Giá vàng chạm 4.500 USD/oz, lập kỷ lục lần thứ 50 trong năm 2025

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/12), đạt tới mức 4.500 USD/oz, cao chưa từng có trong lịch sử. Giá bạc cũng giữ đà tăng dữ dội và lần đầu tiên vượt qua mốc 70 USD/oz...

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ tăng 41,1 USD/oz, tương đương tăng 0,93%, đạt 4.485,7 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt 4.500,5 USD/oz.

Giá vàng giao tháng 2/2026 trên sàn COMEX tăng 0,8%, chốt phiên ở mức 4.505,7 USD/oz, sau khi lập kỷ lục ở mức 4.530,8 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 2,43 USD/oz, tương đương tăng 3,52%, đóng cửa ở mức 71,53 USD/oz. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giá bạc vượt qua ngưỡng 70 USD/oz. Kỷ lục mọi thời đại của giá bạc được thiết lập ở mức 71,63 USD/oz trong phiên này.

Trong những ngày cuối năm 2025, giá vàng đang được hỗ trợ mạnh mẽ bởi mối lo địa chính trị khi căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tăng cao, mối lo về các tài sản rủi ro khi có nhiều cảnh báo về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI), và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2026. Việc Fed có một chủ tịch mới trong năm tới cũng chứa đựng nhiều sự bất định và điều này được xem là một lý do quan trọng nữa để nhà đầu tư mua vàng.

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng về cuối năm, khối lượng giao dịch trên thị trường thường giảm xuống mức thấp, dẫn tới biến động giá có thể bị khuếch đại.

Trao đổi với hãng tin CNBC, Giám đốc đầu tư David Neuhauser của công ty Livermore Partners nhận định giá vàng còn dư địa để tăng cao hơn, có thể đạt tới mốc 6.000 USD/oz.

“Tôi cho rằng tất cả các kim loại sẽ còn tăng giá vì chúng chưa đạt tới tỷ lệ cần thiết trong danh mục, và nợ nần trên toàn cầu đang đi vào vùng nguy hiểm, đồng nghĩa nhà đầu tư cần sở hữu những tài sản giúp họ chống lại sự mở rộng đó của cung tiền. Đó chính là những gì mà bạn đang chứng kiến. Giá kim loại đang tăng quá nhanh và mạnh, nhưng xu hướng tăng đó có thể duy trì trong một thời gian nữa”, ông Neuhauser nhận định.

Yếu tố địa chính trị một lần nữa nổi lên trên thị trường vàng trong thời gian gần đây, khi Mỹ liên tục chặn tàu chở dầu ở khu vực gần Venezuela nhằm gia tăng sức ép đối với Tổng thống Nicolas Maduro. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tấn công vào hạ tầng dầu khí của Nga trong lúc các cuộc đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến tranh giữa hai nước dường như lại dậm chân tại chỗ.

“Những diễn biến này, tuy chưa tới mức dẫn tới bán tháo các tài sản rủi ro, nhưng chắc chắn là gia tăng nhu cầu ‘hầm trú ẩn’ của vàng”, chiến lược gia Ahmad Assiri của công ty Pepperstone Group nhận định với hãng tin Bloomberg.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã có 50 lần lập kỷ lục.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Ba, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.064,6 tấn vàng. Hôm thứ Hai, quỹ này đã mua ròng hơn 12 tấn vàng.

Nhà kinh tế trưởng Apoorva Javadekar của công ty Mothoot Fincorp nhấn mạnh rằng dòng vốn rót vào các quỹ ETF vàng trong mấy tháng qua chủ yếu là từ các nhà đầu tư cá nhân thay vì tổ chức. Ông nhận định vì lý do này, biến động giá vàng sẽ duy trì ở mức cao, bởi dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân có khuynh hướng thất thường hơn.

Một báo cáo của công ty SP Angel dự báo xu hướng mua ròng vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là động lực tăng giá chính cho vàng tới cuối thập kỷ này. “Chúng tôi cho rằng giá vàng sẽ hướng tới mốc 5.000 USD/oz trong năm tới”, báo cáo viết.

Giá vàng đã tăng 70% trong năm nay, song mức tăng này chỉ bằng một nửa so với mức tăng 140% của giá bạc. Những cú bứt phá mạnh của giá bạc trong thời gian gần đây được cho là kết quả của dòng vốn đầu cơ chảy mạnh vào thị trường bạc và sự dịch chuyển của lượng bạc tồn trữ giữa các trung tâm giao dịch lớn trên toàn cầu.

“Mấu chốt của sự tăng giá bạc nằm ở thực tế chênh lệch cung - cầu trên một thị trường đã thiếu cung trong suốt 5 năm qua, cộng thêm sự gia tăng của nhu cầu bạc trong công nghiệp. Nhu cầu phòng ngừa rủi ro, kỳ vọng đồng USD giảm giá và lãi suất ở Mỹ giảm cũng đóng góp vào đà tăng của giá bạc”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Theo ông Grant, mục tiêu tiếp theo của giá bạc là mốc 75 USD/oz, nhưng hoạt động chốt lời cuối năm có thể dẫn tới một đợt thoái lui.

Đồng USD tiếp tục trượt giá trong phiên này, với chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,4%, về dưới 97,9 điểm. Trong 1 tháng trở lại đây, chỉ số đã giảm gần 1,8%.

Giá vàng tiếp tục xu hướng tăng khi mở cửa phiên sáng nay tại thị trường châu Á.

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 12,3 USD/oz, tương đương tăng 0,27%, giao dịch ở mức 4.498 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 143,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.093 đồng (mua vào) và 26.403 đồng (bán ra), giảm 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.