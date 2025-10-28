Thái Lan tăng tốc đầu tư tại Việt Nam

Ngoài việc đẩy mạnh và mở rộng hợp tác đầu tư, Thái Lan cũng đang duy trì và phát triển quan hệ thương mại với Việt Nam trong khu vực ASEAN, hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2026, đồng thời tăng cường vai trò của hai nước trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu...

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Thái Lan vào Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng đột phá trong năm nay. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2025, các nhà đầu tư Thái Lan đã đầu tư vào 26 dự án mới tại Việt Nam, với tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 928 triệu USD, gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 130,91 triệu USD)

Tính lũy kế đến cuối tháng 9/2025, Thái Lan hiện đang có 775 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 14,96 tỷ USD, xếp thứ 8 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Nguồn vốn này trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như năng lượng, bán lẻ, chế biến thực phẩm, vật liệu xanh và logistics,... góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh và bền vững.

Hiện nay, không chỉ các tập đoàn lớn mà cả doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thái Lan đều tích cực mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Những doanh nghiệp lớn từ Thái Lan như SCG, Central Retail, C.P. Group,... đang đẩy mạnh hiện diện, đồng thời chuyển hướng đầu tư sang các lĩnh vực năng lượng tái tạo, vật liệu xanh và kinh tế tuần hoàn – phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà Việt Nam đang theo đuổi.

Mới đây nhất, trong khuôn khổ Hội thảo Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam – Đột phá thương mại và đầu tư” diễn ra ngày 23/10, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần Becamex Bình Định, hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp Thái Lan tiếp cận môi trường đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến – chế tạo, năng lượng tái tạo, logistics, vật liệu xanh và công nghiệp phụ trợ.

Không chỉ trong lĩnh vực đầu tư, Thái Lan hiện tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương của hai quốc gia trong năm 2024 đạt hơn 20,2 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2023. Việt Nam và Thái Lan cũng đang nỗ lực hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD vào năm 2026, thông qua việc mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng, logistics và phát triển hạ tầng khu vực.

Đặc biệt, quan hệ hợp tác đầu tư cũng như thương mại giữa hai nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá sau khi Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, tạo nền tảng để doanh nghiệp hai bên phát huy lợi thế bổ trợ lẫn nhau trong khu vực.

Theo ông Chartchai Panichewa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vị trí chiến lược và chính sách đầu tư cởi mở, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại châu Á.

Trong khi đó, với hạ tầng phát triển, nền công nghiệp vững mạnh và khả năng kết nối khu vực cao, Thái Lan được xem là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường ASEAN. Sự kết hợp thế mạnh giữa hai quốc gia sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, liên doanh, chuyển giao công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng khu vực trong thời gian tới.