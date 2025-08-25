Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và môi trường dịp Quốc khánh 2/9

Dũng Hiếu

25/08/2025, 10:51

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 145/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và y tế trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Chờ xem diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô.
Chờ xem diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô.

Đây là chỉ đạo quan trọng trong bối cảnh cả nước tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 – sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử đặc biệt.

Mục tiêu được xác định là bảo đảm cho người dân cả nước được hưởng niềm vui trọn vẹn, an toàn, văn minh trong ngày lễ lớn của dân tộc; đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc.

BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Theo Công điện, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 21/8/2025. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, nhất là những vấn đề phức tạp.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ chủ trì, chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ, gây mất an toàn giao thông.

Công tác bảo đảm an ninh được triển khai không chỉ tại các điểm tổ chức kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, mà còn mở rộng trên không gian mạng. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc trên các nền tảng số, đồng thời ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng sự kiện để kích động, gây rối.

Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn các địa phương kiểm tra độ an toàn của sân khấu, khán đài, phương tiện vận tải và các công trình phục vụ tập trung đông người, nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, đặc biệt là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tập trung đông người, diễu binh, diễu hành và hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội – nơi diễn ra nhiều hoạt động trọng điểm – được giao nhiệm vụ bố trí đủ nhà vệ sinh, điểm thu gom rác, tăng cường năng lực vệ sinh môi trường và tạo không gian công cộng thuận tiện. Hà Nội cũng sẽ huy động lực lượng tình nguyện viên, nhất là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… để hỗ trợ, hướng dẫn người dân, tổ chức phát miễn phí nước uống, thực phẩm và vật dụng che mưa nắng, phục vụ chu đáo hàng vạn nhân dân và du khách.

TĂNG CƯỜNG Y TẾ, VỆ SINH VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Công tác y tế và vệ sinh môi trường được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh trong dịp trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương bảo đảm sẵn sàng lực lượng ứng trực, chuẩn bị phương án xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo nguồn nước sạch; tăng cường kiểm tra tại các địa điểm diễn ra hoạt động kỷ niệm.

Các cơ sở y tế trên cả nước phải bố trí cán bộ, nhân viên ứng trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, xe cứu thương, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp. Một số bệnh viện trung ương và tuyến cuối được yêu cầu chuẩn bị giường bệnh dự phòng để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế cũng được đẩy mạnh. Người dân sẽ được khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh, vệ sinh môi trường, giữ gìn an toàn thực phẩm và thông tin cụ thể về vị trí các điểm ứng trực y tế để tiếp cận hỗ trợ nhanh chóng khi cần.

Ở cấp địa phương, chính quyền không chỉ tập trung bảo đảm y tế mà còn quan tâm đến phúc lợi cộng đồng: bố trí nơi nghỉ mát tạm, phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho nhân dân, huy động lực lượng tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ tại chỗ. Những hoạt động này vừa mang tính chăm lo thiết thực, vừa góp phần tạo bầu không khí an toàn, văn minh trong dịp lễ lớn.

Công điện của Thủ tướng đồng thời kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công cộng. Người dân được khuyến khích cùng lực lượng chức năng ngăn ngừa tình trạng chen lấn, xô đẩy, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo hàng ngày (trước 17h) về tình hình an ninh, trật tự thuộc lĩnh vực quản lý gửi Thủ tướng Chính phủ qua Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm chỉ đạo được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Từ khóa:

Lễ Quốc khánh 2/9

Đọc thêm

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Ngày 25/8/ 2025, Cục Cảnh sát giao thông đã phát đi thông báo khẩn cấp về việc cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An từ 13 giờ 30 phút.

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó với bão số 5, một cơn bão có cường độ rất mạnh đang di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam.

Phát huy vai trò, trí tuệ của cá nhân điển hình, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy vai trò, trí tuệ của cá nhân điển hình, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài…

Xây dựng và thi hành pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Xây dựng và thi hành pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp trong việc thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, với mục tiêu biến công tác này từ “điểm nghẽn” thành “đột phá”, trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia…

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương cần phải chủ động giải quyết các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Dân sinh

2

Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?

Tiêu & Dùng

3

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Dân sinh

4

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

5

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: