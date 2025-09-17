Thận trọng dâng cao, không nhóm nhà đầu tư nào hào hứng giao dịch
Thu Minh
17/09/2025, 21:14
Dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn ba sàn hôm nay khớp lệnh chưa đến 37.000 tỷ trong đó khối ngoại bán ròng nhẹ 117.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 312.4 tỷ đồng.
Điểm tiêu cực của thị trường là VN-Index mất điểm không đáng kể nhưng thanh khoản thấp và cổ phiếu bay màu nặng hơn chỉ số. Điều đó cho thấy trong giai đoạn khó khăn việc tập trung vào từng cổ phiếu riêng lẻ cần thiết hơn là theo dõi chỉ số chung.
VN-Index đóng cửa bay gần 10 điểm lùi tiếp về vùng giá 1.670,97 với độ rộng cực xấu 201 mã giảm điểm trên 119 mã tăng. VIC, VHM được dùng để kéo chỉ số vào cuối phiên, hai cổ phiếu này tăng lần lượt 6% và 0,19% nhưng không cứu nổi khi cổ phiếu tài chính gồm chứng khoán và ngân hàng bị bán tháo ồ ạt.
Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng thương đau như BID, CTG, MBB, TCB, VPB, VCB trong khi chứng khoán có VIX, MBS, HCM, SHS, VND, VCB. Nhóm bất động sản ngoại trừ hai cổ phiếu trên thì VRE cũng rớt tới 1,31%, KDH, KBC, DXG, NVL, PDR rớt nặng hơn.
Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng mất giá, thép hôm nay giảm 2,5%, HSG tương tự trong khi kim loại, hóa chất, phân bón cũng rực lửa. Nhìn chung, thị trường đang rất cần những thông tin hỗ trợ tích cực rõ ràng hơn sau khi kỳ vọng nâng hạng và Fed hạ lãi suất đã phản ánh tương đối đầy đủ.
Top cổ phiếu đỡ chỉ số hôm nay có VIC đóng góp 7,15 điểm ngoài ra còn có FPT, GAS, LPB, VNM. Ở chiều ngược lại cổ phiếu ngân hàng đánh bay 10 điểm.
Dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn ba sàn hôm nay khớp lệnh chưa đến 37.000 tỷ trong đó khối ngoại bán ròng nhẹ 117.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 312.4 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VNM, FPT, VIC, GEX, DGW, CTD, HVN, VHC, GEE
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, VPB, VHM, SSI, STB, VCI, MBB, DXG, CII.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 204.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 133.9 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, SHB, CII, STB, DIG, VND, MSN, KBC, VPL, DGC.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: HPG, VIC, FPT, VNM, GEX, MWG, PDR, VIX, CTD.
Tự doanh mua ròng 110.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 97.4 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, GEX, MWG, ACB, VHC, VRE, STB, MSN, VHM, EIB. Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, VNM, VIX, HAH, SSI, HHV, LPB, SHB, HDB, CMG.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 231.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 81.2 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có DIG, SHB, GEX, SCR, CII, VPI, VNM, VIB, GMD, STB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có SSI, MSN, VHM, HCM, VIX, FPT, HSG, VJC, MBB, DXG.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.252,2 tỷ đồng, tăng +44,6% so với phiên liền trước và đóng góp 14,1% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở cổ phiếu: SSB, HPG, VSC, FPT và KDC. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Phần mềm trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Khai khoáng, Hàng không.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.
Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index trượt xa cơ hội chạm đỉnh 1700 điểm
15:35, 17/09/2025
NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006
Các thị trường chứng khoán thường biến động ra sao khi nhận thông tin nâng hạng?
Chứng khoán Yuanta đã tiến hành thống kê lại diễn biến thị trường ở các quốc gia được FTSE Russel xem xét nâng hạng trong thời gian gần đây với 3 quốc gia tiêu biểu: Kuwait, Saudi Arab, Romania.
NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006
Như vậy, Novaland đã thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi cho mã trái phiếu là NVLH2224006 và NVJCH2023003 và tất toán xong lô trái phiếu NVJCH2023003.
Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index trượt xa cơ hội chạm đỉnh 1700 điểm
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng vọt 51% so với buổi sáng nhưng cổ phiếu giảm giá la liệt và sâu hơn. VN-Index cũng đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, bất chấp một vài cổ phiếu trụ vẫn được đẩy lên dữ dội.
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trở lại
Trong bối cảnh tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm, đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm hạ lãi suất gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 14.502 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong phiên 16/9 qua kênh thị trường mở (OMO), góp phần hỗ trợ tăng trưởng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: