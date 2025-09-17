NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006
Hoài An
17/09/2025, 15:42
Như vậy, Novaland đã thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi cho mã trái phiếu là NVLH2224006 và NVJCH2023003 và tất toán xong lô trái phiếu NVJCH2023003.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE).
Cụ thể, theo kế hoạch ngày 15/9/2025 vừa qua, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 145,9 tỷ đồng tiền gốc và gần 15 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2224006.
Tuy nhiên, Novaland mới chỉ thanh toán được gần 15 tỷ đồng tiền lãi và hơn 1,5 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu này, còn lại gần 144,4 tỷ đồng tiền gốc chưa thu xếp được nguồn tiền.
Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2224006 có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 15/3/2022 cho đến ngày 13/6/2022 mới hoàn tất phát hành.
Trước đó, ngày 28/8/2025, Novaland đã thực hiện thanh toán đúng hạn 245 tỷ đồng tiền gốc và hơn 75,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVJCH2023003, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.
Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 28/8/2020, tổng giá trị phát hành 245 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2023.
Mới đây, NVL vừa công bố báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong giai đoạn từ 1/1 đến 30/6/2025 trên HNX.
Theo số liệu cập nhật đến ngày 30/6, trong kỳ, Novaland mới thanh toán hơn 33,26 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu đúng hạn và 11 tỷ đồng tiền gốc (trễ so với kế hoạch). Các khoản thanh toán này được thực hiện vào tháng 3 và tháng 6/2025.
Đáng chú ý, số tiền gốc và lãi trái phiếu còn phải thanh toán theo kế hoạch lên tới hơn 2.523 tỷ đồng - trong đó, đáng chú ý có ba lô trái phiếu đến hạn trả gốc gồm: NOVALAND.BOND2019 trị giá 649,5 tỷ đồng, NVLH2123010 trị giá 864 tỷ đồng và NVLH2124002 trị giá 225 tỷ đồng. Novaland cho biết hiện chưa thu xếp được nguồn tiền và đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư.
Theo báo cáo tài chính bán niên, NVL công bố vốn chủ sở hữu tăng gần 14.000 tỷ - trong đó, vốn chủ sở hữu tăng từ 37.975 tỷ lên hơn 51.967,66 tỷ đồng; vốn góp chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần giữ nguyên lần lượt là 19.501 tỷ và 5.051 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ gần 6.270 tỷ lên 14.525 tỷ; lợi ích cổ đông không kiểm soát cũng tăng từ 7.153 tỷ lên gần 13.000 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả giảm từ 200.816 tỷ đồng xuống còn 186.651 tỷ đồng - trong đó, Nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ gần 10.702 tỷ đồng lên 21.169 tỷ; Nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm từ 38.660 tỷ xuống 30.291 tỷ đồng; Nợ phải trả khác cũng giảm từ 151.454 tỷ xuống gần 135.191 tỷ đồng.
Chậm thanh toán trái phiếu, NVL lên kế hoạch vay 880 tỷ đồng
22:24, 11/08/2025
NVL công bố hai tờ trình liên quan đến thực hiện khoản vay và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
08:56, 06/08/2025
Novaland công bố tờ trình hoán đổi dư nợ 13 mã trái phiếu
Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index trượt xa cơ hội chạm đỉnh 1700 điểm
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng vọt 51% so với buổi sáng nhưng cổ phiếu giảm giá la liệt và sâu hơn. VN-Index cũng đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, bất chấp một vài cổ phiếu trụ vẫn được đẩy lên dữ dội.
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trở lại
Trong bối cảnh tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm, đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm hạ lãi suất gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 14.502 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong phiên 16/9 qua kênh thị trường mở (OMO), góp phần hỗ trợ tăng trưởng…
Sau phiên kiểm định đỉnh 1700 điểm thất bại hôm qua, tâm lý thận trọng đã lan rộng. Thanh khoản sàn HoSE sáng nay sụt giảm tới 40% so với sáng hôm qua, xuống mức thấp nhất 50 phiên. Sắc xanh của VN-Index đang hoàn toàn phụ thuộc vào một vài cổ phiếu lớn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đầu 2025: Nơi nhà đầu tư tìm kiếm sự tối ưu chi phí
Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ. Thanh khoản duy trì ở mức cao, với nhiều phiên giao dịch đạt giá trị khớp lệnh hơn 2 tỷ USD, thậm chí có những ngày chạm mốc 3 tỷ USD, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: