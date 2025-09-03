Thứ Tư, 03/09/2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2024

Trạng thái ngược chiều chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương

Trạng thái ngược chiều chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương

Ngày 12/1/2024, cả Mỹ và Trung Quốc đều công bố số liệu CPI tháng 12/2023. Hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu đang đi về hai hướng khác nhau: lạm phát và giảm phát; nhưng cả hai hướng đều sẽ tác động tiêu cực với kinh tế thế giới nói chung và với nền kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2024....

Những yếu tố tác động đến mặt bằng lãi suất năm 2024

Những yếu tố tác động đến mặt bằng lãi suất năm 2024

Các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất huy động và cho vay có thể tiếp tục giảm nhẹ, bình quân kỳ vọng giảm 0,3-0,4 % trong quý 1/2024 và giảm 0,2 % trong cả năm 2024…

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: