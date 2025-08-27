Thanh Hóa đấu giá khu đất vàng Hạc Thành, khởi điểm hơn 599 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở chung cư tại phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa. Đây là một trong những dự án trọng điểm, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở đô thị trong giai đoạn phát triển mới.

Theo quyết định, khu đất đấu giá có tổng diện tích hơn 22.568 m2, trong đó gần 20.000 m2 là đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ được giao có thu tiền sử dụng đất, còn lại là đất bãi đỗ xe được giao không thu tiền. Khu đất nằm tại vị trí “vàng” khi tiếp giáp các trục giao thông lớn như Đại lộ Võ Nguyên Giáp, đường Lê Hiến Tông, Lê Dụ Tông và Phạm Đức Kỳ, với hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện, sẵn sàng cho triển khai đầu tư xây dựng.

Giá khởi điểm cho toàn bộ diện tích đấu giá được UBND tỉnh xác định là hơn 599,5 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ điều kiện pháp lý, năng lực tài chính và kinh nghiệm triển khai dự án nhà ở đều có thể tham gia. Người tham gia đấu giá phải đặt trước 20% giá trị khu đất theo giá khởi điểm, tương đương gần 120 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức trong năm 2025 theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên, phương thức trả giá lên. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa là đơn vị tổ chức thực hiện, đồng thời phối hợp với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để đảm bảo công khai, minh bạch. Người trúng đấu giá sẽ có tối đa 6 năm để hoàn thành xây dựng dự án chung cư theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm tài chính của nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá. Cụ thể, trong vòng 30 ngày kể từ khi có thông báo của cơ quan thuế, nhà đầu tư phải nộp 50% tiền sử dụng đất, và nộp nốt phần còn lại trong vòng 90 ngày. Trường hợp chậm nộp sẽ bị tính lãi phạt, và nếu không hoàn thành nghĩa vụ, kết quả trúng đấu giá có thể bị hủy bỏ.

Đáng chú ý, phương án cũng yêu cầu nhà đầu tư sau khi hoàn thiện dự án phải bàn giao bãi đỗ xe ngoài trời cho Nhà nước quản lý; các hạ tầng công cộng như đường nội bộ, cây xanh phải được chuyển giao cho cộng đồng cư dân quản lý theo quy định. Người trúng đấu giá không được phép chuyển nhượng căn hộ cho người nước ngoài sở hữu tại dự án này.

Việc tổ chức đấu giá công khai dự án nhà ở chung cư tại phường Hạc Thành được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, đồng thời lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực để phát triển các công trình hiện đại, đồng bộ hạ tầng. Đây cũng là một phần trong kế hoạch đấu giá đất năm 2025 đã được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, với mục tiêu tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh.