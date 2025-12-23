VN-Index có khả năng rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại quanh khu vực đỉnh cũ

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/12/2025

Kết phiên VN-Index tăng 21,12 điểm, tương đương 1,21% lên mốc 1.772,15 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 1,76 điểm, tương đương 0,68% lên 257,23 điểm.

VN-Index đã tiến tới sát vùng đỉnh cũ, áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ sớm xuất hiện

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index mở gap tăng điểm ngay từ đầu phiên nhờ sự bứt phá mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao nhưng giảm nhẹ so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm điểm. Đồng thời, chỉ số đã tiến tới sát vùng đỉnh cũ, áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ sớm xuất hiện.

Trên đồ thị khung giờ, sau nhịp tăng mạnh bám sát dải trên của dải Bollinger, VN-Index đang tạo nền tích lũy mới quanh vùng đỉnh ngắn hạn 1.765-1.775 điểm. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục dao động tích lũy trong vùng này trước khi hướng tới thử thách vùng đỉnh lịch sử 1.790-1.800 điểm”.

Các nhà đầu tư nên thận trọng giao dịch và quản trị rủi ro tập trung khi giá đang ở vùng kháng cự

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Chỉ số VN-Index có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mức 1.772,15 điểm, tăng 21,12 điểm (1,21%) so với phiên trước đó. Bất chấp độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi có 11/18 nhóm ngành giảm điểm, đà tăng của chỉ số được tập trung vào một vài cổ phiếu vốn hoá lớn như VIC, VHM, VRE, STB.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này thực hiện mua ròng trên sàn HSX, và bán ròng trên hai sàn còn lại. Cuối phiên, thị trường giảm điểm nhẹ tại vùng kháng cự 1.770 điểm cho thấy sự lưỡng lự nhất định của thị trường, tuy vậy, chưa có dấu hiệu của việc thay đổi đà tăng điểm. Các nhà đầu tư nên thận trọng giao dịch và quản trị rủi ro tập trung khi giá đang ở vùng kháng cự”.

VN-Index hướng đến kháng cự gần nhất, vùng giá cao nhất tháng 10/2025 quanh 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Tiếp diễn phiên tăng điểm mạnh, dưới ảnh hưởng dẫn dắt thị trường của nhóm cổ phiếu Vingroup, VN-Index tiếp tục tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hướng đến vùng 1.770 điểm. Tuy nhiên mức độ phân hóa mạnh, điển hình như diễn biến trái chiều của 02 cổ phiếu ngân hàng là STB và LPB trước thông tin liên quan trên thị trường. Kết phiên VN-Index tăng 21,12 điểm (+1,21%) lên mức 1.772,15 điểm với giá kết phiên lập đỉnh cao mới, hướng đến vùng giá cao nhất ngày 14/10/2025 quanh 1.795 điểm. Trong khi VN30 tăng 27,59 điểm (+1,39%) lên mức 2.012,87 điểm, vượt mốc tâm lý 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tiêu cực với 212 mã giảm giá. Chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm vốn hóa trung bình nhỏ ở các nhóm thép, chứng khoán, bất động sản, khu công nghiệp, cao su, hóa chất, phân bón, xây dựng... 102 mã tăng giá, anh hưởng dẫn dắt thị trường tiếp tục là nhóm VinGroup, nổi bật ở một số mã ngân hàng, dầu khí, bán lẽ... 61 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm nhẹ so với phiên trước. Cho thấy áp lực điều chỉnh ở nhiều mã vẫn tương đối bình thường. Dòng tiền đang cải thiện, chất lượng thị trường cải thiện. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp với giá trị 715,3 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn 41I1G1000 kết phiên ở mức 2.015,0 điểm, tăng 0,90% so với phiên trước. Chênh lệch dương 2,13 điểm so với VN30. Các kỳ hạn 41I1G2000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch từ 0,13 điểm đến -12,87 điểm, mở rộng âm ở các kỳ hạn lớn. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 2,9% so với phiên trước. Cho thấy các trader gia tăng các vị thế đầu cơ trong phiên, khá lạc quan ngắn hạn với VN30. Gia tăng phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 hướng đến kháng cự mạnh, vùng giá đỉnh tháng 10/2025. Xu hướng ngắn hạn của 41I1G1000 hướng đến vùng kháng cự 2.020 điểm - 2.040 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn 41I1G1000 là 36.286, tăng các vị thế nắm giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index dưới ảnh hưởng tích cực của VN30 đang tăng trưởng ngắn hạn, hướng đến kháng cự gần nhất, vùng giá cao nhất tháng 10/2025 quanh 1.800 điểm. Trong khi VN30 tương tự sẽ hướng đến vùng giá 2.030 điểm - 2.055 điểm, đây là vùng kháng cự mạnh quan trọng của chỉ số VN30 với áp lực bán ngắn hạn có thể gia tăng.

Sau giai đoạn thanh khoản thấp với ít cơ hội. Thị trường đã có diễn biến tích cực hơn. Tuy nhiên, khẳ năng sinh lợi vượt trội hiện cũng chỉ tập trung vào số ít mã hàng đầu trên thị trường. Trong khi đa phần vẫn chưa thể cải thiện xu hướng sau giai đoạn tích lũy kéo dài. Chúng tôi kỳ vọng chất lượng thị trường sẽ tiếp tục cải thiện tốt hơn, mở ra nhiều cơ hội giao dịch. Nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỉ trọng dựa dựa trên kỳ vọng, ước tính kết quả kinh doanh quí 4/2025 và triển vọng 2026. Trong đó chúng tôi đánh giá triển vọng các nhóm ngành sẽ duy trì tích cực trong năm 2026 là năng lượng, điện, bán lẽ-tiêu dùng, ngân hàng.... Chi tiết sẽ phân tích nhận định chuyên sâu trong bản tin chiến lược năm 2026.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn và hướng đến đỉnh lịch sử tại 1.795

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 21,1 điểm (+1,2%), đóng cửa ở mức 1.772,2 điểm. Chỉ số tăng điểm chủ yếu nhờ lực cầu tập trung vào các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM và VPL). Trong khi đó, lực bán xuất hiện ở các nhóm ngành lớn khác như Ngân hàng và Chứng khoán trong phiên chiều. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm với 212/375 mã giảm điểm trong phiên hôm nay.

Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn và hướng đến đỉnh lịch sử tại 1.795. Thanh khoản thị trường hôm nay tiếp tục cao hơn mức bình quân 20 phiên gần nhất cũng là yếu tố hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Tuy nhiên, với diễn biến phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng nhịp tăng này thiếu tính bền vững và có thể không kéo dài khi thị trường chủ yếu được kéo bởi nhóm Vingroup và thiếu đi sự hỗ trợ từ các nhóm ngành khác.

Trong đó, VN-Index tăng điểm nhưng thị trường phân hóa mạnh với số mã giảm chiếm ưu thế. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không mua đuổi trong các phiên tới và nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp, nhưng nhịp điều chỉnh này có thể nhanh chóng kết thúc trong phiên. Đồng thời, đà tăng của chỉ số VN-Index bị dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy độ rộng thị trường không tích cực và khả năng sẽ khiến nhà đầu tư thận trọng trở lại trong phiên kế tiếp. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn nên theo chiến lược “theo dõi dòng tiền” để nắm bắt các cơ hội ngắn hạn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để xem xét mua mới”.

VN-Index có khả năng sẽ ghi nhận các nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại quanh khu vực đỉnh cũ

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index tạo nến có dạng búa ngược (inverted hammer) đi cùng khoảng trống tăng giá với khối lượng giao dịch thấp, thể hiện áp lực chốt lời ngắn hạn khá mạnh tại vùng đỉnh cũ.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD vẫn đang hướng lên, tuy nhiên đường ADX chưa đồng thuận với đường +DI trên mốc 25, do đó VN-Index có khả năng sẽ ghi nhận các nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự quanh khu vực đỉnh cũ cũng như tích lũy thêm động lực trong những phiên tới, trước khi chỉ số có thể kéo dài hơn đà bứt phá đi lên.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục vận động với xu hướng tăng nhưng đã quay trở lại trong vùng Bollinger sau khi chạm Bollinger band trên. Đồng thời, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng lên, cho thấy lực cầu chủ động đang được duy trì trên thị trường. Nếu kiểm tra thành công kháng cự tại vùng đỉnh cũ hiện tại thì VN-Index được kỳ vọng tiếp tục hướng tới vùng 1.800 điểm trong ngắn hạn.

VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm tích cực trong phiên hôm nay nhờ lực cầu mạnh từ nhóm cổ phiếu Vingroup trong khi phần lớn thị trường đều trong diễn biến đi ngang hoặc kiểm tra lại các mốc kháng cự/hỗ trợ. Việc nhiều nhóm ngành/cổ phiếu đã điều chỉnh giảm về các vùng giá chiết khấu nhưng vẫn chưa thu hút được sự chú ý của dòng tiền trên thị trường và bật tăng cùng chỉ số chung cũng phần nào phản ánh sự phân hóa rõ nét trên thị trường hiện tại.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỉ trọng đối với những mã trong xu hướng đi lên ổn định, cơ cấu danh mục ở các mã suy yếu khi gặp kháng cự. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao trong phiên mà nên chọn thời điểm giải ngân khi xuất hiện các nhịp rung lắc điều chỉnh, và nên ưu tiên giao dịch theo hướng lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu mua mới trong giai đoạn này”.

Áp lực bán giá cao sẽ khiến VN-Index tăng trong sự giằng co, biên độ tăng giá là 1.770-1.795 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Áp lực bán giá cao sẽ khiến VN-Index tăng trong sự giằng co, biên độ tăng giá là 1.770-1.795 điểm. Trường hợp lực cung gia tăng đột ngột, hỗ trợ tại khu vực 1.750 điểm sẽ đóng vai trò thu hút hoạt động mua giá thấp, cân bằng áp lực bán và đồng thời củng cố quán tính tăng giá cho hoạt động vượt đỉnh trong giai đoạn tiếp theo”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.