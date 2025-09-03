Trạng thái ngược chiều chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương

Ngày 12/1/2024, cả Mỹ và Trung Quốc đều công bố số liệu CPI tháng 12/2023. Hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu đang đi về hai hướng khác nhau: lạm phát và giảm phát; nhưng cả hai hướng đều sẽ tác động tiêu cực với kinh tế thế giới nói chung và với nền kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2024....