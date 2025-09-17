Dòng tiền đột nhiên thận trọng, thanh khoản xuống đáy 10 tuần

Sau phiên kiểm định đỉnh 1700 điểm thất bại hôm qua, tâm lý thận trọng đã lan rộng. Thanh khoản sàn HoSE sáng nay sụt giảm tới 40% so với sáng hôm qua, xuống mức thấp nhất 50 phiên. Sắc xanh của VN-Index đang hoàn toàn phụ thuộc vào một vài cổ phiếu lớn.

Chỉ số chốt phiên sáng tăng nhẹ 1,09 điểm tương đương 0,06%, nhưng phần lớn thời gian của phiếu là “ngụp lặn” trong vùng đỏ. Không chỉ vậy, gần như toàn thời gian độ rộng chỉ số thể hiện sự nhỉnh hơn ở phía giảm.

FPT là blue-chips mạnh nhất và ổn định nhất sáng nay. Chốt phiên sáng FPT tăng 3,19%, cũng yếu đi một chút so với mức cao nhất tăng 4,15%. Những dao động của VN-Index phụ thuộc chủ yếu vào VIC và VHM, mỗi khi hai trụ này lên xuống đều kéo theo sự thay đổi của chỉ số. VIC đang tăng 2,96% và quay lại giá cao lịch sử cuối tháng 8/2025. VHM tăng nhẹ 0,39%. Chỉ riêng FPT và VIC đã đem về gần 5 điểm, tức là bù lại rất nhiều cho số giảm.

VN30-Index tăng 0,3% cũng chỉ nhờ vào hai trụ này, thêm VNM tăng 2,32%, GAS tăng 1,59%. Độ rộng rổ này rất kém với 9 mã tăng/20 mã giảm. Khả năng đỡ trụ phần nào có tác dụng khi độ rộng tổng thể sàn HoSE duy trì khá cân bằng với 136 mã tăng/161 mã giảm.

Điểm tích cực là tuy sắc đỏ áp đảo ở nhóm blue-chips nhưng cũng không nhiều mã giảm sâu. SHB, SSI, MWG là 3 mã duy nhất giảm hơn 1% và vốn hóa cũng không quá lớn. Rổ VN30 ban đầu xanh áp đảo với duy nhất HDB và SHB đỏ, thậm chí nhiều mã tăng tốt. Thời gian giá trượt giảm không có quán tính và áp lực bán cũng không mạnh nên hầu hết dao động nhỏ dưới tham chiếu. Thống kê có 12 mã trong nhóm này trượt giảm từ 1% trở lên so với giá đỉnh trong phiên.

Cổ phiếu ngân hàng sáng nay rất đuối, chỉ có 4/27 mã xanh. KLB tăng 9,33%, ABB tăng 3,25% gần như không có tác động. Nhóm chứng khoán cũng chỉ có 4 mã là FTS, HBS, APS và ORS trong khi số giảm giá gấp nhiều lần. Tuy độ rộng vẫn còn 136 mã xanh nhưng đại đa số dao động nhỏ. Chỉ 66 mã tăng hơn 1% trong đó chừng 20 mã thanh khoản quá được 10 tỷ đồng. Dẫn đầu về thanh khoản là các blue-chips FPT, VNM, VIC.

Nhóm vừa và nhỏ cũng xuất hiện một số mã giao dịch khá tốt như SCR tăng 6,9% thanh khoản 273,3 tỷ; DGC tăng 2,2% với 237,6 tỷ; PVD tăng 1,05% với 112,2 tỷ; CTD tăng 1,71% với 83,6 tỷ; CMG tăng 3,49% với 71 tỷ; PVT tăng 2,2% với 69,2 tỷ…

Ở phía giảm 60 mã đang rơi hơn 1% trong đó 10 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Chứng khoán và bất động sản xuất hiện nhiều đại diện như SSI giảm 1,44%, VIX giảm 2,24%, DIG giảm 1,23%, DXG giảm 1,27%, KBC giảm 1,05%.

Mặc dù về mặt điểm số VN-Index có sự nâng đỡ rõ rệt của một số mã lớn, nhưng tổng thể thị trường vẫn là cân bằng với biên độ dao động nhỏ. Trong hiệu ứng thanh khoản rất thấp, đây là trạng thái giằng co tạm thời. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết đã giảm 40% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 12.470 tỷ đồng.

Thanh khoản đột nhiên sụt giảm mạnh là tín hiệu bất thường, cho thấy nhà đầu tư đang có sự lo ngại gia tăng. Hiện cơ hội để thị trường đột phá vượt đỉnh 1700 điểm vẫn chưa rõ ràng, trong khi rủi ro quay đầu điều chỉnh vẫn có. Vì vậy nhà đầu tư hoàn toàn có thể chờ đợi một kết quả trước khi hành động.

Phản ứng của nhà đầu tư nước ngoài có phần dứt khoát hơn, khối này mua ròng 412 tỷ đồng, tập trung vào một số blue-chips: FPT +160,8 tỷ, MSB +163,9 tỷ, HPG +112,4 tỷ, VNM +107,4 tỷ, VIC +84,5 tỷ… Phía bán ròng có MSN -105,4 tỷ, SSI -39,8 tỷ, TCB -31,2 tỷ, CTG -30,1 tỷ.