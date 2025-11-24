Tăng vốn, cải thiện hiệu quả và thay đổi nhân sự: ABBank bước vào chu kỳ phát triển mới

Giá vàng trong nước và thế giới
Ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 3.600 tỷ đồng, ABBank tiếp tục có bước đi quan trọng khi điều chỉnh hai vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, cho thấy ABBank đang sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới.
Sự trở lại của ông Vũ Văn Tiền ở vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận được nhiều sự chú ý từ giới đầu tư. Cùng thời điểm, ABBank cũng bổ nhiệm nhân sự phụ trách đảm nhiệm quyền hạn Tổng Giám đốc từ ngày 14/11/2025.
Theo đánh giá của các chuyên gia ngành tài chính – ngân hàng, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo thể hiện định hướng rõ ràng của ABBank trong việc tinh gọn tổ chức, nâng cao năng lực điều hành và nhấn mạnh quản trị theo hướng hiệu quả – tập trung – số hóa. Đây là điều mà ông Vũ Văn Tiền đã từng nhấn mạnh tại các kỳ đại hội cổ đông trước đó.
Kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm 2025 đã tạo nền tảng quan trọng để ABBank thực hiện loạt quyết sách chiến lược. Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 2.300 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần cùng kỳ. Đến ngày 31/10, lợi nhuận lũy kế vượt 3.000 tỷ đồng, phản ánh sự cải thiện mạnh mẽ trong các mảng hoạt động cốt lõi.
Các chỉ tiêu tài chính khác cũng có sự chuyển biến đáng kể. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 16,5%, cho thấy khả năng tạo lợi nhuận trên vốn tốt hơn rõ rệt. Trong khi đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh về 33% trong 9 tháng và tiếp tục giảm xuống dưới 30% vào cuối tháng 10. Đây là các mức thể hiện khả năng kiểm soát chi phí và tăng hiệu quả vận hành đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang nỗ lực tối ưu hóa hoạt động để tăng khả năng cạnh tranh.
Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng thêm 3.600 tỷ đồng vốn điều lệ sẽ nâng quy mô vốn của ABBank lên gần 14.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành cho cổ đông hiện hữu và ESOP. Nguồn vốn mới giúp ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng, tăng cường đầu tư vào hệ thống công nghệ, nhân sự và quản trị rủi ro.
Ở góc độ thị trường, cổ phiếu ABB tiếp tục duy trì mức định giá hấp dẫn khi giá trị sổ sách đạt hơn 15.000 đồng/cổ phiếu nhưng hệ số P/B vẫn dưới 1 lần. Điều này cho thấy thị trường chưa phản ánh đầy đủ triển vọng tăng trưởng khi ABBank đang cải thiện hiệu quả kinh doanh và củng cố nền tảng vốn.
Sự kết hợp giữa ba yếu tố: hiệu quả kinh doanh cải thiện, bộ máy lãnh đạo được kiện toàn và năng lực tài chính được củng cố thông qua tăng vốn cho thấy ABBank đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng vững vàng hơn. Nhiều chuyên gia kỳ vọng rằng những thay đổi này sẽ tiếp tục tạo động lực cho ngân hàng trong thời gian tới, đặc biệt khi thị trường ngân hàng đang phân hóa mạnh theo năng lực quản trị và hiệu quả vận hành.
Bộ Tài chính kiến nghị bổ sung nhiều quy định riêng để xử lý chi phí các dự án không thành công, cơ chế tăng vốn điều lệ và phân cấp thẩm quyền khấu hao tài sản đối với PVN nhằm tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, tăng tính chủ động cho PVN...
Các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên tăng thêm để phục vụ cải cách tiền lương năm 2026. Ngoài ra, 70% số tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 sẽ được đưa trực tiếp vào quỹ cải cách tiền lương, cùng với 50% số tăng thu các năm 2024–2026…
Cục Thuế yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô và xe máy mới để chính thức đưa vào áp dụng từ ngày 1/1/2026…
Sau vài phiên điều chỉnh nhẹ, tỷ giá USD trên thị trường tự do bật tăng mạnh trong ngày 24/11, tiến sát ngưỡng 27.900 VND/USD – mức giá bán ra từng được thiết lập vào ngày 14/11 và cũng là đỉnh cao nhất kể từ đầu năm 2025…
Các chuyên gia và cơ quan quản lý kỳ vọng việc nâng cấp từ QR chuyển tiền lên QR thanh toán sẽ giúp các giao dịch thương mại được ghi nhận đầy đủ theo chu trình “hàng hóa – tiền – hoá đơn”. Mọi công đoạn đều được kết nối trực tuyến, đảm bảo tính minh bạch và khép kín. Một hệ sinh thái như vậy sẽ thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng.
