Trang chủ Tài chính

Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu sau một tuần

Kỳ Phong

09/01/2026, 13:18

Đến ngày 8/1/2026, lãi suất VND liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm sâu 5,1 điểm phần trăm so với 31/12/2025, thời điểm doanh số kỳ hạn qua đêm gần 1,25 triệu tỷ đồng, gấp 8-10 lần so với bình quân…

Thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định trở lại trong những ngày đầu năm 2026.
Thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định trở lại trong những ngày đầu năm 2026.

Lãi suất liên ngân hàng bằng VND ghi nhận mức giảm sâu trong ngày 08/01/2026 so với thời điểm cuối năm 2025. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm từ 8,7%/năm ngày 31/12/2025 xuống còn 3,6%/năm vào ngày 8/1/2026, tương đương mức giảm 5,1 điểm phần trăm. Các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng cũng lần lượt giảm 4,8 điểm phần trăm; 4,1 điểm phần trăm và 1,8 điểm phần trăm so với ngày 31/12, giao dịch ở các mức 1 tuần 4,3%/năm; 2 tuần 5,1%/năm và 1 tháng 6,3%/năm.

Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng bằng USD chỉ điều chỉnh nhẹ ở tất cả các kỳ hạn, dao động từ 3,65% đến 3,79%/năm tại ngày 8/1/2026, cho thấy nhu cầu ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng không biến động lớn.

Diễn biến này phản ánh trạng thái thanh khoản hệ thống ngân hàng đã được cải thiện đáng kể, sau khi căng thẳng vốn vào cuối năm qua đi.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.
Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Tháng 12/2025, lãi suất VND liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất 1 tuần – 6 tháng tăng từ 1,51 – 2,79 đpt, lên lần lượt 8,61%, 8,38%, 7,53%, 8,42% và 7,31%/năm. Lãi suất 9 tháng đạt 7,3% (tăng 0,78 đpt). Trong cả tháng 12, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì mua giấy tờ có giá ở hầu hết các kỳ hạn trên kênh OMO với tổng giá trị gần 413.700 tỷ đồng.

Doanh số giao dịch liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng vọt vào 31/12/2025 và giảm sâu sau đó (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)
Doanh số giao dịch liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng vọt vào 31/12/2025 và giảm sâu sau đó (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)

Sau khi thanh khoản hệ thống ổn định trở lại, Ngân hàng Nhà nước hút ròng trở lại 3 phiên liên tiếp trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026.

Bơm/hút ròng của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở từ 1/12/2025 đến 8/1/2026.
Bơm/hút ròng của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở từ 1/12/2025 đến 8/1/2026.

Phiên 8/1, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.

Tổng cộng có 2.048,21 tỷ đồng trúng thầu, trong đó không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày; có 890,90 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày; 764,17 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 393,14 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Có 8.922,59 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, hôm qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 6.874,38 tỷ đồng từ thị trường. Chốt phiên 8/1, có 349.952,30 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất

16:38, 01/01/2026

Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất

Lãi suất huy động phân hóa, có ngân hàng tăng hơn 2 điểm phần trăm so với đầu năm

14:19, 24/12/2025

Lãi suất huy động phân hóa, có ngân hàng tăng hơn 2 điểm phần trăm so với đầu năm

Ngân hàng Nhà nước: Bám sát thị trường, can thiệp kịp thời để ổn định lãi suất và tỷ giá

15:57, 05/12/2025

Ngân hàng Nhà nước: Bám sát thị trường, can thiệp kịp thời để ổn định lãi suất và tỷ giá

Từ khóa:

diễn biến lãi suất 2026 lãi suất liên ngân hàng USD lãi suất liên ngân hàng VND ngân hàng nhà nước thanh khoản hệ thống ngân hàng tình hình thị trường tài chính

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng mạnh trong phiên sáng

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng mạnh trong phiên sáng

Trong phiên giao dịch sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tăng phổ biến là 1,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, biên độ tăng đối với giá vàng nhẫn nhẹ hơn so với vàng miếng…

Mcredit: Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Mcredit: Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa được vinh danh Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report công bố. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận toàn diện quy mô hoạt động, hiệu quả tài chính, tốc độ tăng trưởng bền vững và năng lực quản trị doanh nghiệp của Mcredit trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng nhiều biến động.

Giá vàng hồi phục mạnh trong lúc chờ báo cáo việc làm Mỹ

Giá vàng hồi phục mạnh trong lúc chờ báo cáo việc làm Mỹ

Trong ngắn hạn, áp lực từ việc điều chỉnh một chỉ số giá hàng hóa cơ bản có thể gây áp lực giảm giá lên vàng...

Bộ Tài chính nêu 5 điểm nhấn chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới

Bộ Tài chính nêu 5 điểm nhấn chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, sau nhiều cú sốc chưa từng có, kinh tế Việt Nam vẫn dẫn đầu khu vực và thế giới. Nền tảng vĩ mô ổn định cùng các động lực tăng trưởng mới đang được chuẩn bị, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới…

Đằng sau việc Venezuela vận chuyển 127 tấn vàng tới Thụy Sỹ

Đằng sau việc Venezuela vận chuyển 127 tấn vàng tới Thụy Sỹ

Số vàng 127 tấn đó - được vận chuyển bằng đường hàng không trong thời gian 5 năm - sau đó đã được cơ quan hải quan của Thụy Sỹ truy dấu...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

1

Siết quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

Dân sinh

2

Hợp tác phân phối bất động sản trên nền tảng số

Bất động sản

3

Bộ Khoa học và Công nghệ có 14 đơn vị sự nghiệp công lập

Kinh tế số

4

Sáu nhóm nhiệm vụ đưa Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

Kinh tế số

5

Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu sau một tuần

Tài chính

