Việt Nam – EAEU tăng tốc hợp tác, mở hướng kết nối hàng không

Ông Bakytzhan Sagintayev, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Kinh tế Á-Âu, cho biết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác Việt Nam – EAEU và Việt Nam – Kazakhstan, nhất trí tháo gỡ các vướng mắc, trong đó có việc mở các đường bay giữa Việt Nam và các nước thành viên EAEU.

Chiều 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phạm Minh Chính đã tiếp ông Bakytzhan Sagintayev, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của Hội đồng EAEU và cá nhân Chủ tịch Hội đồng trong thúc đẩy triển khai các cam kết của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EAEU, Thủ tướng cho rằng chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên trao đổi, đề xuất giải pháp tăng cường quan hệ tổng thể, đặc biệt là hợp tác kinh tế – thương mại giữa Việt Nam và EAEU, khối gồm 5 quốc gia: Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á - Âu Bakytzhan Sagintayev. Ảnh: TTXVN

Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực sau 10 năm ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EAEU. Hiệp định đã trở thành khuôn khổ pháp lý hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho thương mại song phương.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EAEU tăng bình quân gần 30%/năm giai đoạn 2017–2018, đạt đỉnh trên 6,3 tỷ USD năm 2021; năm 2025 đạt gần 6 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2024 và tiệm cận mức trước đại dịch Covid-19.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục khai thác tốt hơn Hiệp định, mở cửa thị trường sâu rộng hơn, thúc đẩy thương mại và đầu tư trên cơ sở phát huy các thế mạnh bổ trợ, bảo đảm lợi ích hài hòa và chia sẻ rủi ro.

Việt Nam đề nghị các nước EAEU tăng cường phối hợp xử lý vướng mắc kỹ thuật; xem xét xóa bỏ các biện pháp phòng vệ ngưỡng, nâng hạn ngạch đối với một số mặt hàng, mở rộng nhập khẩu các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh như nông sản, thủy hải sản, điện tử.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu phát triển chuỗi cung ứng, vận tải biển, đường sắt và logistics nhằm tăng cường kết nối hàng hóa giữa Việt Nam với khu vực Trung Á và các nước thành viên EAEU; trong đó, Việt Nam đang thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn với Trung Quốc để vươn tới Trung Á.

Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu, đánh giá khả năng điều chỉnh Hiệp định cho phù hợp bối cảnh mới, trên cơ sở tổng kết toàn diện việc thực thi, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Trao đổi về hợp tác song phương với Kazakhstan, Thủ tướng khẳng định quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025.

Việt Nam đề nghị tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế; mở Cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại Trung Á đặt tại Kazakhstan và nghiên cứu mở đường bay Việt Nam – Astana.

Chủ tịch Hội đồng EAEU đánh giá cao đóng góp của Thủ tướng trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EAEU; tin tưởng thời gian tới, quan hệ hai bên sẽ tiếp tục củng cố, phát triển mạnh mẽ và cho biết tất cả các thành viên đều muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam; khẳng định quan hệ Việt Nam - Kazakhstan có rất nhiều triển vọng phát triển tốt đẹp hơn nữa.

Thông tin với Thủ tướng về kết quả làm việc trong chuyến thăm lần này với Bộ trưởng Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng EAEU đề nghị phát huy hơn nữa cơ chế Ủy ban Hỗn hợp thực thi Hiệp định Việt Nam – EAEU.

Nhất trí cao với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Bakytzhan Sagintayev cho biết sẽ tích cực thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa Việt Nam – EAEU và Việt Nam - Kazakhstan cũng như tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác như Thủ tướng đã có ý kiến, trong đó có việc thúc đẩy thiết lập đường bay giữa Việt Nam với tất cả các nước thành viên EAEU.

Khẳng định Việt Nam và khối EAEU có nhu cầu tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới và tiềm năng hợp tác giữa hai bên rất lớn với tin cậy chính trị cao, hai bên nhất trí tổ chức kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EAEU trong năm 2026; thúc đẩy triển khai hợp tác chuyển đổi số…