng thị trường vẫn còn dư địa tăng trong tháng này, dù xu hướng tăng điểm mùa Giáng sinh (Santa Claus rally) hàng năm có vẻ đã được hiện thực hóa một phần.

Thị trường đang chờ các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ công bố vào ngày thứ Ba (16/12), gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp và doanh thu bán lẻ. Những số liệu này có thể tác động nhiều đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng gần 80% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 1/2026.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 50.000 công việc mới trong tháng 11, giảm mạnh từ mức 119.000 công việc mới của tháng 9.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,56 USD/thùng, tương đương giảm 0,92%, còn 60,56 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,62 USD/thùng, tương đương giảm 1,08%, chốt phiên ở mức 56,82 USD/thùng.

Dầu giảm giá sau khi có những tín hiệu tích cực về cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine, ông Steve Witkoff, nói rằng “đàm phán về Ukraine đã đạt được nhiều tiến bộ”. Một quan chức Mỹ tiết lộ hai bên đã tiến gần hơn tới việc tháo gỡ những bất đồng giữa Nga và Ukraine. Vào cuối tuần, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenskiy nói rằng nước này sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nếu chiến tranh kết thúc, dòng chảy dầu thô Nga ra thị trường toàn cầu có thể tăng, làm trầm trọng hơn tình trạng dư thừa nguồn cung dầu được dự báo cho năm 2026. Tuần trước, mối lo thừa dầu trong năm tới đã khiến giá cả hai loại dầu giảm hơn 4%.

Tuy nhiên, giá dầu đang ít nhiều được hỗ trợ bởi sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela. Xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này đã giảm mạnh từ khi Mỹ bắt một tàu chở dầu Venezuela vào tuần trước và áp lệnh trừng phạt mới lên các công ty vận tải biển và tàu bè có quan hệ với Venezuela - hãng tin Reuters cho biết.

“Giá dầu thậm chí có thể giảm sâu hơn nếu không có sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Venezuela”, nhà phân tích John Evans của công ty PVM Oil nhận định.

Một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase dự báo tình trạng thừa dầu hiện nay sẽ kéo dài sang cả năm 2026 và 2027 do nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt tốc độ tăng của nhu cầu.