Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Thiên Anh

09/09/2025, 08:54

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt bổ sung danh mục 2 dự án đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2025 với tổng diện tích gần 19 ha tại thị trấn Triệu Sơn, nay là xã Triệu Sơn.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu về đạt 425 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn lại 329 tỷ đồng nộp ngân sách.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, hai mặt bằng được bổ sung có tổng diện tích theo quy hoạch là 18,82 ha, trong đó, diện tích đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 3,88 ha. Đây là phần diện tích được xác định có thể khai thác nguồn thu trực tiếp cho ngân sách địa phương sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể, tại Khu dân cư Nam Đồng Nẫn 1, diện tích quy hoạch là 9,89 ha, trong đó, diện tích đấu giá 0,42 ha. Dự án này dự kiến thu về 78 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 26 tỷ đồng thì còn lại 52 tỷ đồng cho ngân sách.

Trong khi đó, Khu dân cư Nam Đồng Nẫn 2 có diện tích quy hoạch 8,93 ha, diện tích đấu giá 3,46 ha, dự kiến thu 347 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng 10 tỷ đồng và đầu tư hạ tầng 60 tỷ đồng, nguồn thu còn lại từ dự án này khoảng 277 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng hai mặt bằng mang lại 425 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi khấu trừ chi phí, ngân sách địa phương dự kiến thu ròng 329 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp công bố danh mục các dự án trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia và Cổng thông tin điện tử tỉnh, đồng thời tổ chức các bước tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định pháp luật. Việc xác định và thẩm định giá khởi điểm phải sát với giá thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh và mang lại hiệu quả cao nhất.

UBND xã Triệu Sơn chịu trách nhiệm công bố công khai danh mục dự án đấu giá trên địa bàn, đồng thời, chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết. Tỉnh khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin và ưu tiên hình thức đấu giá trực tuyến để đảm bảo công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng thông đồng, dìm giá hoặc thổi giá gây bất ổn thị trường.

Công an tỉnh được giao phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong các cuộc đấu giá, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các sở, ngành liên quan như Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Thuế, Thống kê tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và giải quyết khó khăn vướng mắc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động đấu giá đất đúng quy định.

Ninh Bình sắp tổ chức đấu giá 2 khu “đất vàng”

16:34, 04/09/2025

Ninh Bình sắp tổ chức đấu giá 2 khu “đất vàng”

Thanh Hóa đấu giá khu đất vàng Hạc Thành, khởi điểm hơn 599 tỷ đồng

14:09, 27/08/2025

Thanh Hóa đấu giá khu đất vàng Hạc Thành, khởi điểm hơn 599 tỷ đồng

Từ khóa:

đấu giá đất giải phóng mặt bằng ngân sách địa phương quyền sử dụng đất

Đọc thêm

The Gió Riverside ra mắt tòa căn hộ cuối cùng, đẹp nhất dự án

The Gió Riverside ra mắt tòa căn hộ cuối cùng, đẹp nhất dự án

Sau thành công của tháp Gió Nam và giai đoạn 1 của tháp Gió Đông, Tập đoàn Bất động sản An Gia (AGG) tiếp tục ra mắt giỏ hàng cuối, gồm những căn hộ đẹp nhất tháp Gió Đông của dự án The Gió Riverside.

Sự kiện Kickoff AVA Center: Hành trình kiến tạo không gian sống toàn diện

Sự kiện Kickoff AVA Center: Hành trình kiến tạo không gian sống toàn diện

AVA Center chính thức khởi động: Hành trình kiến tạo “All-round City” mở ra kỷ nguyên sống mới.

MIA HORIZON RESIDENCES - Biệt thự trên không, biểu tượng mới tại trung tâm Khu kinh tế tự do Liên Chiểu

MIA HORIZON RESIDENCES - Biệt thự trên không, biểu tượng mới tại trung tâm Khu kinh tế tự do Liên Chiểu

Thị trường bất động sản cao cấp Đà Nẵng vừa ghi nhận thêm một dấu ấn mới với sự ra mắt của MIA HORIZON RESIDENCES - dòng sản phẩm duplex và penthouse thuộc dự án Mia Center Point.

Ecopark ra mắt Sky Premium - bộ sưu tập căn hộ đặc biệt tại Sky Retreat

Ecopark ra mắt Sky Premium - bộ sưu tập căn hộ đặc biệt tại Sky Retreat

Đây là dòng sản phẩm được thiết kế riêng cho 2 tầng đặc biệt: Căn hộ Garden villa tại tầng tiện ích và căn hộ Sky duplex nằm tại cao độ trung tâm của tòa tháp Sky Retreat.

Điều khiến TT AVIO liên tục gây “sốt” tại thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM

Điều khiến TT AVIO liên tục gây “sốt” tại thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM

Người Nhật thiên về tính mộc mạc, trong khi người Việt ưa thích sự sang trọng, đẳng cấp. Tất cả hội tụ tinh tế và hài hòa tại TT AVIO. Giá trị của dự án nằm ở từng chi tiết nhỏ rất riêng biệt, không “mô phỏng” bất cứ mô hình nào trên thị trường bất động sản.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Tiêu điểm

2

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Bất động sản

3

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Kinh tế số

4

Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính ngành hàng hải Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Chi tiêu hạ tầng đám mây toàn cầu vượt 95 tỷ USD trong quý 2/2025

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: