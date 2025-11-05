"Techcombank đang thực hiện chiến lược chuyển đổi số toàn diện và khai thác dữ liệu hiệu quả"

“Hội nghị Nhà đầu tư 2025” được tổ chức ngày 28/10/2025 tại TP.HCM với chủ đề “Việt Nam 2.0” - giai đoạn phát triển mới được định hình bởi cải cách sâu rộng và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank – đại diện nhóm ngành Ngân hàng – đã chia sẻ với gần 150 nhà đầu tư trên thế giới về triển vọng tăng trưởng ngành, nhấn mạnh quyết tâm của ngân hàng trong việc song hành cùng Chính phủ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đóng góp dài hạn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, qua đó thu hút thêm dòng vốn chất lượng từ quốc tế.

Techcombank (HOSE: TCB) được biết đến là ngân hàng sở hữu một trong những hệ sinh thái tài chính toàn diện nhất. Hiện tại, ngân hàng hiện đang dẫn đầu về vốn hóa trong nhóm các Ngân hàng TMCP tư nhân niêm yết; dẫn đầu ngành về tỷ lệ CASA, hiệu quả hoạt động và chất lượng tài sản, với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 15,8% và tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất thị trường.

Trong phiên tọa đàm tại sự kiện, ông Jens đã chia sẻ về chiến lược phát triển của Techcombank, các trụ cột tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững, cũng như triển vọng tăng trưởng trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ chuyển mình mạnh mẽ.

BA TRỤ CỘT: SỐ HÓA, DỮ LIỆU VÀ NHÂN TÀI

Sau hơn 5 năm gắn bó cùng ngân hàng, theo ông đâu là yếu tố then chốt tạo nên thành công của Techcombank?

Yếu tố cốt lõi đầu tiên là con người. Techcombank đã xây dựng và sở hữu được đội ngũ nhân sự chất lượng cao, kết hợp giữa nhân tài trong nước và quốc tế. Bên cạnh tuyển dụng trong nước, chúng tôi cũng liên tục tuyển dụng nhân sự quốc tế và thu hút người Việt đang học tập, làm việc tại Silicon Valley, Los Angeles, Singapore, Sydney, Paris, London… trở về nước. Song song với lộ trình đào tạo phát triển toàn diện, Techcombank trở thành nơi quy tụ nhiều nhân tài với mức thu nhập bình quân trên mỗi nhân viên của Techcombank cao hơn khoảng 50% so với các ngân hàng bạn, cùng nhiều phúc lợi và chế độ hấp dẫn. Đối với Techcombank, Nhân tài là nền tảng để phát huy hai trụ cột còn lại: số hóa và dữ liệu.

Về số hóa, Techcombank đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và ưu tiên theo đuổi chiến lược điện toán đám mây (cloud-first). Hiện 60% hạ tầng công nghệ của ngân hàng đã chuyển lên “đám mây”, cao hơn nhiều so với mức 20% của các ngân hàng lớn khác. Nhờ đó, Techcombank có thể mở rộng quy mô mà không cần tăng nhân sự vận hành, giúp số lượng khách hàng tăng 2,5 lần trong 5 năm qua với chi phí cận biên tối ưu.

Về dữ liệu, với hơn 8 tỷ điểm dữ liệu khách hàng được xử lý mỗi ngày nhờ vị thế là một trong những ngân hàng có lượng giao dịch lớn nhất, Techcombank xây dựng hồ sơ chi tiết cho từng khách hàng với khoảng 12.000 đặc điểm. Dữ liệu này được sử dụng trong các mô hình CRM và marketing kỹ thuật số, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank.

Là ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của Techcombank hiện thấp nhất ngành (khoảng 30%). Vậy liệu còn dư địa để cải thiện không, thưa ông?

Hiện 40% doanh thu của Techcombank đến từ kênh số, với chi phí vận hành thấp hơn 10-15 điểm phần trăm so với mức CIR hiện tại. Về lý thuyết, chúng tôi có thể giảm chi phí hơn nữa, nhưng Techcombank vẫn ưu tiên đầu tư. Trong 5 năm tới, ngân hàng dự kiến chi hơn 1 tỷ USD vào công nghệ, marketing và nâng cao thu nhập cho nhân viên. Chúng tôi tự tin có thể tiếp tục đầu tư mà vẫn duy trì CIR ở mức 30%, ngay cả khi biên lợi nhuận chịu áp lực, để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

LỢI THẾ CẠNH TRANH KHÓ SAO CHÉP

Được biết, Techcombank mạnh đồng đều ở cả mảng bán lẻ và doanh nghiệp, điều hiếm thấy ở các Ngân hàng Việt Nam. Ông có thể chia sẻ tầm nhìn dài hạn của ngân hàng đối với các mảng kinh doanh này?

Techcombank sẽ phục vụ tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam. Hiện danh mục cho vay gồm 55-60% doanh nghiệp và 40-45% bán lẻ, nhưng trong 5 năm tới, tỷ trọng này sẽ đảo ngược, và mảng bán lẻ sẽ chiếm ưu thế. Khi GDP bình quân đầu người đạt 6.000-7.000 USD, nhu cầu tích lũy tài sản và vay tiêu dùng của cá nhân sẽ tăng mạnh, tạo động lực lớn cho mảng bán lẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng Techcombank phụ thuộc nhiều vào bất động sản. Điều này có thay đổi trong tương lai không, thưa ông?

Nếu loại trừ các khoản vay mua nhà thế chấp, bất động sản đang chiếm khoảng 1/3 danh mục cho vay của Techcombank. Tỷ trọng này sẽ giảm về khoảng 20-25% theo chiến lược đa dạng hóa danh mục tín dụng của Ngân hàng. Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ tài trợ vốn các dự án cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM, nhưng quỹ đất tại các khu vực này gần như đã cạn. Thay vào đó, Techcombank sẽ chuyển dịch sang lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh cho vay tín chấp và các sản phẩm bán lẻ để duy trì biên lãi ròng (NIM).

Làm thế nào Techcombank duy trì lợi thế trong một thị trường đầy cạnh tranh?

Techcombank xây dựng lợi thế dựa trên ba yếu tố chính. Thứ nhất, nguồn vốn chi phí thấp với tỷ lệ CASA dẫn đầu ngành giúp giảm chi phí vốn. Thứ hai, Techcombank chiếm thị phần cao nhất về giao dịch trên hệ thống Napas, củng cố vai trò ngân hàng giao dịch hàng đầu. Thứ ba, quản trị rủi ro chặt chẽ giúp tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức thấp.

Ví dụ, ở mảng bất động sản, tỷ lệ nợ xấu trong cơ cấu tín dụng của Techcombank trong 10 năm qua là 0%. Lý do là Techcombank không cấp vốn cho chủ đầu tư mà tài trợ cho dự án thông qua một mô hình kiểm soát rủi ro tối ưu. Điều duy nhất cần đảm bảo là dự án được hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao đúng yêu cầu của khách hàng. Đây là mô hình mà hiện tại nhiều bên muốn triển khai nhưng chưa làm được.

Ngoài ra, văn hóa doanh nghiệp và đầu tư vào ba trụ cột chiến lược cũng là những yếu tố khó sao chép. Chẳng hạn, trong khi nhiều ngân hàng để các giám đốc chi nhánh được toàn quyền quyết định, Techcombank tập trung dữ liệu, phân tích từ trụ sở chính, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả, sau đó sẽ khuyến nghị xuống các chi nhánh. Đầu tư 500 triệu USD vào công nghệ đã là điều khó làm, hình thành văn hóa tuân thủ trong tổ chức còn khó hơn. Đây là những lợi thế rất lớn của Techcombank.

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VÀ CƠ HỘI TỪ THỊ TRƯỜNG VỐN

Techcombank đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng thế nào trong 2-3 năm tới?

Với giả định GDP tăng trưởng 8% và lạm phát 3-4% thì GDP danh nghĩa là 12%. Với hệ số nhân tín dụng là 1,5 thì tăng trưởng tín dụng toàn ngành có thể đạt 18%. Techcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên 20%, cao hơn mức trung bình nhờ chiến lược tập trung vào bán lẻ và kiểm soát rủi ro.

Ông Jens Lottner - CEO Techcombank và bà Thu Nguyễn - Deputy CEO of Asset Management, VinaCapital tại Hội nghị.

Ngoài tăng trưởng tín dụng, các động lực chính hỗ trợ tăng trưởng thu nhập lãi thuần (NII) và thu nhập từ phí (NFI) trong thời gian tới là gì?

Nếu tín dụng tăng trưởng 20%, NII tăng tương ứng. NIM có thể chịu một chút áp lực, nhưng Ngân hàng có thể vận hành một danh mục tốt ở thị trường này với NIM trên 4%.

Ngoài ra, thu nhập từ phí (NFI) cũng là một phần rất quan trọng, hiện đóng góp 22% trong tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng, cao hơn nhiều so với mức trung bình ngành (dưới 10%).

Động lực cho sự tăng trưởng này đến từ việc chúng tôi đã xây dựng mảng ngân hàng đầu tư từ rất sớm. Hiện, Ngân hàng đang vận hành nhiều sản phẩm dựa trên phí, do đó thu nhập từ phí có nhiều cơ hội để tăng trưởng.

Trong tương lai, ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển mô hình “tạo ra và phân phối” (originate to distribute) trên thị trường trái phiếu, tận dụng cơ hội từ sự phát triển của thị trường vốn đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông đã nhắc đến cho vay tín chấp, ông có thể cho biết tỷ trọng cho vay tín chấp hiện nay là bao nhiêu và sẽ thay đổi thế nào?

Hiện cho vay tín chấp chiếm 3% danh mục, nhưng có thể tăng lên 11-12% trong tương lai gần. Lợi thế về công nghệ đã giúp chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng mô hình thẩm định tín dụng dựa trên các phương pháp hoặc dữ liệu thay thế thay vì chỉ dựa vào cách truyền thống. Nhờ đó, Techcombank đã tiếp cận được nhóm khách hàng hộ kinh doanh, và Việt Nam có đến 6,5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Techcombank đang phục vụ 2,5 triệu khách hàng là hộ kinh doanh và 700.000 trong số đó đủ điều kiện vay vốn dựa trên dữ liệu giao dịch. Đây là một trong những hướng đi chiến lược của Techcombank để đa dạng hóa danh mục và tăng trưởng bền vững.

Ngoài ra, các sản phẩm đầu tư tài chính tại thị trường Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt là việc làm phong phú sản phẩm, dịch vụ. Đó cũng là lý do mà Techcombank tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm và tài sản số với mục tiêu là tạo ra hệ sinh thái tài chính toàn diện, không chỉ giúp khách hàng quản lý tài chính mà còn phát triển tài sản bền vững và tích lũy hiệu quả.