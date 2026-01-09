Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu sau một tuần

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 09/01/2026
Đến ngày 8/1/2026, lãi suất VND liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm sâu 5,1 điểm phần trăm so với 31/12/2025, thời điểm doanh số kỳ hạn qua đêm gần 1,25 triệu tỷ đồng, gấp 8-10 lần so với bình quân…
Lãi suất liên ngân hàng bằng VND ghi nhận mức giảm sâu trong ngày 08/01/2026 so với thời điểm cuối năm 2025. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm từ 8,7%/năm ngày 31/12/2025 xuống còn 3,6%/năm vào ngày 8/1/2026, tương đương mức giảm 5,1 điểm phần trăm. Các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng cũng lần lượt giảm 4,8 điểm phần trăm; 4,1 điểm phần trăm và 1,8 điểm phần trăm so với ngày 31/12, giao dịch ở các mức 1 tuần 4,3%/năm; 2 tuần 5,1%/năm và 1 tháng 6,3%/năm.
Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng bằng USD chỉ điều chỉnh nhẹ ở tất cả các kỳ hạn, dao động từ 3,65% đến 3,79%/năm tại ngày 8/1/2026, cho thấy nhu cầu ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng không biến động lớn.
Diễn biến này phản ánh trạng thái thanh khoản hệ thống ngân hàng đã được cải thiện đáng kể, sau khi căng thẳng vốn vào cuối năm qua đi.
Tháng 12/2025, lãi suất VND liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất 1 tuần – 6 tháng tăng từ 1,51 – 2,79 đpt, lên lần lượt 8,61%, 8,38%, 7,53%, 8,42% và 7,31%/năm. Lãi suất 9 tháng đạt 7,3% (tăng 0,78 đpt). Trong cả tháng 12, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì mua giấy tờ có giá ở hầu hết các kỳ hạn trên kênh OMO với tổng giá trị gần 413.700 tỷ đồng.
Sau khi thanh khoản hệ thống ổn định trở lại, Ngân hàng Nhà nước hút ròng trở lại 3 phiên liên tiếp trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026.
Phiên 8/1, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.
Tổng cộng có 2.048,21 tỷ đồng trúng thầu, trong đó không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày; có 890,90 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày; 764,17 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 393,14 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Có 8.922,59 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.
Như vậy, hôm qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 6.874,38 tỷ đồng từ thị trường. Chốt phiên 8/1, có 349.952,30 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.
Trong phiên giao dịch sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tăng phổ biến là 1,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, biên độ tăng đối với giá vàng nhẫn nhẹ hơn so với vàng miếng…
Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa được vinh danh Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report công bố. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận toàn diện quy mô hoạt động, hiệu quả tài chính, tốc độ tăng trưởng bền vững và năng lực quản trị doanh nghiệp của Mcredit trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng nhiều biến động.
Trong ngắn hạn, áp lực từ việc điều chỉnh một chỉ số giá hàng hóa cơ bản có thể gây áp lực giảm giá lên vàng...
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, sau nhiều cú sốc chưa từng có, kinh tế Việt Nam vẫn dẫn đầu khu vực và thế giới. Nền tảng vĩ mô ổn định cùng các động lực tăng trưởng mới đang được chuẩn bị, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: