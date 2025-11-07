Cổ đông Tesla phê chuẩn gói thù lao 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk

75% số phiếu đã ủng hộ gói thù lao này, bất chấp những lo ngại về quản trị và xã hội liên quan đến việc trả công cho người giàu nhất hành tinh...

Cổ đông của Tesla ngày 6/11 đã chính thức phê chuẩn gói thù lao trị giá 1 nghìn tỷ USD cho CEO Elon Musk, với hy vọng mức thù lao hậu hĩnh sẽ là động lực để ông Musk tập trung vào việc phát triển hãng sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Trong cuộc bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla diễn ra tại nhà máy gigafactory ở Texas, 75% số phiếu đã ủng hộ gói thù lao này, bất chấp những lo ngại về quản trị và xã hội liên quan đến việc trả công cho người giàu nhất hành tinh.

Sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ đông cho thấy họ lo ngại về khả năng Musk sẽ từ chức nếu đề xuất này bị từ chối. Khi kết quả được công bố, ông Musk đã xuất hiện trên sân khấu trong tiếng reo hò của các cổ đông nhỏ lẻ, nhảy múa theo nhạc techno cùng với hai robot hình người "Optimus". Trong phát biểu sau đó, ông Musk nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) và robot trong việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời không quên kêu gọi cổ đông giữ cổ phiếu Tesla.

Gói thù lao chưa từng có tiền lệ đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho ông Musk, vì để “mở khóa” các khoản thưởng cổ phiếu trong gói này, ông phải đưa Tesla đạt được các mốc quan trọng về vốn hóa và lợi nhuận. Để được nhận toàn bộ 1 nghìn tỷ USD, ông Musk phải tăng gấp 6 lần giá trị của Tesla lên 8,5 nghìn tỷ USD, tăng lợi nhuận của công ty 24 lần lên 400 tỷ USD và bán hàng triệu robot cùng các gói đăng ký lái xe tự động.

Ông Musk và Hội đồng Quản trị của Tesla đã lập luận rằng gói thù lao này là cần thiết để đảm bảo sự kiểm soát của ông đối với Tesla khi công ty xây dựng các mô hình AI mạnh mẽ và một "đội quân" robot hình người.

Tuy nhiên, theo tờ báo Financial Times, trước khi được thông qua, gói thù lao này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều phía.

Các cố vấn ủy quyền Institutional Shareholder Services và Glass Lewis đã khuyên các nhà đầu tư bỏ phiếu chống lại đề xuất này, chỉ trích quy mô "gây sốc" và thiếu các yếu tố mang tính "quy định" để đảm bảo rằng ông Musk ưu tiên Tesla hơn các dự án kinh doanh khác của ông. Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy, một trong 10 cổ đông lớn nhất của Tesla, cũng đã tuyên bố phản đối gói thù lao từ trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu.

Chủ tịch Robyn Denholm, Giám đốc tài chính Vaibhav Taneja và tổng cố vấn Brandon Ehrhart của Tesla đã dành trọn thời gian của tuần trước tại New York để vận động sự ủng hộ từ các nhà đầu tư hàng đầu, cảnh báo về một tương lai ảm đạm cho hãng xe điện có giá trị vốn hóa thị trường 1,4 nghìn tỷ USD nếu không giữ được ông Musk ở vị trí CEO.

Bà Denholm nói rằng giá cổ phiếu Tesla có thể sụp đổ nếu không có ông Musk lãnh đạo công ty, và rằng một gói thù lao lớn như vậy là cách duy nhất để thúc đẩy người giàu nhất thế giới tiếp tục nỗ lực phi thường và đạt được những điều "không thể".

Tài sản và thù lao của ông Musk là những chủ đề đã gây tranh cãi và kiện tụng trong nhiều năm. Ông đã tích lũy được khối tài sản trị giá 460 tỷ USD từ “đế chế” kinh doanh bao gồm những công ty nổi tiếng như Tesla, SpaceX và xAI.

Một tòa án ở Delaware đã bác bỏ một gói thù lao khác, trị giá 56 tỷ USD, mà Tesla dành cho ông Musk vào năm 2018. Các thẩm phán cho rằng gói thù lao này là quá mức và Hội đồng Quản trị đã quá ưu ái ông. Hiện Tesla đang kháng cáo phán quyết này của tòa.

Mức vốn hóa thị trường 1,4 nghìn tỷ USD hiện nay của Tesla là lớn hơn vốn hóa của tất cả các nhà sản xuất ô tô phương Tây khác cộng lại.