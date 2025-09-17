Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền đột nhiên thận trọng, thanh khoản xuống đáy 10 tuần

Kim Phong

17/09/2025, 12:04

Sau phiên kiểm định đỉnh 1700 điểm thất bại hôm qua, tâm lý thận trọng đã lan rộng. Thanh khoản sàn HoSE sáng nay sụt giảm tới 40% so với sáng hôm qua, xuống mức thấp nhất 50 phiên. Sắc xanh của VN-Index đang hoàn toàn phụ thuộc vào một vài cổ phiếu lớn.

Nhóm trụ vẫn đang cố gắng cân bằng điểm số.
Nhóm trụ vẫn đang cố gắng cân bằng điểm số.

Chỉ số chốt phiên sáng tăng nhẹ 1,09 điểm tương đương 0,06%, nhưng phần lớn thời gian của phiếu là “ngụp lặn” trong vùng đỏ. Không chỉ vậy, gần như toàn thời gian độ rộng chỉ số thể hiện sự nhỉnh hơn ở phía giảm.

FPT là blue-chips mạnh nhất và ổn định nhất sáng nay. Chốt phiên sáng FPT tăng 3,19%, cũng yếu đi một chút so với mức cao nhất tăng 4,15%. Những dao động của VN-Index phụ thuộc chủ yếu vào VIC và VHM, mỗi khi hai trụ này lên xuống đều kéo theo sự thay đổi của chỉ số. VIC đang tăng 2,96% và quay lại giá cao lịch sử cuối tháng 8/2025. VHM tăng nhẹ 0,39%. Chỉ riêng FPT và VIC đã đem về gần 5 điểm, tức là bù lại rất nhiều cho số giảm.

VN30-Index tăng 0,3% cũng chỉ nhờ vào hai trụ này, thêm VNM tăng 2,32%, GAS tăng 1,59%.  Độ rộng rổ này rất kém với 9 mã tăng/20 mã giảm. Khả năng đỡ trụ phần nào có tác dụng khi độ rộng tổng thể sàn HoSE duy trì khá cân bằng với 136 mã tăng/161 mã giảm.

Điểm tích cực là tuy sắc đỏ áp đảo ở nhóm blue-chips nhưng cũng không nhiều mã giảm sâu. SHB, SSI, MWG là 3 mã duy nhất giảm hơn 1% và vốn hóa cũng không quá lớn. Rổ VN30 ban đầu xanh áp đảo với duy nhất HDB và SHB đỏ, thậm chí nhiều mã tăng tốt. Thời gian giá trượt giảm không có quán tính và áp lực bán cũng không mạnh nên hầu hết dao động nhỏ dưới tham chiếu. Thống kê có 12 mã trong nhóm này trượt giảm từ 1% trở lên so với giá đỉnh trong phiên.

Cổ phiếu ngân hàng sáng nay rất đuối, chỉ có 4/27 mã xanh. KLB tăng 9,33%, ABB tăng 3,25% gần như không có tác động. Nhóm chứng khoán cũng chỉ có 4 mã là FTS, HBS, APS và ORS trong khi số giảm giá gấp nhiều lần. Tuy độ rộng vẫn còn 136 mã xanh nhưng đại đa số dao động nhỏ. Chỉ 66 mã tăng hơn 1% trong đó chừng 20 mã thanh khoản quá được 10 tỷ đồng. Dẫn đầu về thanh khoản là các blue-chips FPT, VNM, VIC.

VnEconomy

Nhóm vừa và nhỏ cũng xuất hiện một số mã giao dịch khá tốt như SCR tăng 6,9% thanh khoản 273,3 tỷ; DGC tăng 2,2% với 237,6 tỷ; PVD tăng 1,05% với 112,2 tỷ; CTD tăng 1,71% với 83,6 tỷ; CMG tăng 3,49% với 71 tỷ; PVT tăng 2,2% với 69,2 tỷ…

Ở phía giảm 60 mã đang rơi hơn 1% trong đó 10 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Chứng khoán và bất động sản xuất hiện nhiều đại diện như SSI giảm 1,44%, VIX giảm 2,24%, DIG giảm 1,23%, DXG giảm 1,27%, KBC giảm 1,05%.

Mặc dù về mặt điểm số VN-Index có sự nâng đỡ rõ rệt của một số mã lớn, nhưng tổng thể thị trường vẫn là cân bằng với biên độ dao động nhỏ. Trong hiệu ứng thanh khoản rất thấp, đây là trạng thái giằng co tạm thời. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết đã giảm 40% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 12.470 tỷ đồng.

Thanh khoản đột nhiên sụt giảm mạnh là tín hiệu bất thường, cho thấy nhà đầu tư đang có sự lo ngại gia tăng. Hiện cơ hội để thị trường đột phá vượt đỉnh 1700 điểm vẫn chưa rõ ràng, trong khi rủi ro quay đầu điều chỉnh vẫn có. Vì vậy nhà đầu tư hoàn toàn có thể chờ đợi một kết quả trước khi hành động.

Phản ứng của nhà đầu tư nước ngoài có phần dứt khoát hơn, khối này mua ròng 412 tỷ đồng, tập trung vào một số blue-chips: FPT +160,8 tỷ, MSB +163,9 tỷ, HPG +112,4 tỷ, VNM +107,4 tỷ, VIC +84,5 tỷ… Phía bán ròng có MSN -105,4 tỷ, SSI -39,8 tỷ, TCB -31,2 tỷ, CTG -30,1 tỷ.

Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

10:33, 17/09/2025

Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tiếp tục bị rút ròng mạnh

10:32, 17/09/2025

Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tiếp tục bị rút ròng mạnh

Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

20:54, 16/09/2025

Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua

Đọc thêm

Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?

Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?

Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trở lại

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trở lại

Trong bối cảnh tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm, đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm hạ lãi suất gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 14.502 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong phiên 16/9 qua kênh thị trường mở (OMO), góp phần hỗ trợ tăng trưởng…

Thị trường chứng khoán Việt Nam đầu 2025: Nơi nhà đầu tư tìm kiếm sự tối ưu chi phí

Thị trường chứng khoán Việt Nam đầu 2025: Nơi nhà đầu tư tìm kiếm sự tối ưu chi phí

Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ. Thanh khoản duy trì ở mức cao, với nhiều phiên giao dịch đạt giá trị khớp lệnh hơn 2 tỷ USD, thậm chí có những ngày chạm mốc 3 tỷ USD, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế.

Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

Những nhóm ngành đang có dấu hiệu chậm lại, mang tính chất chu kỳ, quý 3 và quý 4 rất có thể sẽ tăng tốc trở lại, đặc biệt là cổ phiếu tài chính hoặc dịch vụ tài chính.

Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tiếp tục bị rút ròng mạnh

Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tiếp tục bị rút ròng mạnh

Các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục bị rút ròng 12,8 triệu USD, trong đó dẫn đầu đà rút ròng là từ quỹ Fubon FTSE -9,4 triệu USD và E1VFVN30 -4,5 triệu USD.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Gần 60 người tử vong vì bệnh dại, Bộ Y tế ra khuyến cáo phòng bệnh

Dân sinh

2

Masterise Homes nâng tầm giá trị cho Ocean Park 2 với hai dòng sản phẩm khác biệt

Bất động sản

3

Tương lai của các tập đoàn xa xỉ trước bước ngoặt bất ngờ

Đẹp +

4

Triển lãm VietnamPlas 2025 thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp

5

Thị trường chứng khoán Việt Nam đầu 2025: Nơi nhà đầu tư tìm kiếm sự tối ưu chi phí

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy