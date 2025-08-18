Startup Web3 Việt và “tín hiệu đèn xanh” đã bật

Việt Nam vừa bước sang trang mới với lĩnh vực tài sản số. Từ chỗ từng “lửng lơ” trong khoảng xám pháp lý, nay tài sản số không chỉ được công nhận, mà còn được đưa vào nhóm công nghệ chiến lược – một động thái mà ông Bình Trần, Quản lý đối tác tại AVV Ventures, ví như “tín hiệu đèn xanh” mà các nhà sáng lập và nhà đầu tư chờ đợi bấy lâu từ Việt Nam…

“Việt Nam không còn trong tình trạng lửng lơ về quy định. Tài sản số được chính thức công nhận, đã mang lại cho các nhà sáng lập và nhà đầu tư sự rõ ràng mà họ chờ đợi bấy lâu. Đây chính là tín hiệu “đèn xanh” mà thị trường cần”, ông Bình Trần, Quản lý đối tác tại quỹ AVV Ventures, đánh giá thị trường web3 tại Việt Nam thời điểm hiện tại với VnEconomy.

THỊ TRƯỜNG WEB3 CỦA VIỆT NAM NHẬN NHIỀU NIỀM TIN TỪ CÁC QUỸ ĐẦU TƯ

Theo nhà đầu tư này, các ưu đãi như miễn giảm thuế, hỗ trợ R&D và cấp visa nhanh đã biến Việt Nam thành một trong những môi trường thân thiện nhất châu Á với các nhà sáng lập dự án crypto.

Chưa kể, Việt Nam còn nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ tiếp nhận crypto cao nhất thế giới, với trên 17 triệu người dùng. Cộng hưởng với đội ngũ kỹ sư chất lượng quốc tế và chi phí vận hành thấp, lợi thế này khiến nhiều quỹ đầu tư từ Singapore, Mỹ, châu Âu bắt đầu tham gia sâu hơn, bởi nhìn thấy một thị trường vừa rõ ràng về pháp lý, vừa giữ được thế cân bằng về địa chính trị.

Ông Bình Trần, Quản lý đối tác tại quỹ AVV Ventures.

Đối với cộng đồng startup web3 của Việt Nam, sự lạc quan cũng dễ dàng bắt gặp. Zane Nguyen, nhà sáng lập quỹ Kyros Ventures, bắt đầu tiếp cận thị trường từ cả chục năm trước, ví von những thay đổi mới: “Ngày trước chúng tôi giống như phải cầm một cây đèn dầu đi trong bóng đêm. Bây giờ khi mà Nhà nước đã công nhận tài sản số và đưa tài sản số là một trong những công nghệ chiến lược, thì giống như ánh sáng đã tràn vào căn phòng. Tôi nghĩ là nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!”.

NHƯNG DOANH NGHIỆP CÒN NGẦN NGẠI…

Đằng sau những tín hiệu tích cực từ thị trường vĩ mô, thực tế, cũng còn những vấn đề đã tồn tại nhiều năm trong cộng đồng phát triển các sản phẩm web3 của Việt Nam không dễ, càng không sớm có thể thay đổi.

Mary Tran, Giám đốc điều hành của Orochi, đã tiết lộ rằng: “Nhiều nhà sáng lập không dám công khai mình là người Việt vì sợ rào cản, như trong gọi vốn, hay sẽ khó thu hút được sự chú…”

Nói thêm, Zane Nguyen cũng chia sẻ rằng phần đông công chúng chỉ biết các công ty Web3 là của người Việt sau khi họ đã thành công.

“Chẳng hạn như Axie Infinity. Đây là sản phẩm được phát triển bởi người Việt, nhưng thành công của họ phần lớn nhờ vào thị trường Philippines, mà không phải từ thị trường Việt Nam... Ai cũng muốn cống hiến cho Việt Nam, nhưng có những tổn thương trên hành trình khiến họ phải làm vậy”, Zane Nguyen nói.

Nhà sáng lập của một công ty trong lĩnh vực web3 cũng bộc bạch điều tương tự với VnEconomy: “Rất nhiều sản phẩm Web3 nổi tiếng thế giới thực ra đứng sau là người Việt, nhưng chỉ người trong ngành mới biết. Họ ngại công khai mình đến từ Việt Nam vì thị trường trong nước vẫn còn nhiều cái nhìn tiêu cực, và những quy định trong nước chưa thực sự rõ ràng có thể gây khó khăn cho hoạt động tài chính của họ”.

TÍN HIỆU TỪ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ

Dù vậy, cũng không khó để thấy rằng, đã có những cam kết đồng hành rõ ràng từ cơ quan quản lý, được thể hiện trong “Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đến 2025, định hướng đến 2030”, được ban hành vào tháng 10/2024; Nghị định 1131 xác định tài sản số, tiền số, tiền mã hóa là các sản phẩm công nghệ chiến lược, hay Luật Công nghiệp Công nghệ số được thông qua đã mở ra hành lang pháp lý, quản lý ứng xử với tài sản số tại Việt Nam.

Đáng chú ý, một trong những người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đã đưa ra thông điệp rõ ràng: Việt Nam đang chủ động xây dựng một hành lang pháp lý toàn diện cho sự phát triển của tài sản mã hoá.

Ông Dũng còn cho biết thêm khái niệm tài sản mã hóa sẽ được mở rộng, bao gồm cả "tài sản mã hoá có tài sản đảm bảo và tài sản mã hoá không có tài sản đảm bảo".

Hay những nghị quyết về thành lập trung tâm tài chính, nơi cho phép thí điểm thử nghiệm các công nghệ mới, bao gồm cả các sàn giao dịch chuyên biệt về tài sản mã hoá đang được gấp rút hoàn thiện.

Những nút thắt về hành lang pháp lý dần được gỡ bỏ, nhưng thực tế có đủ để “nuôi dưỡng” doanh nghiệp từ trong nước hay không, theo một số người trong ngành, vẫn sẽ là câu hỏi bỏ ngỏ chờ câu trả lời từ những nghị định cụ thể sắp tới...