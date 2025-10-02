Mệt mỏi với Elon Musk, nhân tài của Tesla nghỉ việc hàng loạt

Trong vòng một năm qua, các công ty của tỷ phú Elon Musk đã chứng kiến một làn sóng rời bỏ của các nhân sự cấp cao, khi yêu cầu không ngừng nghỉ và hoạt động chính trị của ông Musk đã đẩy nhanh tốc độ thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo của ông...

Những thành viên chủ chốt trong đội ngũ bán hàng tại Mỹ của Tesla, của lĩnh vực pin và hệ thống truyền động, bộ phận quan hệ công chúng, và cả giám đốc thông tin của công ty đều đã rời đi gần đây. Ngoài ra, một loạt thành viên cốt lõi của đội ngũ robot Optimus và trí tuệ nhân tạo (AI) - những người mà ông Musk xem là tương lai của Tesla - cũng đã lựa chọn không ở lại.

Tình trạng biến động nhân sự còn diễn ra nhanh hơn tại xAI, công ty khởi nghiệp về AI của ông Musk và được sáp nhập với mạng xã hội X vào tháng Ba. Giám đốc tài chính và cố vấn pháp lý của xAI đã rời đi sau những khoảng thời gian ngắn, chỉ cách nhau một tuần. Những động thái này là một phần của “cuộc di cư” khỏi đế chế kinh doanh của người giàu nhất thế giới, diễn ra khi ông cùng lúc điều hành 5 công ty từ SpaceX đến Tesla với tổng cộng hơn 140.000 nhân viên - theo tờ báo Financial Times.

“LÀM VIỆC NHƯ CHIẾN DỊCH TRANH CỬ”

Trong những cuộc ra đi đó, nhiều người có tâm trạng vui vẻ sau thời gian dài phục vụ, với mục đích thành lập các công ty khởi nghiệp hoặc nghỉ ngơi. Nhưng cũng có nhiều người nghỉ việc vì kiệt sức, hoặc thất vọng với những thay đổi chiến lược của ông Musk, các đợt sa thải hàng loạt công chức liên bang khi ông làm việc trong Chính phủ Mỹ và các hoạt động chính trị khác của ông.

Một trong những cố vấn của tỷ phú này nhận xét: "Điều duy nhất không thay đổi trong thế giới của Elon là tốc độ ông ấy làm kiệt sức các phó tướng của mình. Ngay cả hội đồng quản trị cũng đùa rằng, có thời gian và rồi có 'thời gian Tesla'. Đó là một phong cách làm việc 24/7 như chiến dịch tranh cử. Không phải ai cũng phù hợp với điều đó”.

Ông Robert Keele, cố vấn pháp lý của xAI, đã kết thúc nhiệm kỳ 16 tháng của mình vào đầu tháng 8 bằng cách đăng một video do AI tạo ra về một luật sư mặc vest hét lên trong khi đang xúc than nóng."Tôi yêu hai đứa con nhỏ của mình và tôi không có đủ thời gian để gặp chúng," ông nói trong video.

Ông Mike Liberatore chỉ làm việc vỏn vẹn 3 tháng với tư cách là giám đốc tài chính của xAI trước khi chuyển sang làm việc cho đối thủ lớn của Musk là CEO Sam Altman tại OpenAI. "102 ngày - 7 ngày mỗi tuần tại văn phòng; hơn 120 giờ mỗi tuần; tôi yêu làm việc chăm chỉ”, ông nói trên LinkedIn.

Các cấp dưới hàng đầu cho biết cường độ làm việc của ông Musk đã được mài sắc hơn bởi sự ra mắt của ChatGPT vào cuối năm 2022, sự kiện đã làm rung chuyển trật tự đã được thiết lập ở Thung lũng Silicon. Nhân viên cũng nhận thấy sự cạnh tranh của Musk với Altman - người mà ông đã cùng sáng lập OpenAI, trước khi họ bất hòa - là một nguyên nhân gây áp lực lên nhân viên.

Tuần trước, xAI đã cáo buộc OpenAI lôi kéo các kỹ sư với mục đích "cướp bóc và chiếm đoạt" mã nguồn và bí mật trung tâm dữ liệu của mình. OpenAI gọi vụ kiện này là "chương mới nhất trong sự quấy rối liên tục của Musk".

Những người trong cuộc khác chỉ ra sự bất an trước việc ông Musk có thời gian làm việc trong chính quyền ông Trump và sự ủng hộ của ông đối với các nhân vật cực hữu ở Mỹ và châu Âu.

NỖI THẤT VỌNG Ở TESLA VÀ X

Tesla vốn là bộ phận ổn định nhất trong số các công ty của ông Musk. Nhưng nhiều thành viên trong đội ngũ hàng đầu của hãng xe điện này đã rời đi sau khi công ty cắt giảm 14.000 việc làm vào tháng 4 năm ngoái. Một số cuộc ra đi đã được thúc đẩy khi ông Musk dịch chuyển đầu tư khỏi các dự án xe điện và pin mới mà nhiều nhân viên coi là chìa khóa cho sứ mệnh giảm thiểu khí thải toàn cầu, và thay vào đó ưu tiên robot, AI và taxi tự lái.

Ông Musk đã hủy bỏ một chương trình xây dựng một chiếc xe điện giá rẻ 25.000 USD có thể dành cho các thị trường mới nổi. Ông Daniel Ho, người đã giúp giám sát dự án với tư cách là giám đốc chương trình xe và báo cáo trực tiếp cho Musk, đã rời đi vào tháng 9/024 và gia nhập Waymo, công ty con về taxi tự lái của Google.

Các giám đốc chính sách công Rohan Patel và Hasan Nazar và người đứng đầu các đơn vị truyền động và năng lượng Drew Baglino cũng đã từ chức sau sự chuyển hướng nói trên của Tesla. Bà Rebecca Tinucci, lãnh đạo bộ phận siêu sạc, đã chuyển sang Uber sau khi ông Musk sa thải toàn bộ đội ngũ và làm chậm việc xây dựng các trạm sạc tốc độ cao. Vào cuối mùa hè, ông David Zhang, người phụ trách việc triển khai Model Y và Cybertruck, cũng từ nhiệm. Giám đốc thông tin Nagesh Saldi đã rời đi vào tháng 11.

Ông Vineet Mehta, một cựu binh của công ty với 18 năm kinh nghiệm, được mô tả là "quan trọng đối với mọi thứ liên quan đến pin", đã thôi việc vào tháng 4/2025. Tiếp đó, ông Milan Kovac, người phụ trách chương trình robot hình người Optimus, rời đi vào tháng 6. Nối tiếp sự ra đi trong cùng tháng đó là Ashish Kumar, trưởng nhóm AI của Optimus, người đã chuyển sang Meta.

Trước sự sụt giảm mạnh doanh số bán hàng của Tesla - điều mà nhiều người đổ lỗi cho Musk làm mất lòng khách hàng vì tham gia chính trị - Giám đốc bán hàng và hoạt động tại thị trường Bắc Mỹ của ông ty là ông Omead Ashfar, một người bạn thân được biết đến như "người chữa cháy" và "người thực thi" của ông Musk - đã bị sa thải vào tháng 6 năm nay. Người phó của Ashfar là ông Troy Jones đã theo sau ngay sau đó, kết thúc 15 năm phục vụ.

Bà Linda Yaccarino, CEO của X, từ chức vào tháng 7 sau khi nền tảng truyền thông xã hội bị xAI thâu tóm. Bà đã trở nên thất vọng với việc ông Musk ra quyết định đơn phương và những lời chỉ trích của ông về doanh thu quảng cáo. Đồng sáng lập và kỹ sư trưởng của xAI, Igor Babuschkin, đã từ chức 1 tháng sau đó để thành lập dự án nghiên cứu an toàn AI của riêng mình.

Các giám đốc truyền thông Dave Heinzinger và John Stoll, những người đã làm việc 3 và 9 tháng tại X, cũng đã quay lại với công ty cũ của họ - theo tiết lộ của giới thạo tin.

Ngoài ra, X cũng mất một loạt các kỹ sư và nhân viên sản phẩm cấp cao báo cáo trực tiếp cho Musk và đang giúp điều hướng việc tích hợp với xAI. Những người này bao gồm trưởng bộ phận kỹ thuật sản phẩm Haofei Wang và giám đốc sản phẩm tiêu dùng và thanh toán Patrick Traughber. Ông Uday Ruddarraju, người giám sát kỹ thuật hạ tầng của X và xAI, cùng kỹ sư hạ tầng Michael Dalton đã về đầu quân cho OpenAI.