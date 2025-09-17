Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006

Hoài An

17/09/2025, 15:42

Như vậy, Novaland đã thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi cho mã trái phiếu là NVLH2224006 và NVJCH2023003 và tất toán xong lô trái phiếu NVJCH2023003.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE).

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 15/9/2025 vừa qua, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 145,9 tỷ đồng tiền gốc và gần 15 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2224006.

Tuy nhiên, Novaland mới chỉ thanh toán được gần 15 tỷ đồng tiền lãi và hơn 1,5 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu này, còn lại gần 144,4 tỷ đồng tiền gốc chưa thu xếp được nguồn tiền.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2224006 có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 15/3/2022 cho đến ngày 13/6/2022 mới hoàn tất phát hành.

Trước đó, ngày 28/8/2025, Novaland đã thực hiện thanh toán đúng hạn 245 tỷ đồng tiền gốc và hơn 75,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVJCH2023003, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 28/8/2020, tổng giá trị phát hành 245 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2023.

Mới đây, NVL vừa công bố báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong giai đoạn từ 1/1 đến 30/6/2025 trên HNX.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 30/6, trong kỳ, Novaland mới thanh toán hơn 33,26 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu đúng hạn và 11 tỷ đồng tiền gốc (trễ so với kế hoạch). Các khoản thanh toán này được thực hiện vào tháng 3 và tháng 6/2025.

Đáng chú ý, số tiền gốc và lãi trái phiếu còn phải thanh toán theo kế hoạch lên tới hơn 2.523 tỷ đồng - trong đó, đáng chú ý có ba lô trái phiếu đến hạn trả gốc gồm: NOVALAND.BOND2019 trị giá 649,5 tỷ đồng, NVLH2123010 trị giá 864 tỷ đồng và NVLH2124002 trị giá 225 tỷ đồng. Novaland cho biết hiện chưa thu xếp được nguồn tiền và đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư.

Theo báo cáo tài chính bán niên, NVL công bố vốn chủ sở hữu tăng gần 14.000 tỷ - trong đó, vốn chủ sở hữu tăng từ 37.975 tỷ lên hơn 51.967,66 tỷ đồng; vốn góp chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần giữ nguyên lần lượt là 19.501 tỷ và 5.051 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ gần 6.270 tỷ lên 14.525 tỷ; lợi ích cổ đông không kiểm soát cũng tăng từ 7.153 tỷ lên gần 13.000 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm từ 200.816 tỷ đồng xuống còn 186.651 tỷ đồng - trong đó, Nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ gần 10.702 tỷ đồng lên 21.169 tỷ; Nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm từ 38.660 tỷ xuống 30.291 tỷ đồng; Nợ phải trả khác cũng giảm từ 151.454 tỷ xuống gần 135.191 tỷ đồng.

Từ khóa:

chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu chứng khoán NVJCH2023003 nvl NVLH2224006

VnEconomy