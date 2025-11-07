Cổ đông Tesla phê chuẩn gói thù lao 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Điệp Vũ
07/11/2025, 09:41
75% số phiếu đã ủng hộ gói thù lao này, bất chấp những lo ngại về quản trị và xã hội liên quan đến việc trả công cho người giàu nhất hành tinh...
Cổ đông của Tesla ngày 6/11 đã chính thức phê chuẩn gói thù lao trị giá 1 nghìn tỷ USD cho CEO Elon Musk, với hy vọng mức thù lao hậu hĩnh sẽ là động lực để ông Musk tập trung vào việc phát triển hãng sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.
Trong cuộc bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla diễn ra tại nhà máy gigafactory ở Texas, 75% số phiếu đã ủng hộ gói thù lao này, bất chấp những lo ngại về quản trị và xã hội liên quan đến việc trả công cho người giàu nhất hành tinh.
Sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ đông cho thấy họ lo ngại về khả năng Musk sẽ từ chức nếu đề xuất này bị từ chối. Khi kết quả được công bố, ông Musk đã xuất hiện trên sân khấu trong tiếng reo hò của các cổ đông nhỏ lẻ, nhảy múa theo nhạc techno cùng với hai robot hình người "Optimus". Trong phát biểu sau đó, ông Musk nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) và robot trong việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời không quên kêu gọi cổ đông giữ cổ phiếu Tesla.
Gói thù lao chưa từng có tiền lệ đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho ông Musk, vì để “mở khóa” các khoản thưởng cổ phiếu trong gói này, ông phải đưa Tesla đạt được các mốc quan trọng về vốn hóa và lợi nhuận. Để được nhận toàn bộ 1 nghìn tỷ USD, ông Musk phải tăng gấp 6 lần giá trị của Tesla lên 8,5 nghìn tỷ USD, tăng lợi nhuận của công ty 24 lần lên 400 tỷ USD và bán hàng triệu robot cùng các gói đăng ký lái xe tự động.
Ông Musk và Hội đồng Quản trị của Tesla đã lập luận rằng gói thù lao này là cần thiết để đảm bảo sự kiểm soát của ông đối với Tesla khi công ty xây dựng các mô hình AI mạnh mẽ và một "đội quân" robot hình người.
Tuy nhiên, theo tờ báo Financial Times, trước khi được thông qua, gói thù lao này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều phía.
Các cố vấn ủy quyền Institutional Shareholder Services và Glass Lewis đã khuyên các nhà đầu tư bỏ phiếu chống lại đề xuất này, chỉ trích quy mô "gây sốc" và thiếu các yếu tố mang tính "quy định" để đảm bảo rằng ông Musk ưu tiên Tesla hơn các dự án kinh doanh khác của ông. Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy, một trong 10 cổ đông lớn nhất của Tesla, cũng đã tuyên bố phản đối gói thù lao từ trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu.
Chủ tịch Robyn Denholm, Giám đốc tài chính Vaibhav Taneja và tổng cố vấn Brandon Ehrhart của Tesla đã dành trọn thời gian của tuần trước tại New York để vận động sự ủng hộ từ các nhà đầu tư hàng đầu, cảnh báo về một tương lai ảm đạm cho hãng xe điện có giá trị vốn hóa thị trường 1,4 nghìn tỷ USD nếu không giữ được ông Musk ở vị trí CEO.
Bà Denholm nói rằng giá cổ phiếu Tesla có thể sụp đổ nếu không có ông Musk lãnh đạo công ty, và rằng một gói thù lao lớn như vậy là cách duy nhất để thúc đẩy người giàu nhất thế giới tiếp tục nỗ lực phi thường và đạt được những điều "không thể".
Tài sản và thù lao của ông Musk là những chủ đề đã gây tranh cãi và kiện tụng trong nhiều năm. Ông đã tích lũy được khối tài sản trị giá 460 tỷ USD từ “đế chế” kinh doanh bao gồm những công ty nổi tiếng như Tesla, SpaceX và xAI.
Một tòa án ở Delaware đã bác bỏ một gói thù lao khác, trị giá 56 tỷ USD, mà Tesla dành cho ông Musk vào năm 2018. Các thẩm phán cho rằng gói thù lao này là quá mức và Hội đồng Quản trị đã quá ưu ái ông. Hiện Tesla đang kháng cáo phán quyết này của tòa.
Mức vốn hóa thị trường 1,4 nghìn tỷ USD hiện nay của Tesla là lớn hơn vốn hóa của tất cả các nhà sản xuất ô tô phương Tây khác cộng lại.
Kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Singapore - trung tâm tài chính năng động hàng đầu khu vực - Ngân hàng Hoàng gia Canada (Royal Bank of Canada - RBC) tiếp tục khẳng định vị thế một trong những định chế tài chính toàn cầu có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất, đồng thời đẩy mạnh chiến lược mở rộng trong lĩnh vực quản lý tài sản và thị trường vốn tại châu Á.
Các nước châu Âu đang có những kế hoạch chi tiêu công quy mô lớn, đặt ra rủi ro nợ nần ngày càng gia tăng...
Tuần này, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những hiệu dịu đi, khi hai bên chính thức công bố các biện pháp đã được nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 10...
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đương đầu áp lực giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu (7/11) vì cổ phiếu công nghệ lại bị bán mạnh, và chốt phiên trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: