Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt bổ sung danh mục 2 dự án đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2025 với tổng diện tích gần 19 ha tại thị trấn Triệu Sơn, nay là xã Triệu Sơn.

Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu về đạt 425 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn lại 329 tỷ đồng nộp ngân sách.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, hai mặt bằng được bổ sung có tổng diện tích theo quy hoạch là 18,82 ha, trong đó, diện tích đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 3,88 ha. Đây là phần diện tích được xác định có thể khai thác nguồn thu trực tiếp cho ngân sách địa phương sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể, tại Khu dân cư Nam Đồng Nẫn 1, diện tích quy hoạch là 9,89 ha, trong đó, diện tích đấu giá 0,42 ha. Dự án này dự kiến thu về 78 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 26 tỷ đồng thì còn lại 52 tỷ đồng cho ngân sách.

Trong khi đó, Khu dân cư Nam Đồng Nẫn 2 có diện tích quy hoạch 8,93 ha, diện tích đấu giá 3,46 ha, dự kiến thu 347 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng 10 tỷ đồng và đầu tư hạ tầng 60 tỷ đồng, nguồn thu còn lại từ dự án này khoảng 277 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng hai mặt bằng mang lại 425 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi khấu trừ chi phí, ngân sách địa phương dự kiến thu ròng 329 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp công bố danh mục các dự án trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia và Cổng thông tin điện tử tỉnh, đồng thời tổ chức các bước tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định pháp luật. Việc xác định và thẩm định giá khởi điểm phải sát với giá thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh và mang lại hiệu quả cao nhất.

UBND xã Triệu Sơn chịu trách nhiệm công bố công khai danh mục dự án đấu giá trên địa bàn, đồng thời, chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết. Tỉnh khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin và ưu tiên hình thức đấu giá trực tuyến để đảm bảo công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng thông đồng, dìm giá hoặc thổi giá gây bất ổn thị trường.

Công an tỉnh được giao phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong các cuộc đấu giá, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các sở, ngành liên quan như Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Thuế, Thống kê tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và giải quyết khó khăn vướng mắc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động đấu giá đất đúng quy định.