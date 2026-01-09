Ngân hàng Khu vực 2: Giữ nhịp tăng trưởng, đồng hành cũng mục tiêu hai con số

Năm 2025, tín dụng trên địa bàn NHNN Khu vực 2 tăng 13,5%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP của TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Trên nền tảng đó, ngành ngân hàng năm 2026 tiếp tục đồng hành cùng các mục tiêu phát triển của khu vực với sự chủ động, an toàn và quyết liệt…

Ngày 9/1, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 đã tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2026 trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhận định dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng với những kết quả đạt được và tinh thần chủ động, ngành ngân hàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm 2026 với kế hoạch hành động quyết liệt và toàn diện. Nhìn lại năm 2025, với những kết quả nổi bật của ngành ngân hàng Khu vực 2, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ghi nhận những cố gắng và nỗ lực vượt bậc. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn hệ thống phải sắp xếp, triển khai hợp nhất bộ máy với nhiều yêu cầu mới.

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG

Báo cáo tại Hội nghị, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, cho biết trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã tổ chức triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Theo ông Tuấn, mối quan hệ này thể hiện rõ ở hai khía cạnh.

Trong đó, ngân hàng là kênh dẫn vốn chủ đạo của nền kinh tế địa phương, thông qua việc tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh trọng điểm, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và mở rộng quy mô, qua đó thúc đẩy tăng trưởng GRDP.

Đồng thời, ngân hàng trực tiếp đóng góp vào cơ cấu kinh tế với tư cách là ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao; hoạt động của các tổ chức tín dụng, cùng mạng lưới rộng khắp và giải pháp tài chính hiện đại, đã đóng góp đáng kể cho ngân sách và sự phát triển của mỗi địa phương.

“TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai cùng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Khi Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Khu thương mại tự do và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào vận hành, nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính chất lượng cao sẽ gia tăng, mở ra dư địa mới cho ngành ngân hàng”, ông Võ Minh Tuấn cho biết.

CHỦ ĐỘNG, HIỆU QUẢ, AN TOÀN VÀ TIÊN PHONG

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kết quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 trong năm qua minh chứng rõ nét cho tinh thần: “Chủ động, Hiệu quả, An toàn, Tiên phong”.

Về tính chủ động, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, thể hiện qua việc xử lý hơn 5.500 hồ sơ, tăng 84% bình quân tháng so với nửa đầu năm. Đồng thời, cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình tới người dân.

“Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 là đơn vị đầu tiên trong cả nước đạt số lượng triển khai dịch vụ công trực tuyến cao nhất. Hệ thống mới được đưa vào vận hành từ ngày 15/12, nhưng đến nay khoảng 70% hồ sơ trực tuyến đã được xử lý, cho thấy quyết tâm và nỗ lực rất lớn của Khu vực 2”, ông Dũng nhấn mạnh.

Hoạt động kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực với doanh số giải ngân trên 881.000 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch, qua đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương, thể hiện qua GRDP của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,03% và tỉnh Đồng Nai là 9,63%.

Về tính an toàn và vai trò tiên phong, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đạt mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 13,5%, khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, tiêu biểu là việc triển khai thanh toán tuyến metro số 1. Đồng thời, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí trên 25 tỷ đồng cùng nhiều phong trào thi đua thiết thực, lan tỏa động lực.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, phát biểu tại hội nghị.

Bước sang năm 2026 - năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, ngành ngân hàng đứng trước nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trên cơ sở định hướng chung, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh một số trọng tâm lớn đối với Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2.

Thứ nhất, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số một cách toàn diện, hiệu quả, tiếp tục phát triển dịch vụ công trực tuyến toàn trình, rình, lấy chuyển đổi số làm công cụ then chốt.

Thứ hai, nâng cao năng lực dự báo và thực thi chính sách. Cần chủ động bám sát diễn biến thị trường để tham mưu, điều hành tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng và lĩnh vực thế mạnh của vùng như logistics, công nghiệp chế biến, xuất khẩu.

Thứ ba, thực hiện các Nghị quyết chiến lược. Trong đó tập trung triển khai có hiệu quả, mang tính thực thi cao các nội dung tại Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68

Thứ tư, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tài chính chất lượng cao để đón đầu các cơ hội từ sân bay Long Thành và các khu thương mại tự do.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị.

Về phía Thành phố, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố định hướng đẩy mạnh tín dụng cho cả các động lực tăng trưởng truyền thống lẫn các lĩnh vực mới như Trung tâm Tài chính quốc tế, cảng biển – logistics, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và số. Do đó, ông Vinh đề nghị ngành ngân hàng được đề nghị xây dựng các gói tín dụng đặc thù, ưu đãi, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cần tăng cường quản lý, giám sát an toàn vĩ mô trong bối cảnh quy mô đối tượng giám sát gia tăng sau sáp nhập, kịp thời cảnh báo rủi ro, bảo đảm hệ thống tổ chức tín dụng hoạt động ổn định.

“Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, đưa vốn đến đúng địa chỉ, thủ tục nhanh gọn, lãi suất hợp lý, qua đó tăng cường vai trò đồng hành của ngân hàng với doanh nghiệp và người dân”, ông Vinh nhận định.