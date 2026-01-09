Mcredit: Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 09/01/2026
P.V
09/01/2026, 11:19
Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa được vinh danh Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report công bố. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận toàn diện quy mô hoạt động, hiệu quả tài chính, tốc độ tăng trưởng bền vững và năng lực quản trị doanh nghiệp của Mcredit trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng nhiều biến động.
Bảng xếp hạng Top 500 của Vietnam Report được xây dựng dựa trên hệ thống tiêu chí chặt chẽ, bao gồm: doanh thu thực tế, tổng tài sản, quy mô vốn, hiệu quả sử dụng nguồn lực, mức độ minh bạch tài chính và uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Việc Mcredit được xướng tên trong danh sách này không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh tích cực, mà còn khẳng định nền tảng vận hành ổn định, chiến lược phát triển có chiều sâu và năng lực thích ứng linh hoạt trước những thay đổi của môi trường kinh tế.
Thành tựu này là kết tinh của tầm nhìn dài hạn, chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, kiên định với sứ mệnh “tài chính vì con người” cùng nỗ lực bền bỉ của toàn thể đội ngũ Mcredit trong việc xây dựng các giải pháp tài chính minh bạch, có trách nhiệm, hướng tới giá trị xã hội. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng và đối tác đã, đang và sẽ đồng hành cùng Mcredit trên hành trình phát triển.
Đặc biệt, việc ghi danh Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 là một thành quả đáng tự hào, mang ý nghĩa mở đầu đầy tích cực cho hành trình MC10 – kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Mcredit. Dấu mốc này không chỉ ghi nhận chặng đường đã qua, mà còn tiếp thêm động lực để Mcredit bước vào giai đoạn phát triển mới với nội lực vững vàng, khát vọng bứt phá và cam kết dài hạn đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam, góp phần kiến tạo một Việt Nam: Xanh hơn - Nhân văn hơn – Thịnh vượng hơn.
Trong ngắn hạn, áp lực từ việc điều chỉnh một chỉ số giá hàng hóa cơ bản có thể gây áp lực giảm giá lên vàng...
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, sau nhiều cú sốc chưa từng có, kinh tế Việt Nam vẫn dẫn đầu khu vực và thế giới. Nền tảng vĩ mô ổn định cùng các động lực tăng trưởng mới đang được chuẩn bị, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới…
Số vàng 127 tấn đó - được vận chuyển bằng đường hàng không trong thời gian 5 năm - sau đó đã được cơ quan hải quan của Thụy Sỹ truy dấu...
Theo dự thảo thay thế Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg, Nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn tại các lĩnh vực mua bán nợ và thị trường chứng khoán. Quyết định này nhằm đảm bảo ổn định thị trường, củng cố niềm tin nhà đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ công ích quan trọng…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: