Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu sau một tuần

Đến ngày 8/1/2026, lãi suất VND liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm sâu 5,1 điểm phần trăm so với 31/12/2025, thời điểm doanh số kỳ hạn qua đêm gần 1,25 triệu tỷ đồng, gấp 8-10 lần so với bình quân…

Lãi suất liên ngân hàng bằng VND ghi nhận mức giảm sâu trong ngày 08/01/2026 so với thời điểm cuối năm 2025. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm từ 8,7%/năm ngày 31/12/2025 xuống còn 3,6%/năm vào ngày 8/1/2026, tương đương mức giảm 5,1 điểm phần trăm. Các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng cũng lần lượt giảm 4,8 điểm phần trăm; 4,1 điểm phần trăm và 1,8 điểm phần trăm so với ngày 31/12, giao dịch ở các mức 1 tuần 4,3%/năm; 2 tuần 5,1%/năm và 1 tháng 6,3%/năm.

Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng bằng USD chỉ điều chỉnh nhẹ ở tất cả các kỳ hạn, dao động từ 3,65% đến 3,79%/năm tại ngày 8/1/2026, cho thấy nhu cầu ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng không biến động lớn.

Diễn biến này phản ánh trạng thái thanh khoản hệ thống ngân hàng đã được cải thiện đáng kể, sau khi căng thẳng vốn vào cuối năm qua đi.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Tháng 12/2025, lãi suất VND liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất 1 tuần – 6 tháng tăng từ 1,51 – 2,79 đpt, lên lần lượt 8,61%, 8,38%, 7,53%, 8,42% và 7,31%/năm. Lãi suất 9 tháng đạt 7,3% (tăng 0,78 đpt). Trong cả tháng 12, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì mua giấy tờ có giá ở hầu hết các kỳ hạn trên kênh OMO với tổng giá trị gần 413.700 tỷ đồng.

Doanh số giao dịch liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng vọt vào 31/12/2025 và giảm sâu sau đó (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)

Sau khi thanh khoản hệ thống ổn định trở lại, Ngân hàng Nhà nước hút ròng trở lại 3 phiên liên tiếp trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026.

Bơm/hút ròng của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở từ 1/12/2025 đến 8/1/2026.

Phiên 8/1, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.

Tổng cộng có 2.048,21 tỷ đồng trúng thầu, trong đó không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày; có 890,90 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày; 764,17 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 393,14 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Có 8.922,59 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, hôm qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 6.874,38 tỷ đồng từ thị trường. Chốt phiên 8/1, có 349.952,30 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.