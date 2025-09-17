Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index trượt xa cơ hội chạm đỉnh 1700 điểm
Kim Phong
17/09/2025, 15:35
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng vọt 51% so với buổi sáng nhưng cổ phiếu giảm giá la liệt và sâu hơn. VN-Index cũng đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, bất chấp một vài cổ phiếu trụ vẫn được đẩy lên dữ dội.
Cổ phiếu mạnh nhất phiên chiều là VIC khi lần đầu tiên vươn
lên giành vị trí số một về vốn hóa. VIC chốt phiên sáng đã tăng 2,96%, chiều
nay tăng thêm 2,95% nữa, đóng cửa vượt tham chiếu 6%. Cổ phiếu này lại lập đỉnh
cao lịch sử mới ở mức 143.100 đồng và vốn hóa nhỉnh hơn VCB khoảng 13.000 tỷ. Với
sức mạnh này, chỉ riêng VIC đã đem về 7,3 điểm cho VN-Index và 12,6 điểm cho
VN30-Index.
Tuy nhiên sức mạnh của VIC không ngăn được đà lao dốc của các
chỉ số. VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, giảm 0,59% tương đương -9,93 điểm.
Chốt phiên sáng chỉ số này vẫn còn tăng 1,09 điểm. VN30-Index kết phiên cũng giảm
0,35% trong khi chốt phiên sáng tăng 0,3%.
Nguyên nhân là rất nhiều cổ phiếu khác tụt giá, kể cả những
mã trụ còn tăng khỏe trong phiên sáng. Ví dụ FPT buổi sáng tăng 3,19% nhưng đến
chiều thì trượt dốc liên tục, để mất khoảng 1,22%, đóng cửa chỉ còn tăng 1,93%.
VNM cũng phải trả lại 1,66% mức tăng so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa tăng
yếu 0,62%.
Thống kê rổ VN30 có tới 22/30 mã tụt giá chiều nay. Nhiều mã
lao dốc khá nặng như VPB trượt giảm 2,05% riêng buổi chiều, mở rộng mức giảm cả
phiên lên -2,21% so với tham chiếu. MSN bốc hơi tiếp 2,09% thành giảm chung cuộc
3%. HPG giảm thêm 2,34%, đóng cửa giảm 2,5%. BID giảm thêm 2,15%, mất tổng cộng
2,5% so với tham chiếu…
Không chỉ nhóm blue-chips, tổng thể cổ phiếu sàn HoSE cũng
suy yếu nhiều. Độ rộng thời điểm chốt phiên sáng là 136 mã tăng/161 mã giảm, đóng
cửa là 119 mã tăng/201 mã giảm. Số mã giảm quá 1% buổi sáng mới có 60 mã, chiều
nay tới 142 mã. Nhóm yếu nhất này chiếm tới 65,1% tổng giá trị khớp lệnh của sàn,
phản ánh áp lực bán rất rõ ràng, khiến mặt bằng giá bị hạ xuống.
Biểu hiện rõ nhất là số cổ phiếu đạt thanh khoản tầm
300-1.000 tỷ xuất hiện mức giảm giá 2-3% rất nhiều. Có thể kể tới HPG giảm 2,5%,
khớp tới 3.685 tỷ đồng; SSI giảm 2,4% với 1.553,5 tỷ; MSN giảm 3% với 986,3 tỷ;
VPB giảm 2,21% với 839,7 tỷ; VIX giảm 3,95% với 748,8 tỷ; MWG giảm 2,86% với
655,3 tỷ; CII giảm 3,7% với 580,2 tỷ… Biên độ giảm giá trong một ngày trên 2% là
rất mạnh và sàn HoSE hôm nay có tới gần 70 mã như vậy.
Ở phía ngược dòng, các cổ phiếu penny có vẻ được kiểm soát
thanh khoản tốt hơn và giảm ít. Chỉ số Smallcap giảm nhẹ 0,48% trong khi Midcap
giảm 1,73%. Thậm chí vẫn có 15 cổ phiếu tăng kịch trần, trừ SCR đạt thanh khoản
290 tỷ, còn lại đều rất nhỏ. Trừ FPT và VIC giao dịch lớn, giá mạnh, số còn lại
chỉ là những giao dịch lẻ tẻ. Trong 119 mã xanh có 53 mã tăng hơn 1% thì trừ
FPT và VIC, số còn lại chỉ chiếm 3,8 thanh khoản sàn HoSE.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng gia tăng áp lực trở lại,
bán ra tăng gấp đôi buổi sáng với 2.141 tỷ đồng. Mức bán ròng phiên chiều đạt
535,3 tỷ đồng, ngược hoàn toàn mức mua ròng 412,4 tỷ đồng trong phiên sáng. Khối
này xả tăng cường ở nhiều mã như MSN -140,9 tỷ, VPB -93,2 tỷ, VHM -91,1 tỷ, SSI
-69,3 tỷ, STB -64,6 tỷ, VND -56,3 tỷ, VCI -45,4 tỷ, MBB -43,9 tỷ… cùng nhiều mã
khác. Phía mua ròng cũng khá lớn nhưng chỉ dồn vào số ít cổ phiếu là HPG +214,6
tỷ, VNM +168,1 tỷ, MSB +163,7 tỷ, FPT +154,7 tỷ, VIC +113,2 tỷ.
VN-Index mất điểm nhẹ hôm nay ít nhất vẫn giúp tín hiệu kỹ
thuật chưa trở nên xấu. Chỉ số vẫn nằm trên đường trung bình 20 phiên – dù nếu
không có VIC thì đã gãy – khiến cơ hội quay lại thử thách đỉnh 1700 vẫn còn. Dù
vậy các trụ đơn lẻ như VIC cũng không thể thay thế được số lớn cổ phiếu khác đang
suy yếu.
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Trong bối cảnh tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm, đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm hạ lãi suất gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 14.502 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong phiên 16/9 qua kênh thị trường mở (OMO), góp phần hỗ trợ tăng trưởng…
Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ. Thanh khoản duy trì ở mức cao, với nhiều phiên giao dịch đạt giá trị khớp lệnh hơn 2 tỷ USD, thậm chí có những ngày chạm mốc 3 tỷ USD, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế.
Những nhóm ngành đang có dấu hiệu chậm lại, mang tính chất chu kỳ, quý 3 và quý 4 rất có thể sẽ tăng tốc trở lại, đặc biệt là cổ phiếu tài chính hoặc dịch vụ tài chính.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: "Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới"...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: