Thứ Tư, 17/09/2025

Chứng khoán

Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index trượt xa cơ hội chạm đỉnh 1700 điểm

Kim Phong

17/09/2025, 15:35

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng vọt 51% so với buổi sáng nhưng cổ phiếu giảm giá la liệt và sâu hơn. VN-Index cũng đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, bất chấp một vài cổ phiếu trụ vẫn được đẩy lên dữ dội.

VN-Index vẫn trụ lại trên đường MA20.
VN-Index vẫn trụ lại trên đường MA20.

Cổ phiếu mạnh nhất phiên chiều là VIC khi lần đầu tiên vươn lên giành vị trí số một về vốn hóa. VIC chốt phiên sáng đã tăng 2,96%, chiều nay tăng thêm 2,95% nữa, đóng cửa vượt tham chiếu 6%. Cổ phiếu này lại lập đỉnh cao lịch sử mới ở mức 143.100 đồng và vốn hóa nhỉnh hơn VCB khoảng 13.000 tỷ. Với sức mạnh này, chỉ riêng VIC đã đem về 7,3 điểm cho VN-Index và 12,6 điểm cho VN30-Index.

Tuy nhiên sức mạnh của VIC không ngăn được đà lao dốc của các chỉ số. VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, giảm 0,59% tương đương -9,93 điểm. Chốt phiên sáng chỉ số này vẫn còn tăng 1,09 điểm. VN30-Index kết phiên cũng giảm 0,35% trong khi chốt phiên sáng tăng 0,3%.

Nguyên nhân là rất nhiều cổ phiếu khác tụt giá, kể cả những mã trụ còn tăng khỏe trong phiên sáng. Ví dụ FPT buổi sáng tăng 3,19% nhưng đến chiều thì trượt dốc liên tục, để mất khoảng 1,22%, đóng cửa chỉ còn tăng 1,93%. VNM cũng phải trả lại 1,66% mức tăng so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa tăng yếu 0,62%.

Thống kê rổ VN30 có tới 22/30 mã tụt giá chiều nay. Nhiều mã lao dốc khá nặng như VPB trượt giảm 2,05% riêng buổi chiều, mở rộng mức giảm cả phiên lên -2,21% so với tham chiếu. MSN bốc hơi tiếp 2,09% thành giảm chung cuộc 3%. HPG giảm thêm 2,34%, đóng cửa giảm 2,5%. BID giảm thêm 2,15%, mất tổng cộng 2,5% so với tham chiếu…

Không chỉ nhóm blue-chips, tổng thể cổ phiếu sàn HoSE cũng suy yếu nhiều. Độ rộng thời điểm chốt phiên sáng là 136 mã tăng/161 mã giảm, đóng cửa là 119 mã tăng/201 mã giảm. Số mã giảm quá 1% buổi sáng mới có 60 mã, chiều nay tới 142 mã. Nhóm yếu nhất này chiếm tới 65,1% tổng giá trị khớp lệnh của sàn, phản ánh áp lực bán rất rõ ràng, khiến mặt bằng giá bị hạ xuống.

Biểu hiện rõ nhất là số cổ phiếu đạt thanh khoản tầm 300-1.000 tỷ xuất hiện mức giảm giá 2-3% rất nhiều. Có thể kể tới HPG giảm 2,5%, khớp tới 3.685 tỷ đồng; SSI giảm 2,4% với 1.553,5 tỷ; MSN giảm 3% với 986,3 tỷ; VPB giảm 2,21% với 839,7 tỷ; VIX giảm 3,95% với 748,8 tỷ; MWG giảm 2,86% với 655,3 tỷ; CII giảm 3,7% với 580,2 tỷ… Biên độ giảm giá trong một ngày trên 2% là rất mạnh và sàn HoSE hôm nay có tới gần 70 mã như vậy.

VIC là nguyên nhân giúp VN-Index chưa gãy đường MA20.
VIC là nguyên nhân giúp VN-Index chưa gãy đường MA20.

Ở phía ngược dòng, các cổ phiếu penny có vẻ được kiểm soát thanh khoản tốt hơn và giảm ít. Chỉ số Smallcap giảm nhẹ 0,48% trong khi Midcap giảm 1,73%. Thậm chí vẫn có 15 cổ phiếu tăng kịch trần, trừ SCR đạt thanh khoản 290 tỷ, còn lại đều rất nhỏ. Trừ FPT và VIC giao dịch lớn, giá mạnh, số còn lại chỉ là những giao dịch lẻ tẻ. Trong 119 mã xanh có 53 mã tăng hơn 1% thì trừ FPT và VIC, số còn lại chỉ chiếm 3,8 thanh khoản sàn HoSE.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng gia tăng áp lực trở lại, bán ra tăng gấp đôi buổi sáng với 2.141 tỷ đồng. Mức bán ròng phiên chiều đạt 535,3 tỷ đồng, ngược hoàn toàn mức mua ròng 412,4 tỷ đồng trong phiên sáng. Khối này xả tăng cường ở nhiều mã như MSN -140,9 tỷ, VPB -93,2 tỷ, VHM -91,1 tỷ, SSI -69,3 tỷ, STB -64,6 tỷ, VND -56,3 tỷ, VCI -45,4 tỷ, MBB -43,9 tỷ… cùng nhiều mã khác. Phía mua ròng cũng khá lớn nhưng chỉ dồn vào số ít cổ phiếu là HPG +214,6 tỷ, VNM +168,1 tỷ, MSB +163,7 tỷ, FPT +154,7 tỷ, VIC +113,2 tỷ.

VN-Index mất điểm nhẹ hôm nay ít nhất vẫn giúp tín hiệu kỹ thuật chưa trở nên xấu. Chỉ số vẫn nằm trên đường trung bình 20 phiên – dù nếu không có VIC thì đã gãy – khiến cơ hội quay lại thử thách đỉnh 1700 vẫn còn. Dù vậy các trụ đơn lẻ như VIC cũng không thể thay thế được số lớn cổ phiếu khác đang suy yếu.

Từ khóa:

nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1700 điểm

VnEconomy
VnEconomy

