Một “giấc mơ Mỹ” theo cách rất Chanel

Với những ai yêu Chanel, bộ sưu tập Métiers d’Art luôn được ví như một món quà mùa lễ hội. Năm nay, đây là bộ sưu tập Métiers d’Art đầu tiên của Matthieu Blazy, mở ra một chương mới cho nhà mốt Pháp sau giai đoạn chuyển tiếp đầy thận trọng…

Chỉ hai tháng trước tại Paris, Blazy đã có màn ra mắt gây tiếng vang giữa hàng loạt “tân binh” sáng tạo. Còn lần này, tại New York, anh không chỉ đáp ứng kỳ vọng mà vượt xa nó. Chanel Métiers d’Art 2026 có thể gói gọn trong hai chữ: choáng ngợp.

Nếu ở bộ sưu tập Xuân – Hè 2026, Blazy đặt Chanel trong một “vũ trụ” siêu hình với những hành tinh phát sáng lơ lửng, thì Métiers d’Art 2026 lại làm điều ngược lại: kéo sự thanh lịch bất khả xâm phạm ấy xuống… lòng đất. Một lựa chọn táo bạo, đối lập hoàn toàn với Grand Palais hay những điểm đến nghỉ dưỡng xa xỉ quen thuộc.

Trong một đêm mưa tháng 12, giới mộ điệu được dẫn xuống sân ga Bowery – nơi thời gian như ngưng đọng – để chứng kiến Chanel trở lại thành phố không bao giờ ngủ.

Giữa một sân ga tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động ở Bowery, Matthieu Blazy dựng nên New York của ký ức và hiện tại: thô ráp, hoài niệm, không ngừng chuyển động. Đó là nơi di sản thủ công Pháp của Chanel đối thoại trực diện với năng lượng đô thị Mỹ - thành phố từng mê hoặc Gabrielle Chanel gần một thế kỷ trước.

Chanel giới thiệu bộ sưu tập thời trang cao cấp tại một sân ga tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động ở Bowery, New York.

"Tàu điện ngầm New York thuộc về tất cả mọi người. Ai cũng sử dụng nó: có sinh viên và những người tạo ra sự thay đổi; có chính khách và cả thanh thiếu niên," Blazy nói trong một tuyên bố được phát hành sau buổi trình diễn. "Đó là một nơi đầy những cuộc gặp gỡ bí ẩn nhưng tuyệt vời, một sự va chạm của các hình mẫu văn hóa đại chúng, nơi mọi người đều có nơi để đến và mỗi người đều độc đáo trong cách ăn mặc của mình".

Các bộ sưu tập Métiers d’art là dấu ấn đặc trưng của Chanel. Kể từ năm 2002, mỗi năm một lần, Chanel tôn vinh kỹ nghệ thủ công độc đáo của nước Pháp, yếu tố cốt lõi làm nên mọi sáng tạo của thương hiệu.

Năm nay, ánh sáng kim loại, bảng màu của bê tông và thép, những phom dáng chuẩn mực được xử lý bằng kỹ nghệ Métiers d’Art trứ danh, tất cả trở thành ngôn ngữ để Blazy kể câu chuyện New York theo cách riêng của mình. Blazy “hồi sinh” nhà ga cũ bằng âm thanh tàu chạy rền vọng, những chiếc điện thoại công cộng nhuốm màu hoài niệm và ba hàng ghế gỗ dựng ngay trên đường ray.

Trước khi show bắt đầu, một đoạn phim ngắn lãng mạn với Margaret Qualley và A$AP Rocky mở ra câu chuyện tình giữa nhịp sống cuồng nhiệt của thành phố. Khi đoàn tàu MTA thật chậm rãi trượt vào sân ga, hơn 80 người mẫu tỏa ra khắp không gian trong điều Blazy gọi là “sự hỗn loạn vui tươi”. “Điều tuyệt nhất ở New York là bạn không bao giờ biết mình sẽ gặp ai trên tàu điện ngầm,” anh nói. Và đó cũng là triết lý của bộ sưu tập.

Sàn diễn trở thành lát cắt xã hội: sinh viên, quý bà Upper East Side, fashionista vội vã, nữ doanh nhân thập niên 80, “Coco giả tưởng” trong váy flapper tua rua, hay thậm chí một “Clark Kent phiên bản Chanel”. Alex Consani xuất hiện trong suit pinstripe phóng đại; Anok Yai bước ra từ toa tàu với chân váy xanh họa tiết báo nhiều tầng, tay cầm tờ báo “Chanel” như một đạo cụ điện ảnh…

Blazy kể câu chuyện về mọi phiên bản mà phụ nữ có thể trở thành. Ở đây, sự thanh lịch không còn là đặc quyền – mà là trạng thái linh hoạt, có thể khoác hờ trên tay, buộc ngang hông, hay mặc cùng áo mưa trong suốt và denim.

Những kỹ thuật thủ công Métiers d’Art Lesage như Lemarié, Montex vẫn hiện diện với độ tinh xảo tuyệt đối. Nhưng Blazy từ chối biến nó thành di vật trưng bày. “Không phải thêu nhiều là tốt hơn, mà là khi đường thêu có lý do để tồn tại,” anh chia sẻ. Mỗi nhân vật có một hệ trang trí riêng, nhưng cùng hòa vào một “phản ứng hóa học” chung.

Tweed được làm mềm, bouclé giả dạng flannel, denim đứng cạnh váy dạ hội lông vũ. Art Deco hiện lên qua nhịp hình học ánh kim gợi mặt tiền skyscraper. Bảng màu đen trắng truyền thống bị phá vỡ bởi sắc neon, hồng hoàng hôn, vàng taxi. Họa tiết da báo biểu tượng từng gắn với Coco trở lại như một tuyên ngôn bản năng giữa đô thị. Chiếc áo sequin “I <3 New York” nháy mắt với graffiti Lagerfeld Xuân–Hè 2014, nhắc rằng Chanel chưa từng sợ bị sao chép vì bản thân họ luôn đi trước.

Trước đây, việc đưa Chanel xuống ga tàu điện ngầm từng gây tranh cãi. Nhưng nếu nhìn lại, tinh thần ban sơ của Gabrielle Chanel chưa bao giờ là dựng nên một chuẩn mực xa xỉ xa cách. Bà trao cho phụ nữ tự do: thoát khỏi corset, thoát khỏi quy tắc, rời xa những khuôn phép cứng nhắc.

Blazy tiếp nối điều đó bằng ngôn ngữ của thế kỷ 21: váy mặc ngoài quần, layering táo bạo, những trang phục bình thường được nâng cấp, phụ kiện trở thành “tuyên ngôn vi mô”… Giá trị không còn nằm ở phân cấp trang phục, mà ở cách người mặc sử dụng chúng trong đời sống thật.

“Tôi chỉ muốn có khoảng thời gian vui vẻ… điều gì đó đẹp đẽ và thú vị – đó là những gì chúng ta cần mang đến trong ngành thời trang,” Blazy nói. Chanel Métiers d’Art 2026 chính là khoảnh khắc thời trang haute couture va chạm streetwear; phong cách Pháp tinh xảo gặp Mỹ nổi loạn. Rời sân ga Bowery, người ta mang theo cảm giác lâng lâng như một “giấc mơ Mỹ” rất Chanel: tự do vẫn là món xa xỉ lớn nhất.