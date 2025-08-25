Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và môi trường dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 145/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và y tế trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Đây là chỉ đạo quan trọng trong bối cảnh cả nước tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 – sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử đặc biệt.

Mục tiêu được xác định là bảo đảm cho người dân cả nước được hưởng niềm vui trọn vẹn, an toàn, văn minh trong ngày lễ lớn của dân tộc; đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc.

BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Theo Công điện, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 21/8/2025. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, nhất là những vấn đề phức tạp.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ chủ trì, chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ, gây mất an toàn giao thông.

Công tác bảo đảm an ninh được triển khai không chỉ tại các điểm tổ chức kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, mà còn mở rộng trên không gian mạng. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc trên các nền tảng số, đồng thời ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng sự kiện để kích động, gây rối.

Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn các địa phương kiểm tra độ an toàn của sân khấu, khán đài, phương tiện vận tải và các công trình phục vụ tập trung đông người, nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, đặc biệt là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tập trung đông người, diễu binh, diễu hành và hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội – nơi diễn ra nhiều hoạt động trọng điểm – được giao nhiệm vụ bố trí đủ nhà vệ sinh, điểm thu gom rác, tăng cường năng lực vệ sinh môi trường và tạo không gian công cộng thuận tiện. Hà Nội cũng sẽ huy động lực lượng tình nguyện viên, nhất là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… để hỗ trợ, hướng dẫn người dân, tổ chức phát miễn phí nước uống, thực phẩm và vật dụng che mưa nắng, phục vụ chu đáo hàng vạn nhân dân và du khách.

TĂNG CƯỜNG Y TẾ, VỆ SINH VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Công tác y tế và vệ sinh môi trường được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh trong dịp trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương bảo đảm sẵn sàng lực lượng ứng trực, chuẩn bị phương án xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo nguồn nước sạch; tăng cường kiểm tra tại các địa điểm diễn ra hoạt động kỷ niệm.

Các cơ sở y tế trên cả nước phải bố trí cán bộ, nhân viên ứng trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, xe cứu thương, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp. Một số bệnh viện trung ương và tuyến cuối được yêu cầu chuẩn bị giường bệnh dự phòng để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế cũng được đẩy mạnh. Người dân sẽ được khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh, vệ sinh môi trường, giữ gìn an toàn thực phẩm và thông tin cụ thể về vị trí các điểm ứng trực y tế để tiếp cận hỗ trợ nhanh chóng khi cần.

Ở cấp địa phương, chính quyền không chỉ tập trung bảo đảm y tế mà còn quan tâm đến phúc lợi cộng đồng: bố trí nơi nghỉ mát tạm, phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho nhân dân, huy động lực lượng tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ tại chỗ. Những hoạt động này vừa mang tính chăm lo thiết thực, vừa góp phần tạo bầu không khí an toàn, văn minh trong dịp lễ lớn.

Công điện của Thủ tướng đồng thời kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công cộng. Người dân được khuyến khích cùng lực lượng chức năng ngăn ngừa tình trạng chen lấn, xô đẩy, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo hàng ngày (trước 17h) về tình hình an ninh, trật tự thuộc lĩnh vực quản lý gửi Thủ tướng Chính phủ qua Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm chỉ đạo được triển khai đồng bộ, hiệu quả.