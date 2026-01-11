VN-Index gặp khó trong vùng kháng cự 1.885-1.900 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 12-16/1/2026.

Trong tuần, VN-Index tăng 83,41 điểm, tương đương 4,67% lên 1.867,9 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 1,67 điểm, tương đương 0,67% xuống 247,1 điểm.

Chỉ số sẽ hướng tới thử thách lại vùng kháng cự mạnh 1.885-1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có phiên giao dịch khá cân bằng sau nhịp biến động mạnh trước đó. Chỉ số kết tuần với 1 phiên tăng nhẹ cả về điểm số và thành khoản. Triển vọng hiện tại của thị trường vẫn khá tích cực với sự hỗ trợ của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn luân phiên tăng điểm và sự đồng thuận của dòng tiền. Thanh khoản đã tăng liên tục trong 8 phiên vừa qua, đưa thanh khoản tuần vượt lên trên mức trung bình 20 tuần gần nhất. Khối ngoại cũng liên tục mua ròng trong các phiên gần đây.

Chỉ số có thể sẽ còn tiếp tục tăng điểm trong các phiên giao dịch đầu tuần tới và hướng tới thử thách lại vùng kháng cự mạnh 1.885-1.900 điểm.

Các nhóm cổ phiếu sẽ trở lại với sự phân hóa rõ nét hơn khi chính thức bước vào mùa công bố KQKD quý 4. Các cổ phiếu thuộc nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ nhà nước sở hữu cao sẽ tiếp tục hút dòng tiền trong ngắn hạn”.

Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tích lũy nền ngắn hạn trong vùng 1.850 – 1.890

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu Ngân hàng trong ngày hôm nay. Sau một ngày giằng co trong vùng 1,853 – 1,880, chỉ số đóng cửa tại mốc 1.867,90 điểm, tăng hơn 12 điểm so với hôm qua. 8/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Tiện ích.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Tâm lý thị trường vẫn khá e dè khi giao dịch tại vùng giá cao, thể hiện ở số mã giảm nhiều áp đảo số mã tăng. Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tích lũy nền ngắn hạn trong vùng 1.850 – 1.890".

Dự báo sau khi lực bán suy giảm, mục tiêu tiếp theo cho VN-Index là khu vực 1.930 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, chúng tôi cho rằng hoạt động cung ngắn hạn trên sàn HOSE chưa thuyên giảm trong phiên 09/01 và duy trì khả năng VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 1.845-1.890 điểm (+/-10 điểm) trong một đến hai phiên đầu tuần tới với mục đích cân bằng lực cung. Dự báo sau khi lực bán suy giảm, mục tiêu tiếp theo cho VN-Index là khu vực 1.930 điểm”.

Kháng cự của VN-Index vẫn được xác định tại 1.860 - 1.900 và hỗ trợ gần 1.780 – 1.800

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index giữ vững đà tăng trong khi độ lan tỏa tiếp tục thu hẹp, phản ánh trạng thái phân hóa của dòng tiền. Đồng thời, nhóm chỉ báo động lượng neo ở vùng quá mua hàm ý rủi ro về các nhịp biến động ngắn hạn, mặc dù xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn.

Trong đó, kháng cự của chỉ số vẫn được xác định tại 1.860 - 1.900 và hỗ trợ gần 1.780 – 1.800”.

Xu hướng tăng của VN-Index sẽ tiếp diễn và đưa thị trường lên mục tiêu gần tại 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 12,3 điểm (+0,7%), đóng cửa ở mức 1.867,9 điểm, chỉ số tăng điểm với lực cầu mạnh tập trung ở nhóm các cổ phiếu Nhà nước nắm giữ phần lớn cổ phần như BID, VCB, CTG hay GAS. Trong khi đó, nhóm Bất động sản tiếp tục gặp áp lực bán mạnh và hạn chế đà tăng của VN-lndex.

Chúng tôi duy trì quan điểm xu hướng tăng của VN-Index sẽ tiếp diễn trong các phiên tới và đưa thị trường lên mục tiêu gần tại 1.900 và có thể xa hơn tại 1.930. Động lực của thị trường chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn do Nhà nước nắm quyền chi phối khi nhóm này được hưởng lợi từ Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ chính trị về việc phát triển kinh tế nhà nước. Ngoài ra, thanh khoản thị trường hôm nay vẫn ở mức cao với dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng và khối ngoại tiếp tục mua ròng hỗ trợ cho đà tăng của VN-lndex. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và theo dõi diễn biến của VN-lndex trong các phiên tới”.

Khả năng VN-Index sẽ tiếp tục dao động giằng co quanh 1.855-1.880 để kiểm tra cung cầu

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Spinning top cho thấy diễn biến giằng co quanh vùng đỉnh cao mới 1.850-1.880.

Ở khung đồ thị ngày, đường +DI neo ở vùng cao trên mốc 25, tuy nhiên đường ADX ở dưới mốc này cho thấy đà tăng của VN-Index đang có tín hiệu chậm lại với diễn biến giằng co khi lực cung xuất hiện. Chỉ số đang bám sát đường biên trên dải Bollinger hướng lên, cùng các chỉ báo RSI và MACD chưa có tín hiệu tạo đỉnh rõ ràng nên VN-Index sẽ tiếp tục nhịp tăng trong tuần tới, tuy nhiên cần chú ý vận động giằng co biên độ rộng khi những chỉ báo này đều đang ở vùng cao.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF đang hướng xuống thể hiện cho áp lực bán gia tăng trên thị trường. Chỉ số chung dường như vận động đi ngang quanh khu vực 1.855-1.880, chỉ báo MACD hạ dần độ cao nên khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục dao động giằng co quanh khu vực nêu trên để kiểm tra cung cầu trong phiên tới.

VN-Index trải qua một tuần giao dịch đầu năm với diễn biến tăng điểm ấn tượng với 3 phiên liên tiếp chinh phục mốc điểm cao mới. Động lực chính đến từ các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi dòng tiền tham gia mạnh mẽ ở các cổ phiếu này, đặc biệt là ở các phiên cuối tuần. Mặt khác, đà tăng cũng có sự lan tỏa nhất định sang một số nhóm ngành có vốn hóa trung bình trong hai phiên cuối tuần, nhưng đồng thời thị trường cũng ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi vẫn còn khá nhiều cổ phiếu chưa hưởng ứng cùng đà tăng của chỉ số chung hoặc thậm chí tiếp tục dò đáy. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với cổ phiếu đang trong đà tăng mạnh, bên cạnh đó có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư mới ở những nhóm ngành/cổ phiếu có kỳ vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2026 để canh giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của chỉ số trong các phiên tiếp theo”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.