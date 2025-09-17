Thận trọng dâng cao, không nhóm nhà đầu tư nào hào hứng giao dịch

Dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn ba sàn hôm nay khớp lệnh chưa đến 37.000 tỷ trong đó khối ngoại bán ròng nhẹ 117.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 312.4 tỷ đồng.

Điểm tiêu cực của thị trường là VN-Index mất điểm không đáng kể nhưng thanh khoản thấp và cổ phiếu bay màu nặng hơn chỉ số. Điều đó cho thấy trong giai đoạn khó khăn việc tập trung vào từng cổ phiếu riêng lẻ cần thiết hơn là theo dõi chỉ số chung.

VN-Index đóng cửa bay gần 10 điểm lùi tiếp về vùng giá 1.670,97 với độ rộng cực xấu 201 mã giảm điểm trên 119 mã tăng. VIC, VHM được dùng để kéo chỉ số vào cuối phiên, hai cổ phiếu này tăng lần lượt 6% và 0,19% nhưng không cứu nổi khi cổ phiếu tài chính gồm chứng khoán và ngân hàng bị bán tháo ồ ạt.

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng thương đau như BID, CTG, MBB, TCB, VPB, VCB trong khi chứng khoán có VIX, MBS, HCM, SHS, VND, VCB. Nhóm bất động sản ngoại trừ hai cổ phiếu trên thì VRE cũng rớt tới 1,31%, KDH, KBC, DXG, NVL, PDR rớt nặng hơn.

Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng mất giá, thép hôm nay giảm 2,5%, HSG tương tự trong khi kim loại, hóa chất, phân bón cũng rực lửa. Nhìn chung, thị trường đang rất cần những thông tin hỗ trợ tích cực rõ ràng hơn sau khi kỳ vọng nâng hạng và Fed hạ lãi suất đã phản ánh tương đối đầy đủ.

Top cổ phiếu đỡ chỉ số hôm nay có VIC đóng góp 7,15 điểm ngoài ra còn có FPT, GAS, LPB, VNM. Ở chiều ngược lại cổ phiếu ngân hàng đánh bay 10 điểm.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VNM, FPT, VIC, GEX, DGW, CTD, HVN, VHC, GEE

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, VPB, VHM, SSI, STB, VCI, MBB, DXG, CII.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 204.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 133.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, SHB, CII, STB, DIG, VND, MSN, KBC, VPL, DGC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: HPG, VIC, FPT, VNM, GEX, MWG, PDR, VIX, CTD.

Tự doanh mua ròng 110.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 97.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, GEX, MWG, ACB, VHC, VRE, STB, MSN, VHM, EIB. Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, VNM, VIX, HAH, SSI, HHV, LPB, SHB, HDB, CMG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 231.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 81.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có DIG, SHB, GEX, SCR, CII, VPI, VNM, VIB, GMD, STB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có SSI, MSN, VHM, HCM, VIX, FPT, HSG, VJC, MBB, DXG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.252,2 tỷ đồng, tăng +44,6% so với phiên liền trước và đóng góp 14,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở cổ phiếu: SSB, HPG, VSC, FPT và KDC. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Phần mềm trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Khai khoáng, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.